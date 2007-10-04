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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11513115141151511516

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.08.2024?

Опитування проводиться до Чет 01 сер, 2024 22:43

Валютний ринок в контексті ДС 7 5 18
Менше 38,00
6%
1
38,00-38,50
6%
1
38,50-39,00
0
0
39,00-39,50
0
0
39,50-40,00
0
0
40,00-40,50
11%
2
40,50-41,00
28%
5
41,00-41,50
33%
6
41,50-42,00
11%
2
42,00-42,50
6%
1
42,50-43,00
0
0
Більше 43,00
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0
Всього голосів : 18
Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2024 13:07

Shaman А є десь статистика цих витрат?
Бо якщо це карткові витрати - то повинен бути їх пік в квітні - липні 2022, а якщо державні витрати - то пік має бути в жовтні 2023-квітні 2024.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2024 13:32

  Shaman написав:на прикладі травня:
- інтервенції НБУ - 3 083 млн дол
- від'ємне сальдо клієнтських операцій банків - 1 500 млн дол
- від'ємне сальдо готівкових операцій - 972 млн дол.
)

Проффесоре так сказали а говоріть і б, де ще 600 мільйонів?
Військові закупівлі теж відбуваються через банки.
Чисто з логічної точки зору не коректно казати, що дефіцит складає 50-80, коли продав НБУ 128, но куди там логіка бухгалтерам, вони за 3-ма древами не побачать лісу, їх дресерували бути механічними роботами дебіт кредит, креативити і думати, співставляти це не про них(((
somilitark
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2024 13:43

  somilitark написав:
  Shaman написав:на прикладі травня:
- інтервенції НБУ - 3 083 млн дол
- від'ємне сальдо клієнтських операцій банків - 1 500 млн дол
- від'ємне сальдо готівкових операцій - 972 млн дол.
)

Проффесоре так сказали а говоріть і б, де ще 600 мільйонів?
Військові закупівлі теж відбуваються через банки.

в наявних звітах саме такі цифри - розшифровки різниці поки що ніде не бачив
Чисто з логічної точки зору не коректно казати, що дефіцит складає 50-80, коли продав НБУ 128, но куди там логіка бухгалтерам, вони за 3-ма древами не побачать лісу, їх дресерували бути механічними роботами дебіт кредит, креативити і думати, співставляти це не про них(((

читаємо уважно - я пишу про дефіцит операцій КЛІЄНТІВ банків - ця інфо є окремо, й окремо пишу про загальний обсяг інтервенцій. тому написано все коректно, в декого проблеми зрозуміти, що прочитав.
Shaman
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2024 13:49

Shaman

Стосовно дефіцита від клієнтів, зрозумів, що це абсолютно нікчемна інформація, яка не несе ніякого змістовного навантаження, ну це все те, що вас хвилює і цікавить, дякую що пояснили, буду знати на майбутнє.
somilitark
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2024 14:09

  Shaman написав:
  Shaman написав:бюджет в останній день червня вкинув в банківську системи аж 44 ярди грн

найпопулярніший звіт - Аналіз ліквідності 8)

  Примат написав:1 миллиард 100 миллионов долларов США получается?

Дуже дякую. В звіті це Вплив операцій Державної казначейської служби України та Фонду гарантування вкладів фізичних осіб 43 922 млн грн. Як думаєте, що це за кошти, звідки?
Visky
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2024 14:11

Долар по 54 гривні: коли курс в Україні сягне такої позначки. Прогноз курсу на тиждень
Ірина_
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2024 14:16

  Visky написав:
  Shaman написав:
  Shaman написав:бюджет в останній день червня вкинув в банківську системи аж 44 ярди грн

найпопулярніший звіт - Аналіз ліквідності 8)

  Примат написав:1 миллиард 100 миллионов долларов США получается?

Дуже дякую. В звіті це Вплив операцій Державної казначейської служби України та Фонду гарантування вкладів фізичних осіб 43 922 млн грн. Як думаєте, що це за кошти, звідки?

реальна інфо, що це - хіба інсайд. по звітах вгадати важкувато :oops:

звідкись в бюджеті взялися кошти, й виконали витрати поточного місяця. в кінці кожного року бюджет так чудить. може щось покаже звіт по виконанню бюджету, але він буде лише за місяць.

по моїй оцінці бюджет вже немає резервів й витрачає допомогу "з коліс", це якраз може бути ознакою цього.
Shaman
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2024 14:31

  Shaman написав:реальна інфо, що це - хіба інсайд. по звітах вгадати важкувато :oops:
звідкись в бюджеті взялися кошти, й виконали витрати поточного місяця. в кінці кожного року бюджет так чудить. може щось покаже звіт по виконанню бюджету, але він буде лише за місяць.
по моїй оцінці бюджет вже немає резервів й витрачає допомогу "з коліс", це якраз може бути ознакою цього.
В кінці року - то зазвичай нероздеребанені бюджетні кошти від ДКазначейства і вже роздеребанені від організацій, фондів і виконавців їхніх замовлень.
По сумі схоже на "з допомоги", але ж вони в грн. Тобто влили грн під суму траншу допомоги?
Visky
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2024 14:55

  Visky написав:
  Shaman написав:реальна інфо, що це - хіба інсайд. по звітах вгадати важкувато :oops:
звідкись в бюджеті взялися кошти, й виконали витрати поточного місяця. в кінці кожного року бюджет так чудить. може щось покаже звіт по виконанню бюджету, але він буде лише за місяць.
по моїй оцінці бюджет вже немає резервів й витрачає допомогу "з коліс", це якраз може бути ознакою цього.
В кінці року - то зазвичай нероздеребанені бюджетні кошти від ДКазначейства і вже роздеребанені від організацій, фондів і виконавців їхніх замовлень.
По сумі схоже на "з допомоги", але ж вони в грн. Тобто влили грн під суму траншу допомоги?

механізм фінансування іноземної допомоги - НБУ відразу забезпечує мінфін гривнею під допомогу в замін валюти. як відразу - може через декілька днів - головне, що це йде поза міжбанком, цього ніхто не бачить, коли й як, в звітах теж не видно. але за потреби мінфін може отримати гривню відразу для витрат, без втрат часу.
Shaman
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2024 15:10


а чому саме такий період прогнозу 04-10.07?
Shaman
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