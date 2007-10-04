Shaman написав:на прикладі травня: - інтервенції НБУ - 3 083 млн дол - від'ємне сальдо клієнтських операцій банків - 1 500 млн дол - від'ємне сальдо готівкових операцій - 972 млн дол. )
Проффесоре так сказали а говоріть і б, де ще 600 мільйонів? Військові закупівлі теж відбуваються через банки. Чисто з логічної точки зору не коректно казати, що дефіцит складає 50-80, коли продав НБУ 128, но куди там логіка бухгалтерам, вони за 3-ма древами не побачать лісу, їх дресерували бути механічними роботами дебіт кредит, креативити і думати, співставляти це не про них(((
Shaman написав:на прикладі травня: - інтервенції НБУ - 3 083 млн дол - від'ємне сальдо клієнтських операцій банків - 1 500 млн дол - від'ємне сальдо готівкових операцій - 972 млн дол. )
Проффесоре так сказали а говоріть і б, де ще 600 мільйонів? Військові закупівлі теж відбуваються через банки.
в наявних звітах саме такі цифри - розшифровки різниці поки що ніде не бачив
Чисто з логічної точки зору не коректно казати, що дефіцит складає 50-80, коли продав НБУ 128, но куди там логіка бухгалтерам, вони за 3-ма древами не побачать лісу, їх дресерували бути механічними роботами дебіт кредит, креативити і думати, співставляти це не про них(((
читаємо уважно - я пишу про дефіцит операцій КЛІЄНТІВ банків - ця інфо є окремо, й окремо пишу про загальний обсяг інтервенцій. тому написано все коректно, в декого проблеми зрозуміти, що прочитав.
Стосовно дефіцита від клієнтів, зрозумів, що це абсолютно нікчемна інформація, яка не несе ніякого змістовного навантаження, ну це все те, що вас хвилює і цікавить, дякую що пояснили, буду знати на майбутнє.
Shaman написав:реальна інфо, що це - хіба інсайд. по звітах вгадати важкувато звідкись в бюджеті взялися кошти, й виконали витрати поточного місяця. в кінці кожного року бюджет так чудить. може щось покаже звіт по виконанню бюджету, але він буде лише за місяць. по моїй оцінці бюджет вже немає резервів й витрачає допомогу "з коліс", це якраз може бути ознакою цього.
В кінці року - то зазвичай нероздеребанені бюджетні кошти від ДКазначейства і вже роздеребанені від організацій, фондів і виконавців їхніх замовлень. По сумі схоже на "з допомоги", але ж вони в грн. Тобто влили грн під суму траншу допомоги?
Shaman написав:реальна інфо, що це - хіба інсайд. по звітах вгадати важкувато звідкись в бюджеті взялися кошти, й виконали витрати поточного місяця. в кінці кожного року бюджет так чудить. може щось покаже звіт по виконанню бюджету, але він буде лише за місяць. по моїй оцінці бюджет вже немає резервів й витрачає допомогу "з коліс", це якраз може бути ознакою цього.
В кінці року - то зазвичай нероздеребанені бюджетні кошти від ДКазначейства і вже роздеребанені від організацій, фондів і виконавців їхніх замовлень. По сумі схоже на "з допомоги", але ж вони в грн. Тобто влили грн під суму траншу допомоги?
механізм фінансування іноземної допомоги - НБУ відразу забезпечує мінфін гривнею під допомогу в замін валюти. як відразу - може через декілька днів - головне, що це йде поза міжбанком, цього ніхто не бачить, коли й як, в звітах теж не видно. але за потреби мінфін може отримати гривню відразу для витрат, без втрат часу.