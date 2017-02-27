на завтра знов анонсовано роздачу слонів у Райфффі
за "соціальними" цінами
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 04 лип, 2024 15:30
Додано: Чет 04 лип, 2024 15:42
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Как-то вяло падает. Здесь обменники уменьшили на 5 копеек и остановились. Но можно и условно считать, что наличный доллар не нужен. Спрос переметнулся в USDT. Он сегодня продолжает расти. Хотя до пика прошлой недели ещё не добрался, но с таким "камнем вниз" осталось не долго.
Додано: Чет 04 лип, 2024 16:21
О, як я вчасно згадав.
Національний банк України введе обмеження для переказу з картки на картку. Зараз проводяться обговорення цього питання з волонтерами.
Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву під час засідання фінансового комітету Верховної Ради.
За його словами, представники НБУ "зараз на другій ітерації обговорення з волонтерським середовищем, збираємо їхні позиції, аналізуємо".
"Але ми стійкі в своєму намірі знайти рішення цієї непростої, але небезпечної проблеми", - повідомив голова НБУ
Всеж-таки чекаємо на міграцію сірого бізнесу в кеш і різкий попит на готівковий долар, маладци!
Додано: Чет 04 лип, 2024 16:26
за весь період війни, незважаючи на шалене збільшення гривні, готівка значно не збільшилася. тому ніякої міграції не буде. хіба що вся дрібнота, яка торгує "вчорну" почне потроху переходити на ФОП.
особисто вас що, ці обмеження зачеплять? як на мене, лише дроповоди постраждають...
Додано: Чет 04 лип, 2024 16:34
Саме тому ,
кількість фопів які закрились в першому півріччі 2024 - 94000 що на 54% більше ніж було в першому півріччі 2023
До речі підприємств також закрилось 1500 штук( +15% до такого ж періоду в 2023)....
Додано: Чет 04 лип, 2024 17:01
Мене - не сильно, але якщо подумати пару разів на рік була потреба перекинути комусь на картку більше 100к на місяць. Тепер я так розумію тільки ібан та фінмон.
Зі знайомих, навскидку, один торгує то-сьо і крім ФОПа часто кидає зі своєї особистої картки, інший купує-продає тачки періодично і давно оцінив як зручно просто перевести за корч і не возити з собою папір, менше ризиків і возні з детекторами. Тепер вони всі перейдуть назад в бакси. І у масштабах країни таких напевно мільйони.
Додано: Чет 04 лип, 2024 17:17
Додано: Чет 04 лип, 2024 17:19
Щось обмінки сильно розбрілися з курсами, одні працюють 40.75 на 40.84, інші святять 40.82 на себе, дивна і не зрозуміла ситуація.
А по Райфу так, просто булочка якщо дивитись на сьогоднішній міжбанк, якщо зараз приймають по 40.82, а завтра вочевидь Райф буде продавати ще до міжбанку десь по 40.65, то 17 копійок на дорозі не валяються, хоча одразу помацати навар можливо тільки з лімітом 50 000 грн, а ось на 3 місяці морозити резерв заради 17 копійок, то справа смаку)))
п.с. перевірив прайс перевіреної обмінки, прийом 40.8, можливо ще торгуються.
Так що бізнес ідея готова)))
Додано: Чет 04 лип, 2024 17:33
Просто прийдеться реєструватись фопом 2-гої групи, відкривати рахунок в банку як підприємець і працювати з лімітом 5+ лямів на рік.
Хто не захочке, той буде на пару аккаунтів в різних банках задовільнятись новими лімітами. Хоча адекватні підприємці вже рік не хочуть відправляти навіть накладним платежем товар поштою або з переводом на карту, бо легко залетіти під банківський бан і перевірку податкової.
Це вже офіційні закручування гайок.
Тому важко визначити вплив на готівковий курс, єдине що зрозуміло, закон 17.07 в купі з прикручуванням свободи оптимізаторам будуть чинити вплив на готівку, але щось мені підсказує, що НБУ впорається і нічого курсу 40.7 не загрожує аж десь до жовтня.
Додано: Чет 04 лип, 2024 18:43
Це лише ваші фантазії.
Перекидати 100 тис на картку, а не через IBAN - в 90% випадків це значить що це "ліва" необлікована готівка. Із цим якраз і хочуть боротись.
А стосовно того, що дрібний бізнес перейде в долари - то хочу на це подивитись. Якщо покупець товару чи послуги буде платити в гривні, то в ціні товару буде закладений ризик коливання курсу, а це в свою чергу вплине на конкурентність товару/послуги.
Якщо покупці будуть платити доларами, то це ще потрібно їх мати. І ще ж щоб "папір" був хорошої якості.
Оптовики можливо частково і перейдуть на розрахунки у валюті. Але тільки ті у кого сірий товар або є скрутки. Роздріб не відреагує ніяк.
Левова частка продаж в роздробі - через кредитку. І не тільки через те, що грошей не має, а ще й через кешбек, бонуси та інше. В мене наприклад всі бонуси з усіх карток йдуть на Повернись живим. За рік непогана сума набігає.
По курсу.
Вверх (41 і вище) не можемо пробитись. Ще не час.
Вниз (хоча б до 40) теж не має на чому. Надто багато валюти потрібно клієнтам банків. Армія, оборонка, пальне, населення (акуми та перетворювачі) а тепер ще й електрика додалась (за червень придбали більше ніж за 2003 рік, а це більше 100 млн $ додаткового попиту за місяць), все це потребує валюти для закупівлі товарів/послуг. А експорт у нас
Гроші від МВФ (2,2 млрд $) йдуть на погашення попередніх займів
Інфляція низька через зменшення попиту, сезонні продукти та
Інфляція буде "доганяти" нас осінню вже після того як ми перейдемо в коридор 41-42 по долару. Чи вплине низька інфляція на попит на ОВДП - невідомо. Адже всі розуміють, що просто є момент інерції по інфляції, після якого ми знову перейдемо до двозначних чисел.
Офтоп.
Ситуація в країні нагадує байку про Лебедя, Щуку та Рака. Ніби всі в одній упряжі, але кожного перш за все турбує свій напрям.
Армії потрібна мотивована піхота яку вищі офіцери використовують як фігурки на столі
Бізнесу - потрібні працівники та дешеві кредити. А ще ринки збуту.
Владі потрібна популярність, лояльність а головне - відданість.
Людям потрібна конкретика та бережливе відношення до людського життя та особистості. Скільки часу служити? (якщо підеш). Хто подбає про сім'ю? (якщо загинеш). Хто буде годувати сім'ю допоки ти в армії (якщо в цивільному житті заробляв значно більше).
Військовим які воюють потрібна відповідь на питання: - коли їх замінять на фронті? І чому одні служіть, а інші - ні. Батьки не бачать як ростуть їхні діти.
ТЦК потрібні всі. Бо всі хто прийде в ТЦК або щось від них хочуть (документ про відстрочку) або підуть служити або будуть відкуповуватись. Система всіх "перемеле" із гешефтом для себе. І навіть коли в систему попадуть порядні ветерани, система і їх "зїсть". (доведено в минулому році коли звільнили корумпованих воєнкомів і мобілізація зупинилась).
В таких складних ситуаціях (іграх) було би добре, щоб на допомогу владі прийшли науковці із теорії ігор та розробили якийсь хоч менш-більш пристойний варіант із додатною сумою. Але для цього ше потрібна влада яка не побоїться взяти на себе відповідальність за непопулярні кроки.
Висновків не буде. Це просто констатація ситуації. І це - реальність.
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