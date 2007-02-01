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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11513115141151511516>

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.08.2024?

Опитування проводиться до Чет 01 сер, 2024 22:43

Валютний ринок в контексті ДС 7.1 5 16
Менше 38,00
6%
1
38,00-38,50
6%
1
38,50-39,00
0
0
39,00-39,50
0
0
39,50-40,00
0
0
40,00-40,50
6%
1
40,50-41,00
25%
4
41,00-41,50
38%
6
41,50-42,00
13%
2
42,00-42,50
6%
1
42,50-43,00
0
0
Більше 43,00
0
0
Всього голосів : 16
Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2024 08:34

  Shaman написав:
  Visky написав:
  Shaman написав:бюджет в останній день червня вкинув в банківську системи аж 44 ярди грн
Звіки ця інфа? Будь ласка, дайте посилання. Я щось це прогавив...

найпопулярніший звіт -

Аналіз ліквідності 8)

1 миллиард 100 миллионов долларов США получается?
Примат
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2024 09:10

Всех людей, имеющих позитивное отношение к США (и к USD) - с празником!
С Днем Независимости США (англ. Independence Day)!
Victor8
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2024 10:24

Приємно, що є люди, які вірять у зміцнення гривні до 38.ХХ
sergikkc007
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2024 11:03

  Примат написав:
  Shaman написав:
  Shaman написав:бюджет в останній день червня вкинув в банківську системи аж 44 ярди грн

найпопулярніший звіт -

Аналіз ліквідності 8)

1 миллиард 100 миллионов долларов США получается?

виходить, що так.
Shaman
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2024 11:04

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Падає готівка, не зважаючи на трохи зростаючий міжбанк в вихідний день, прийом максимально 40.80, а продажі є по 40.87.
Відчувається легкий гривнєвий голод на готівці.
Вчора НБУ продав приблизно на 128 мільйонів доларів валюти, сума стандартна для останніх місяців, декілька місяців назад денні інтервенції не перевищували 100 мільйонів.
Як так вийшло, що ділова активність впала, тобто попит мав зменшитись, а інтервенції валюти збільшились? відповідь аномалії дуже проста, суттєво зросли військові закупівлі, тому раніше зі 100 мільйонів заливки населення і банки десь купували 40 мільйонів, зараз попит від них впав, скоріше вони купують не більше ніж на 20-30 мільонів, але ми активно закуповуємо зброю і спорядження.
Тобто раніше НБУ продавав 90-100 мільонів, з них комерсантам 40. На військові потреби 50 чи трохи більше.
Зараз комерси беруть 20 ну може 30, а 100 лямів на армію.
Ось природа збільшених інтервенцій НБУ, все правильно робить влада, хоча це твердження і не модне)))
Востаннє редагувалось somilitark в Чет 04 лип, 2024 12:18, всього редагувалось 1 раз.
somilitark
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2024 12:10

  Shaman написав:...
цікаво, скільки сьогодні продали валюти - завтра побачимо

нічого екстраординарного - 03.07 все ті ж 5,2 ярди грн (десь 125 млн дол)

а от клієнтські продажі на початку тижня не дуже великі до 200 млн дол на день 01-02.07, нестача валюти 50-90 млн дол на день
Shaman
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2024 12:21

  Shaman написав:
  Shaman написав:...
цікаво, скільки сьогодні продали валюти - завтра побачимо

нічого екстраординарного - 03.07 все ті ж 5,2 ярди грн (десь 125 млн дол)

а от клієнтські продажі на початку тижня не дуже великі до 200 млн дол на день 01-02.07, нестача валюти 50-80 млн дол на день

Геніальна математика людини яка дуже потужно розбирається в економіці і краще всіх обізнана на форумі, НБУ продав 128 мільйонів, але нестача 50 чи 80, так можуть не тільки лиш усі((( :lol:
somilitark
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2024 12:40

  somilitark написав:
  Shaman написав:
  Shaman написав:...
цікаво, скільки сьогодні продали валюти - завтра побачимо

нічого екстраординарного - 03.07 все ті ж 5,2 ярди грн (десь 125 млн дол)

а от клієнтські продажі на початку тижня не дуже великі до 200 млн дол на день 01-02.07, нестача валюти 50-80 млн дол на день

Геніальна математика людини яка дуже крепко розбирається в економіці і краще всіх обізнана на форумі, НБУ продав 128 мільйонів, нестача 50 чи 80, так можуть не тільки лиш усі((( :lol:

ви спочатку розберіться, що це за цифри, а потім будете глузувати ;). бо коли вам писав те саме Сибарит, ви читали з роззявленим ротом :lol:

50-80 млн дол на день - це від'ємне сальдо клієнтських операцій банків. НБУ закриває ще сальдо готівкових операцій й ще якусь третю статтю - при обговоренні на форумі ніхто не зміг сказати точно, що саме - одне з припущень - закордонні операції з гривневими картками.

на прикладі травня:
- інтервенції НБУ - 3 083 млн дол
- від'ємне сальдо клієнтських операцій банків - 1 500 млн дол
- від'ємне сальдо готівкових операцій - 972 млн дол.

глузуйте далі. а взагалі інколи втомлюють люди, які вміють лише гратися словами, не розуміючи про що вони пишуть, але так самовпевнено. розберіться з цифрами - я можу підказати. потім поговоримо 8)
Shaman
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2024 12:48

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Shaman написав:третю статтю - при обговоренні на форумі ніхто не зміг сказати точно, що саме - одне з припущень - закордонні операції з гривневими картками.

А хіба карткові операції закордоном не входять в "клієнтські операції банків"?
Не може бути, що третій пункт - потреби валюти "для держави", скажімо на якісь оплати по оборонці?
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2024 13:00

  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:третю статтю - при обговоренні на форумі ніхто не зміг сказати точно, що саме - одне з припущень - закордонні операції з гривневими картками.

А хіба карткові операції закордоном не входять в "клієнтські операції банків"?
Не може бути, що третій пункт - потреби валюти "для держави", скажімо на якісь оплати по оборонці?

може й так. але оскільки іноземну допомогу мінфін та НБУ обмінюють поза межами міжбанку, то й такі витрати теж можуть не проводити через міжбанк.

з наявних звітів поки незрозуміло...
Shaman
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