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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 04 лип, 2024 08:34
Shaman написав: Visky написав: Shaman написав:
бюджет в останній день червня вкинув в банківську системи аж 44 ярди грн
Звіки ця інфа? Будь ласка, дайте посилання. Я щось це прогавив...
найпопулярніший звіт - Аналіз ліквідності
1 миллиард 100 миллионов долларов США получается?
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Додано: Чет 04 лип, 2024 09:10
Всех людей, имеющих позитивное отношение к США (и к USD) - с празником!
С Днем Независимости США (англ. Independence Day)!
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Додано: Чет 04 лип, 2024 10:24
Приємно, що є люди, які вірять у зміцнення гривні до 38.ХХ
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Додано: Чет 04 лип, 2024 11:03
Примат написав: Shaman написав: Shaman написав:
бюджет в останній день червня вкинув в банківську системи аж 44 ярди грн
найпопулярніший звіт - Аналіз ліквідності
1 миллиард 100 миллионов долларов США получается?
виходить, що так.
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Shaman
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Додано: Чет 04 лип, 2024 11:04
Падає готівка, не зважаючи на трохи зростаючий міжбанк в вихідний день, прийом максимально 40.80, а продажі є по 40.87.
Відчувається легкий гривнєвий голод на готівці.
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Додано: Чет 04 лип, 2024 12:10
Shaman написав:
...
цікаво, скільки сьогодні продали валюти - завтра побачимо
нічого екстраординарного - 03.07 все ті ж 5,2
ярди грн (десь 125
млн дол)
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