Додано: Чет 04 лип, 2024 18:43

zerocool написав: Shaman написав: особисто вас що, ці обмеження зачеплять? як на мене, лише дроповоди постраждають... особисто вас що, ці обмеження зачеплять? як на мене, лише дроповоди постраждають...

Мене - не сильно, але якщо подумати пару разів на рік була потреба перекинути комусь на картку більше 100к на місяць. Тепер я так розумію тільки ібан та фінмон.



Зі знайомих, навскидку, один торгує то-сьо і крім ФОПа часто кидає зі своєї особистої картки, інший купує-продає тачки періодично і давно оцінив як зручно просто перевести за корч і не возити з собою папір, менше ризиків і возні з детекторами. Тепер вони всі перейдуть назад в бакси. І у масштабах країни таких напевно мільйони. Мене - не сильно, але якщо подумати пару разів на рік була потреба перекинути комусь на картку більше 100к на місяць. Тепер я так розумію тільки ібан та фінмон.Зі знайомих, навскидку, один торгує то-сьо і крім ФОПа часто кидає зі своєї особистої картки, інший купує-продає тачки періодично і давно оцінив як зручно просто перевести за корч і не возити з собою папір, менше ризиків і возні з детекторами. Тепер вони всі перейдуть назад в бакси. І у масштабах країни таких напевно мільйони.

Це лише ваші фантазії.Перекидати 100 тис на картку, а не через IBAN - в 90% випадків це значить що це "ліва" необлікована готівка. Із цим якраз і хочуть боротись.А стосовно того, що дрібний бізнес перейде в долари - то хочу на це подивитись. Якщо покупець товару чи послуги буде платити в гривні, то в ціні товару буде закладений ризик коливання курсу, а це в свою чергу вплине на конкурентність товару/послуги.Якщо покупці будуть платити доларами, то це ще потрібно їх мати. І ще ж щоб "папір" був хорошої якості.Оптовики можливо частково і перейдуть на розрахунки у валюті. Але тільки ті у кого сірий товар або є скрутки. Роздріб не відреагує ніяк.Левова частка продаж в роздробі - через кредитку. І не тільки через те, що грошей не має, а ще й через кешбек, бонуси та інше. В мене наприклад всі бонуси з усіх карток йдуть на Повернись живим. За рік непогана сума набігає.По курсу.Вверх (41 і вище) не можемо пробитись. Ще не час.Вниз (хоча б до 40) теж не має на чому. Надто багато валюти потрібно клієнтам банків. Армія, оборонка, пальне, населення (акуми та перетворювачі) а тепер ще й електрика додалась (за червень придбали більше ніж за 2003 рік, а це більше 100 млн $ додаткового попиту за місяць), все це потребує валюти для закупівлі товарів/послуг. А експорт у насВ грошах об'єми ті ж самі.Гроші від МВФ (2,2 млрд $) йдуть на погашення попередніх займівІнфляція низька через зменшення попиту, сезонні продукти таІнфляція буде "доганяти" нас осінню вже після того як ми перейдемо в коридор 41-42 по долару. Чи вплине низька інфляція на попит на ОВДП - невідомо. Адже всі розуміють, що просто є момент інерції по інфляції, після якого ми знову перейдемо до двозначних чисел.Офтоп.Ситуація в країні нагадує байку про Лебедя, Щуку та Рака. Ніби всі в одній упряжі, але кожного перш за все турбує свій напрям.Армії потрібна мотивована піхота яку вищі офіцери використовують як фігурки на століабоБізнесу - потрібні працівники та дешеві кредити. А ще ринки збуту.Владі потрібна популярність, лояльність а головне - відданість.Людям потрібна конкретика та бережливе відношення до людського життя та особистості. Скільки часу служити? (якщо підеш). Хто подбає про сім'ю? (якщо загинеш). Хто буде годувати сім'ю допоки ти в армії (якщо в цивільному житті заробляв значно більше).Військовим які воюють потрібна відповідь на питання: - коли їх замінять на фронті? І чому одні служіть, а інші - ні. Батьки не бачать як ростуть їхні діти.ТЦК потрібні всі. Бо всі хто прийде в ТЦК або щось від них хочуть (документ про відстрочку) або підуть служити або будуть відкуповуватись. Система всіх "перемеле" із гешефтом для себе. І навіть коли в систему попадуть порядні ветерани, система і їх "зїсть". (доведено в минулому році коли звільнили корумпованих воєнкомів і мобілізація зупинилась).В таких складних ситуаціях (іграх) було би добре, щоб на допомогу владі прийшли науковці із теорії ігор та розробили якийсь хоч менш-більш пристойний варіант із додатною сумою. Але для цього ше потрібна влада яка не побоїться взяти на себе відповідальність за непопулярні кроки.Висновків не буде. Це просто констатація ситуації. І це - реальність.