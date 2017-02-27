Shaman А є десь статистика цих витрат?
Бо якщо це карткові витрати - то повинен бути їх пік в квітні - липні 2022, а якщо державні витрати - то пік має бути в жовтні 2023-квітні 2024.
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Додано: Чет 04 лип, 2024 13:07
Shaman А є десь статистика цих витрат?
Бо якщо це карткові витрати - то повинен бути їх пік в квітні - липні 2022, а якщо державні витрати - то пік має бути в жовтні 2023-квітні 2024.
Додано: Чет 04 лип, 2024 13:32
Проффесоре так сказали а говоріть і б, де ще 600 мільйонів?
Військові закупівлі теж відбуваються через банки.
Чисто з логічної точки зору не коректно казати, що дефіцит складає 50-80, коли продав НБУ 128, но куди там логіка бухгалтерам, вони за 3-ма древами не побачать лісу, їх дресерували бути механічними роботами дебіт кредит, креативити і думати, співставляти це не про них(((
І будь-ласка ввічливіше, бо офлайн зустрічі теж можуть відбутися і вони будуть не такі приємні, як за монітором(((
Додано: Чет 04 лип, 2024 13:43
в наявних звітах саме такі цифри - розшифровки різниці поки що ніде не бачив
читаємо уважно - я пишу про дефіцит операцій КЛІЄНТІВ банків - ця інфо є окремо, й окремо пишу про загальний обсяг інтервенцій. тому написано все коректно, в декого проблеми зрозуміти, що прочитав.
ти прочитай свої приватні повідомлення, й свої зауваження про ввічливість можеш проковтнути. ще дивно, що я тобі відповідаю, враховуючи хамський тон, який ти собі дозволяєш.
підкажіть мені, бо я тут відносно недавно, - якщо людина на форумі з 2009 року, то вона може вести себе як ракло?
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