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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11514115151151611517

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.08.2024?

Опитування проводиться до Чет 01 сер, 2024 22:43

Валютний ринок в контексті ДС 7 5 21
Менше 38,00
5%
1
38,00-38,50
5%
1
38,50-39,00
0
0
39,00-39,50
0
0
39,50-40,00
0
0
40,00-40,50
14%
3
40,50-41,00
33%
7
41,00-41,50
29%
6
41,50-42,00
10%
2
42,00-42,50
5%
1
42,50-43,00
0
0
Більше 43,00
0
0
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2024 15:30

  somilitark написав:Падає готівка, не зважаючи


на завтра знов анонсовано роздачу слонів у Райфффі
за "соціальними" цінами
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2024 15:42

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  somilitark написав:Відчувається легкий гривнєвий голод на готівці.

Как-то вяло падает. Здесь обменники уменьшили на 5 копеек и остановились. Но можно и условно считать, что наличный доллар не нужен. Спрос переметнулся в USDT. Он сегодня продолжает расти. Хотя до пика прошлой недели ещё не добрался, но с таким "камнем вниз" осталось не долго.
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2024 16:21

  zerocool написав:Півтора місяці скоро буде, зрозуміли що хєрню придумали та зам'яли тему?

О, як я вчасно згадав.

Національний банк України введе обмеження для переказу з картки на картку. Зараз проводяться обговорення цього питання з волонтерами.
Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву під час засідання фінансового комітету Верховної Ради.
За його словами, представники НБУ "зараз на другій ітерації обговорення з волонтерським середовищем, збираємо їхні позиції, аналізуємо".
"Але ми стійкі в своєму намірі знайти рішення цієї непростої, але небезпечної проблеми", - повідомив голова НБУ
https://www.rbc.ua/rus/news/golova-nbu- ... 96978.html

Всеж-таки чекаємо на міграцію сірого бізнесу в кеш і різкий попит на готівковий долар, маладци!
zerocool
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2024 16:26

  zerocool написав:
  zerocool написав:Півтора місяці скоро буде, зрозуміли що хєрню придумали та зам'яли тему?

О, як я вчасно згадав.

Національний банк України введе обмеження для переказу з картки на картку. Зараз проводяться обговорення цього питання з волонтерами.
Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву під час засідання фінансового комітету Верховної Ради.
За його словами, представники НБУ "зараз на другій ітерації обговорення з волонтерським середовищем, збираємо їхні позиції, аналізуємо".
"Але ми стійкі в своєму намірі знайти рішення цієї непростої, але небезпечної проблеми", - повідомив голова НБУ
https://www.rbc.ua/rus/news/golova-nbu- ... 96978.html

Всеж-таки чекаємо на міграцію сірого бізнесу в кеш і різкий попит на готівковий долар, маладци!

за весь період війни, незважаючи на шалене збільшення гривні, готівка значно не збільшилася. тому ніякої міграції не буде. хіба що вся дрібнота, яка торгує "вчорну" почне потроху переходити на ФОП.

особисто вас що, ці обмеження зачеплять? як на мене, лише дроповоди постраждають...
Shaman
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2024 16:34

  Shaman написав:
  Shaman написав:...
більше того, доходи на рівні минулого року - 1 255 ярдів грн проти 1 239 ярди грн минулого року. податкові надходження взагалі зросли з 619 ярдів грн до 851 ярди - так що інфо про смерть економіки трохи перебільшена :) .

більше всього зросли:
податок на прибуток - з 73 до 157 ярдів грн (гадаю банки внесли свій вклад)
ПДВ - з 71 до 112 ярдів грн (й не за рахунок зменшення відшкодування, а збільшення оплати)
й ПДВ при імпорті - зі 133 до 187 ярдів грн.
...

єдина біда, що податкова наразі такі речі робить, що на голову не налазить... як в кращі часи Яника...
Саме тому ,
кількість фопів які закрились в першому півріччі 2024 - 94000 що на 54% більше ніж було в першому півріччі 2023
До речі підприємств також закрилось 1500 штук( +15% до такого ж періоду в 2023)....
budivelnik
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