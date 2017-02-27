Shaman написав:нагадаю - мета не зібрати штрафи, а мобілізувати людей. масове штрафування в цьому не допоможе.
з приводу виходу з банків - вже неодноразово писав - виходу з банків взагалі не було, біли інші причини зменшення грошей на рахунках в січні.
тому явної кореляції курсу долара з мобілізацією взагалі не передбачаю
1 Одне- другому не заважає 2 При цьому - кількість зібраних штрафів (наприклад 3 млн осіб*17000 грн=50 млрд грн)-вже сума серьозна для нашого бюджету 3 Згідно з статистикою НБУ - за перші 6 місяців 2024 в порівнянні з 6 місяців 2023 - тільки від того що слово ЗАРОБІТЧАНИ - було змінено на УХИЛЯНТИ ( привіт боротьбі проти Залужного з метою знизити рейтнги ЗСУ) - заробітчани перевели в Україну на 400 млн Доларів менше...
Як бачите - дурні ігри в політику - приводять до поганих наслідків в економіці..і ще не ясно чи вони закінчились..адже є гетьманцев який заявляє а - економічного бронювання не буде=заберемо любих ( і якщо виявиться що забрали найкращих-нам по барабану) б - податки піднімемо ( це після того як заберемо працівників=два постріли собі в тулуб і ногу економіки за яку гетьманцев відповідає в - а якщо не будуть( пофіг що не мають ким заробляти) платити -посилимо репресії=контрольний постріл економіці в голову.
Victor8 написав:Межбанк сегодня скачет то вверх то вниз... А какие причины то?
Хтось явно зіграв "на підвищення", намагаючись розігнати паніку, замовивши статті типу: "залишився місяць до дефолту". А до 5 числа традиційно зливають валюту на зарплати, закупівлі тощо. Певен, що і згадані "бики" розпочали злив сьогодні з максимума (40,88).
й що бачимо, чого пан Гетманцев так нервує? картина наступна - станом на травень витрати зведеного бюджету трохи більше, ніж минулого року, але не критично - 1 675 ярдів грн проти 1 525 ярди грн. з них 783 ярди грн - на оборону.
більше того, доходи на рівні минулого року - 1 255 ярдів грн проти 1 239 ярди грн минулого року. податкові надходження взагалі зросли з 619 ярдів грн до 851 ярди - так що інфо про смерть економіки трохи перебільшена .
більше всього зросли: податок на прибуток - з 73 до 157 ярдів грн (гадаю банки внесли свій вклад) ПДВ - з 71 до 112 ярдів грн (й не за рахунок зменшення відшкодування, а збільшення оплати) й ПДВ при імпорті - зі 133 до 187 ярдів грн.
а що зменшилося? по-перше, майже немає безкоштовної допомоги - лише 41 ярд грн проти 225 ярдів грн роком раніше. по-друге, зовнішнє кредитування - 373 ярди грн в цьому році проти 478 ярди грн в 2023.
тому грошей значно не вистачає, й якщо темпи закордонного фінансування не збільшиться, уряду доведеться десь шукати додаткові кошти, резерви закінчаться...