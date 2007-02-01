Падає готівка, не зважаючи на трохи зростаючий міжбанк в вихідний день, прийом максимально 40.80, а продажі є по 40.87. Відчувається легкий гривнєвий голод на готівці. Вчора НБУ продав приблизно на 128 мільйонів доларів валюти, сума стандартна для останніх місяців, декілька місяців назад денні інтервенції не перевищували 100 мільйонів. Як так вийшло, що ділова активність впала, тобто попит мав зменшитись, а інтервенції валюти збільшились? відповідь аномалії дуже проста, суттєво зросли військові закупівлі, тому раніше зі 100 мільйонів заливки населення і банки десь купували 40 мільйонів, зараз попит від них впав, скоріше вони купують не більше ніж на 20-30 мільонів, але ми активно закуповуємо зброю і спорядження. Тобто раніше НБУ продавав 90-100 мільонів, з них комерсантам 40. На військові потреби 50 чи трохи більше. Зараз комерси беруть 20 ну може 30, а 100 лямів на армію. Ось природа збільшених інтервенцій НБУ, все правильно робить влада, хоча це твердження і не модне)))
Востаннє редагувалось somilitark в Чет 04 лип, 2024 12:18, всього редагувалось 1 раз.
Shaman написав:... цікаво, скільки сьогодні продали валюти - завтра побачимо
нічого екстраординарного - 03.07 все ті ж 5,2 ярди грн (десь 125 млн дол)
а от клієнтські продажі на початку тижня не дуже великі до 200 млн дол на день 01-02.07, нестача валюти 50-80 млн дол на день
Геніальна математика людини яка дуже крепко розбирається в економіці і краще всіх обізнана на форумі, НБУ продав 128 мільйонів, нестача 50 чи 80, так можуть не тільки лиш усі(((
ви спочатку розберіться, що це за цифри, а потім будете глузувати . бо коли вам писав те саме Сибарит, ви читали з роззявленим ротом
50-80 млн дол на день - це від'ємне сальдо клієнтських операцій банків. НБУ закриває ще сальдо готівкових операцій й ще якусь третю статтю - при обговоренні на форумі ніхто не зміг сказати точно, що саме - одне з припущень - закордонні операції з гривневими картками.
на прикладі травня: - інтервенції НБУ - 3 083 млн дол - від'ємне сальдо клієнтських операцій банків - 1 500 млн дол - від'ємне сальдо готівкових операцій - 972 млн дол.
глузуйте далі. а взагалі інколи втомлюють люди, які вміють лише гратися словами, не розуміючи про що вони пишуть, але так самовпевнено. розберіться з цифрами - я можу підказати. потім поговоримо