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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11511115121151311514

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.07.2024?

Опитування закінчилось Нед 30 чер, 2024 12:57

Валютний ринок в контексті ДС 7.2 5 82
Менше 38,00
1%
1
38,00-38,50
1%
1
38,50-39,00
2%
2
39,00-39,50
4%
3
39,50-40,00
9%
7
40,00-40,50
18%
15
40,50-41,00
23%
19
41,00-41,50
16%
13
41,50-42,00
15%
12
42,00-42,50
4%
3
42,50-43,00
1%
1
Більше 43,00
6%
5
Всього голосів : 82
Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2024 18:05

  zerocool написав:
  Xenon написав:це до росту чи до падіння курсу?

Нацбанк введе обмеження на банківські перекази: до 30 операцій на місяць і до 100 тис грн, – ЗМІ з посиланням на НБУ.

Це стосується р2р переказів з рахунків фізосіб. Обмеження мають намір впровадити впродовж місяця.

https://minfin.com.ua/ua/2024/05/23/127516978/

Обмеження мають намір впровадити впродовж місяця.

Півтора місяці скоро буде, зрозуміли що хєрню придумали та зам'яли тему?

Якраз на 16 липня замутять
sens
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2024 18:25

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Shaman написав:нагадаю - мета не зібрати штрафи, а мобілізувати людей. масове штрафування в цьому не допоможе.

з приводу виходу з банків - вже неодноразово писав - виходу з банків взагалі не було, біли інші причини зменшення грошей на рахунках в січні.

тому явної кореляції курсу долара з мобілізацією взагалі не передбачаю
1 Одне- другому не заважає
2 При цьому - кількість зібраних штрафів (наприклад 3 млн осіб*17000 грн=50 млрд грн)-вже сума серьозна для нашого бюджету
3 Згідно з статистикою НБУ - за перші 6 місяців 2024 в порівнянні з 6 місяців 2023 - тільки від того що слово
ЗАРОБІТЧАНИ - було змінено на УХИЛЯНТИ ( привіт боротьбі проти Залужного з метою знизити рейтнги ЗСУ) - заробітчани перевели в Україну на 400 млн Доларів менше...

Як бачите - дурні ігри в політику - приводять до поганих наслідків в економіці..і ще не ясно чи вони закінчились..адже є гетьманцев який заявляє
а - економічного бронювання не буде=заберемо любих ( і якщо виявиться що забрали найкращих-нам по барабану)
б - податки піднімемо ( це після того як заберемо працівників=два постріли собі в тулуб і ногу економіки за яку гетьманцев відповідає
в - а якщо не будуть( пофіг що не мають ким заробляти) платити -посилимо репресії=контрольний постріл економіці в голову.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2024 19:36

  sens написав:
Якраз на 16 липня замутять

Який зв'язок? Це для бізнесу та казино задумано, фізикам нічого не заважає переказати по ібану чи просто зняти у касі. Від штрафу до виконавчої до речі теж як мінімум два тижні, зазвичай більше.
zerocool
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2024 21:07

  Victor8 написав:Межбанк сегодня скачет то вверх то вниз...
А какие причины то?

Хтось явно зіграв "на підвищення", намагаючись розігнати паніку, замовивши статті типу: "залишився місяць до дефолту". А до 5 числа традиційно зливають валюту на зарплати, закупівлі тощо. Певен, що і згадані "бики" розпочали злив сьогодні з максимума (40,88).
Visky
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2024 21:10

Re: Валютний ринок в контексті ДС

давно ми не дивилися на бюджет

й що бачимо, чого пан Гетманцев так нервує? картина наступна - станом на травень витрати зведеного бюджету трохи більше, ніж минулого року, але не критично - 1 675 ярдів грн проти 1 525 ярди грн. з них 783 ярди грн - на оборону.

більше того, доходи на рівні минулого року - 1 255 ярдів грн проти 1 239 ярди грн минулого року. податкові надходження взагалі зросли з 619 ярдів грн до 851 ярди - так що інфо про смерть економіки трохи перебільшена :) .

більше всього зросли:
податок на прибуток - з 73 до 157 ярдів грн (гадаю банки внесли свій вклад)
ПДВ - з 71 до 112 ярдів грн (й не за рахунок зменшення відшкодування, а збільшення оплати)
й ПДВ при імпорті - зі 133 до 187 ярдів грн.

а що зменшилося? по-перше, майже немає безкоштовної допомоги - лише 41 ярд грн проти 225 ярдів грн роком раніше. по-друге, зовнішнє кредитування - 373 ярди грн в цьому році проти 478 ярди грн в 2023.

тому грошей значно не вистачає, й якщо темпи закордонного фінансування не збільшиться, уряду доведеться десь шукати додаткові кошти, резерви закінчаться...
Shaman
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2024 21:14

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Shaman написав:бюджет в останній день червня вкинув в банківську системи аж 44 ярди грн
Звіки ця інфа? Будь ласка, дайте посилання. Я щось це прогавив...
Visky
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2024 22:03

  flysoulfly написав:
  Ой+ написав:
  Realist написав:Чому НБУ так слабо збиває попит попит на міжбанку за допомого збільшення інтервенцій?

З лютого постійне зростання інтервенцій
Сумніваюсь, що є сенс ще більше вливати

тим більш ,що приїхали чергові люди з МВФ :?

І дали 2,2 мільярди доларів! Крім того держави країн НАТО погодили військову допомогу на 40 мільярдів євро в 2025 році! Все буде добре! Тримаймось!
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