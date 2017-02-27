на завтра знов анонсовано роздачу слонів у Райфффі
за "соціальними" цінами
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 04 лип, 2024 15:30
Додано: Чет 04 лип, 2024 15:42
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Как-то вяло падает. Здесь обменники уменьшили на 5 копеек и остановились. Но можно и условно считать, что наличный доллар не нужен. Спрос переметнулся в USDT. Он сегодня продолжает расти. Хотя до пика прошлой недели ещё не добрался, но с таким "камнем вниз" осталось не долго.
Додано: Чет 04 лип, 2024 16:21
О, як я вчасно згадав.
Національний банк України введе обмеження для переказу з картки на картку. Зараз проводяться обговорення цього питання з волонтерами.
Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву під час засідання фінансового комітету Верховної Ради.
За його словами, представники НБУ "зараз на другій ітерації обговорення з волонтерським середовищем, збираємо їхні позиції, аналізуємо".
"Але ми стійкі в своєму намірі знайти рішення цієї непростої, але небезпечної проблеми", - повідомив голова НБУ
Всеж-таки чекаємо на міграцію сірого бізнесу в кеш і різкий попит на готівковий долар, маладци!
Додано: Чет 04 лип, 2024 16:26
за весь період війни, незважаючи на шалене збільшення гривні, готівка значно не збільшилася. тому ніякої міграції не буде. хіба що вся дрібнота, яка торгує "вчорну" почне потроху переходити на ФОП.
особисто вас що, ці обмеження зачеплять? як на мене, лише дроповоди постраждають...
Додано: Чет 04 лип, 2024 16:34
Саме тому ,
кількість фопів які закрились в першому півріччі 2024 - 94000 що на 54% більше ніж було в першому півріччі 2023
До речі підприємств також закрилось 1500 штук( +15% до такого ж періоду в 2023)....
Додано: Чет 04 лип, 2024 17:01
Мене - не сильно, але якщо подумати пару разів на рік була потреба перекинути комусь на картку більше 100к на місяць. Тепер я так розумію тільки ібан та фінмон.
Зі знайомих, навскидку, один торгує то-сьо і крім ФОПа часто кидає зі своєї особистої картки, інший купує-продає тачки періодично і давно оцінив як зручно просто перевести за корч і не возити з собою папір, менше ризиків і возні з детекторами. Тепер вони всі перейдуть назад в бакси. І у масштабах країни таких напевно мільйони.
Додано: Чет 04 лип, 2024 17:17
Додано: Чет 04 лип, 2024 17:19
Щось обмінки сильно розбрілися з курсами, одні працюють 40.75 на 40.84, інші святять 40.82 на себе, дивна і не зрозуміла ситуація.
А по Райфу так, просто булочка якщо дивитись на сьогоднішній міжбанк, якщо зараз приймають по 40.82, а завтра вочевидь Райф буде продавати ще до міжбанку десь по 40.65, то 17 копійок на дорозі не валяються, хоча одразу помацати навар можливо тільки з лімітом 50 000 грн, а ось на 3 місяці морозити резерв заради 17 копійок, то справа смаку)))
п.с. перевірив прайс перевіреної обмінки, прийом 40.8, можливо ще торгуються.
Так що бізнес ідея готова)))
Додано: Чет 04 лип, 2024 17:33
Просто прийдеться реєструватись фопом 2-гої групи, відкривати рахунок в банку як підприємець і працювати з лімітом 5+ лямів на рік.
Хто не захочке, той буде на пару аккаунтів в різних банках задовільнятись новими лімітами. Хоча адекватні підприємці вже рік не хочуть відправляти навіть накладним платежем товар поштою або з переводом на карту, бо легко залетіти під банківський бан і перевірку податкової.
Це вже офіційні закручування гайок.
Тому важко визначити вплив на готівковий курс, єдине що зрозуміло, закон 17.07 в купі з прикручуванням свободи оптимізаторам будуть чинити вплив на готівку, але щось мені підсказує, що НБУ впорається і нічого курсу 40.7 не загрожує аж десь до жовтня.
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