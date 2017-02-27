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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 04 лип, 2024 08:34
Shaman написав: Visky написав: Shaman написав:
бюджет в останній день червня вкинув в банківську системи аж 44 ярди грн
Звіки ця інфа? Будь ласка, дайте посилання. Я щось це прогавив...
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