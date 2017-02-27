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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.08.2024?

Опитування проводиться до Чет 01 сер, 2024 22:43

Валютний ринок в контексті ДС 7 5 22
Менше 38,00
5%
1
38,00-38,50
5%
1
38,50-39,00
0
0
39,00-39,50
0
0
39,50-40,00
0
0
40,00-40,50
14%
3
40,50-41,00
32%
7
41,00-41,50
27%
6
41,50-42,00
14%
3
42,00-42,50
5%
1
42,50-43,00
0
0
Більше 43,00
0
0
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2024 18:57

  somilitark написав:курсу 40.7 не загрожує аж десь до жовтня

мабуть це занадто оптимістично, і підстав для такого оптимізму обмаль.
хоть би до кінця літа на поточних рівнях встояти, і то не дуже віриться.
sergey_stasyuk555
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2024 19:19

  Realist написав:
  zerocool написав:
  Shaman написав:особисто вас що, ці обмеження зачеплять? як на мене, лише дроповоди постраждають...

Мене - не сильно, але якщо подумати пару разів на рік була потреба перекинути комусь на картку більше 100к на місяць. Тепер я так розумію тільки ібан та фінмон.

Зі знайомих, навскидку, один торгує то-сьо і крім ФОПа часто кидає зі своєї особистої картки, інший купує-продає тачки періодично і давно оцінив як зручно просто перевести за корч і не возити з собою папір, менше ризиків і возні з детекторами. Тепер вони всі перейдуть назад в бакси. І у масштабах країни таких напевно мільйони.

Це лише ваші фантазії.
Перекидати 100 тис на картку, а не через IBAN - в 90% випадків це значить що це "ліва" необлікована готівка. Із цим якраз і хочуть боротись
та ладно.
Такі гіперобсяги - сумарно 100Кгрн. на місяць ??
Для фізичної особи - зовсім не фантазії.
Звичайні, вже оподатковані гроші.
Часто переказ на картку без комісій, а ІВАN з комісієй. Нахіба платити більше ніж можна? Шах і мат.
flysoulfly
 
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