Який зв'язок? Це для бізнесу та казино задумано, фізикам нічого не заважає переказати по ібану чи просто зняти у касі. Від штрафу до виконавчої до речі теж як мінімум два тижні, зазвичай більше.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 03 лип, 2024 19:36
Додано: Сер 03 лип, 2024 21:07
Хтось явно зіграв "на підвищення", намагаючись розігнати паніку, замовивши статті типу: "залишився місяць до дефолту". А до 5 числа традиційно зливають валюту на зарплати, закупівлі тощо. Певен, що і згадані "бики" розпочали злив сьогодні з максимума (40,88).
Додано: Сер 03 лип, 2024 21:10
Re: Валютний ринок в контексті ДС
давно ми не дивилися на бюджет
й що бачимо, чого пан Гетманцев так нервує? картина наступна - станом на травень витрати зведеного бюджету трохи більше, ніж минулого року, але не критично - 1 675 ярдів грн проти 1 525 ярди грн. з них 783 ярди грн - на оборону.
більше того, доходи на рівні минулого року - 1 255 ярдів грн проти 1 239 ярди грн минулого року. податкові надходження взагалі зросли з 619 ярдів грн до 851 ярди - так що інфо про смерть економіки трохи перебільшена .
більше всього зросли:
податок на прибуток - з 73 до 157 ярдів грн (гадаю банки внесли свій вклад)
ПДВ - з 71 до 112 ярдів грн (й не за рахунок зменшення відшкодування, а збільшення оплати)
й ПДВ при імпорті - зі 133 до 187 ярдів грн.
а що зменшилося? по-перше, майже немає безкоштовної допомоги - лише 41 ярд грн проти 225 ярдів грн роком раніше. по-друге, зовнішнє кредитування - 373 ярди грн в цьому році проти 478 ярди грн в 2023.
тому грошей значно не вистачає, й якщо темпи закордонного фінансування не збільшиться, уряду доведеться десь шукати додаткові кошти, резерви закінчаться...
Додано: Сер 03 лип, 2024 21:14
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Додано: Сер 03 лип, 2024 22:03
І дали 2,2 мільярди доларів! Крім того держави країн НАТО погодили військову допомогу на 40 мільярдів євро в 2025 році! Все буде добре! Тримаймось!
Додано: Чет 04 лип, 2024 00:12
На цьому всьому найбільш дурним рішенням є зрив підвищення акцизів на пальне з 1 липня.
Додано: Чет 04 лип, 2024 00:57
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Поговоримо про дефолт.
Станом на зараз залишається з 15,5 млрд доларів єврооблігацій на 7,56 за номінальною вартістю. Враховуючи щонайменше 25% інфляції з 2015 року залишок складає лише біля 40% від вихідних цифр.
При цьому інвестори отримували 7.75% річних протягом 6 років (2015-2021) тобто з премією 5.75% до держоблігацій США. 5.75% премії за 6 років = 34.5%.
Тобто на залишок 40% інвестори отримали вже близько 35% премії.
Тобто навіть списання 50-60% від поточного боргу з переглядом відсоткової ставки вниз десь до 6% є цілком прийнятною для інвесторів, які і так вже заробили до 2021 року включно.
Аргументацією для пояснення можне бути те, щоб віддати вам все нам там треба буде "просто перестати стріляти по орках", але тоді за погашенням єврооблігацій інвесторам доведеться судитися з орками.
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