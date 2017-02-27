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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11511115121151311514

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.08.2024?

Опитування проводиться до Чет 01 сер, 2024 22:43

Валютний ринок в контексті ДС 8 5 3
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40,00-40,50
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0
40,50-41,00
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Всього голосів : 3
Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2024 19:36

  sens написав:
Якраз на 16 липня замутять

Який зв'язок? Це для бізнесу та казино задумано, фізикам нічого не заважає переказати по ібану чи просто зняти у касі. Від штрафу до виконавчої до речі теж як мінімум два тижні, зазвичай більше.
zerocool
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2024 21:07

  Victor8 написав:Межбанк сегодня скачет то вверх то вниз...
А какие причины то?

Хтось явно зіграв "на підвищення", намагаючись розігнати паніку, замовивши статті типу: "залишився місяць до дефолту". А до 5 числа традиційно зливають валюту на зарплати, закупівлі тощо. Певен, що і згадані "бики" розпочали злив сьогодні з максимума (40,88).
Visky
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2024 21:10

Re: Валютний ринок в контексті ДС

давно ми не дивилися на бюджет

й що бачимо, чого пан Гетманцев так нервує? картина наступна - станом на травень витрати зведеного бюджету трохи більше, ніж минулого року, але не критично - 1 675 ярдів грн проти 1 525 ярди грн. з них 783 ярди грн - на оборону.

більше того, доходи на рівні минулого року - 1 255 ярдів грн проти 1 239 ярди грн минулого року. податкові надходження взагалі зросли з 619 ярдів грн до 851 ярди - так що інфо про смерть економіки трохи перебільшена :) .

більше всього зросли:
податок на прибуток - з 73 до 157 ярдів грн (гадаю банки внесли свій вклад)
ПДВ - з 71 до 112 ярдів грн (й не за рахунок зменшення відшкодування, а збільшення оплати)
й ПДВ при імпорті - зі 133 до 187 ярдів грн.

а що зменшилося? по-перше, майже немає безкоштовної допомоги - лише 41 ярд грн проти 225 ярдів грн роком раніше. по-друге, зовнішнє кредитування - 373 ярди грн в цьому році проти 478 ярди грн в 2023.

тому грошей значно не вистачає, й якщо темпи закордонного фінансування не збільшиться, уряду доведеться десь шукати додаткові кошти, резерви закінчаться...
Shaman
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2024 21:14

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Shaman написав:бюджет в останній день червня вкинув в банківську системи аж 44 ярди грн
Звіки ця інфа? Будь ласка, дайте посилання. Я щось це прогавив...
Visky
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2024 22:03

  flysoulfly написав:
  Ой+ написав:
  Realist написав:Чому НБУ так слабо збиває попит попит на міжбанку за допомого збільшення інтервенцій?

З лютого постійне зростання інтервенцій
Сумніваюсь, що є сенс ще більше вливати

тим більш ,що приїхали чергові люди з МВФ :?

І дали 2,2 мільярди доларів! Крім того держави країн НАТО погодили військову допомогу на 40 мільярдів євро в 2025 році! Все буде добре! Тримаймось!
Qwerty
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2024 00:12

  Shaman написав:давно ми не дивилися на бюджет

й що бачимо, чого пан Гетманцев так нервує? картина наступна - станом на травень витрати зведеного бюджету трохи більше, ніж минулого року, але не критично - 1 675 ярдів грн проти 1 525 ярди грн. з них 783 ярди грн - на оборону.

більше того, доходи на рівні минулого року - 1 255 ярдів грн проти 1 239 ярди грн минулого року. податкові надходження взагалі зросли з 619 ярдів грн до 851 ярди - так що інфо про смерть економіки трохи перебільшена :) .

більше всього зросли:
податок на прибуток - з 73 до 157 ярдів грн (гадаю банки внесли свій вклад)
ПДВ - з 71 до 112 ярдів грн (й не за рахунок зменшення відшкодування, а збільшення оплати)
й ПДВ при імпорті - зі 133 до 187 ярдів грн.

а що зменшилося? по-перше, майже немає безкоштовної допомоги - лише 41 ярд грн проти 225 ярдів грн роком раніше. по-друге, зовнішнє кредитування - 373 ярди грн в цьому році проти 478 ярди грн в 2023.

тому грошей значно не вистачає, й якщо темпи закордонного фінансування не збільшиться, уряду доведеться десь шукати додаткові кошти, резерви закінчаться...

На цьому всьому найбільш дурним рішенням є зрив підвищення акцизів на пальне з 1 липня.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2024 00:57

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Visky написав:Хтось явно зіграв "на підвищення", намагаючись розігнати паніку, замовивши статті типу: "залишився місяць до дефолту". А до 5 числа традиційно зливають валюту на зарплати, закупівлі тощо. Певен, що і згадані "бики" розпочали злив сьогодні з максимума (40,88).

Поговоримо про дефолт.
Станом на зараз залишається з 15,5 млрд доларів єврооблігацій на 7,56 за номінальною вартістю. Враховуючи щонайменше 25% інфляції з 2015 року залишок складає лише біля 40% від вихідних цифр.
При цьому інвестори отримували 7.75% річних протягом 6 років (2015-2021) тобто з премією 5.75% до держоблігацій США. 5.75% премії за 6 років = 34.5%.
Тобто на залишок 40% інвестори отримали вже близько 35% премії.
Тобто навіть списання 50-60% від поточного боргу з переглядом відсоткової ставки вниз десь до 6% є цілком прийнятною для інвесторів, які і так вже заробили до 2021 року включно.
Аргументацією для пояснення можне бути те, щоб віддати вам все нам там треба буде "просто перестати стріляти по орках", але тоді за погашенням єврооблігацій інвесторам доведеться судитися з орками.
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2024 03:04

  Visky написав:
  Shaman написав:бюджет в останній день червня вкинув в банківську системи аж 44 ярди грн
Звіки ця інфа? Будь ласка, дайте посилання. Я щось це прогавив...

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Shaman
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2024 03:08

  Shaman написав:...
більше того, доходи на рівні минулого року - 1 255 ярдів грн проти 1 239 ярди грн минулого року. податкові надходження взагалі зросли з 619 ярдів грн до 851 ярди - так що інфо про смерть економіки трохи перебільшена :) .

більше всього зросли:
податок на прибуток - з 73 до 157 ярдів грн (гадаю банки внесли свій вклад)
ПДВ - з 71 до 112 ярдів грн (й не за рахунок зменшення відшкодування, а збільшення оплати)
й ПДВ при імпорті - зі 133 до 187 ярдів грн.
...

єдина біда, що податкова наразі такі речі робить, що на голову не налазить... як в кращі часи Яника...
Shaman
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