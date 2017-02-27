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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.08.2024?

Опитування проводиться до Чет 01 сер, 2024 22:43

Валютний ринок в контексті ДС 7.1 5 15
Менше 38,00
7%
1
38,00-38,50
7%
1
38,50-39,00
0
0
39,00-39,50
0
0
39,50-40,00
0
0
40,00-40,50
7%
1
40,50-41,00
20%
3
41,00-41,50
40%
6
41,50-42,00
13%
2
42,00-42,50
7%
1
42,50-43,00
0
0
Більше 43,00
0
0
Всього голосів : 15
Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2024 08:34

  Shaman написав:
  Visky написав:
  Shaman написав:бюджет в останній день червня вкинув в банківську системи аж 44 ярди грн
Звіки ця інфа? Будь ласка, дайте посилання. Я щось це прогавив...

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Аналіз ліквідності 8)

1 миллиард 100 миллионов долларов США получается?
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2024 09:10

Всех людей, имеющих позитивное отношение к США (и к USD) - с празником!
С Днем Независимости США (англ. Independence Day)!
Victor8
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2024 10:24

Приємно, що є люди, які вірять у зміцнення гривні до 38.ХХ
sergikkc007
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2024 11:03

  Примат написав:
  Shaman написав:
  Shaman написав:бюджет в останній день червня вкинув в банківську системи аж 44 ярди грн

найпопулярніший звіт -

Аналіз ліквідності 8)

1 миллиард 100 миллионов долларов США получается?

виходить, що так.
Shaman
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2024 11:04

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Падає готівка, не зважаючи на трохи зростаючий міжбанк в вихідний день, прийом максимально 40.80, а продажі є по 40.87.
Відчувається легкий гривнєвий голод на готівці.
somilitark
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2024 12:10

  Shaman написав:...
цікаво, скільки сьогодні продали валюти - завтра побачимо

нічого екстраординарного - 03.07 все ті ж 5,2 ярди грн (десь 125 млн дол)
Shaman
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