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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 04 лип, 2024 18:57
somilitark написав:
курсу 40.7 не загрожує аж десь до жовтня
мабуть це занадто оптимістично, і підстав для такого оптимізму обмаль.
хоть би до кінця літа на поточних рівнях встояти, і то не дуже віриться.
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Додано: Чет 04 лип, 2024 19:19
Realist написав:
Це лише ваші фантазії.
zerocool написав: Shaman написав:
особисто вас що, ці обмеження зачеплять? як на мене, лише дроповоди постраждають...
Мене - не сильно, але якщо подумати пару разів на рік була потреба перекинути комусь на картку більше 100к на місяць. Тепер я так розумію тільки ібан та фінмон.
Зі знайомих, навскидку, один торгує то-сьо і крім ФОПа часто кидає зі своєї особистої картки, інший купує-продає тачки періодично і давно оцінив як зручно просто перевести за корч і не возити з собою папір, менше ризиків і возні з детекторами. Тепер вони всі перейдуть назад в бакси. І у масштабах країни таких напевно мільйони.
Перекидати 100 тис на картку, а не через IBAN - в 90% випадків це значить що це "ліва" необлікована готівка
. Із цим якраз і хочуть боротись
та ладно.
Такі гіперобсяги - сумарно
100Кгрн. на місяць
??
Для фізичної особи - зовсім не фантазії.
Звичайні, вже оподатковані гроші.
Часто переказ на картку без комісій, а ІВАN з комісієй. Нахіба платити більше ніж можна? Шах і мат.
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