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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11515115161151711518

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.08.2024?

Опитування проводиться до Чет 01 сер, 2024 22:43

Валютний ринок в контексті ДС 7.5 5 28
Менше 38,00
4%
1
38,00-38,50
4%
1
38,50-39,00
0
0
39,00-39,50
0
0
39,50-40,00
0
0
40,00-40,50
11%
3
40,50-41,00
29%
8
41,00-41,50
29%
8
41,50-42,00
14%
4
42,00-42,50
4%
1
42,50-43,00
4%
1
Більше 43,00
4%
1
Всього голосів : 28
Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2024 18:57

  somilitark написав:курсу 40.7 не загрожує аж десь до жовтня

мабуть це занадто оптимістично, і підстав для такого оптимізму обмаль.
хоть би до кінця літа на поточних рівнях встояти, і то не дуже віриться.
sergey_stasyuk555
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2024 19:19

  Realist написав:
  zerocool написав:
  Shaman написав:особисто вас що, ці обмеження зачеплять? як на мене, лише дроповоди постраждають...

Мене - не сильно, але якщо подумати пару разів на рік була потреба перекинути комусь на картку більше 100к на місяць. Тепер я так розумію тільки ібан та фінмон.

Зі знайомих, навскидку, один торгує то-сьо і крім ФОПа часто кидає зі своєї особистої картки, інший купує-продає тачки періодично і давно оцінив як зручно просто перевести за корч і не возити з собою папір, менше ризиків і возні з детекторами. Тепер вони всі перейдуть назад в бакси. І у масштабах країни таких напевно мільйони.

Це лише ваші фантазії.
Перекидати 100 тис на картку, а не через IBAN - в 90% випадків це значить що це "ліва" необлікована готівка. Із цим якраз і хочуть боротись
та ладно.
Такі гіперобсяги - сумарно 100Кгрн. на місяць ??
Для фізичної особи - зовсім не фантазії.
Звичайні, вже оподатковані гроші.
Часто переказ на картку без комісій, а ІВАN з комісієй. Нахіба платити більше ніж можна? Шах і мат.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2024 21:02

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  flysoulfly написав:Часто переказ на картку без комісій, а ІВАN з комісієй. Нахіба платити більше ніж можна?

Чаще всё же наоборот. А так, чтобы при этом на шару выйти за 100к исходящих P2P - это ещё поискать такой банк. КредитДнепр - 50к, Аккорд - 100к. ПУМБ разве что, но там самый большой риск загреметь на блокировку счетов за подозрительные операции. Тазик ещё, но там свои лимиты. С другой стороны пока никто не планирует запрещать выбрать банк, где можно платить меньше. Я давно все значимые суммы через СЭП пересылаю. Хотя бы для того, чтобы не ломать голову пройдёт это у реципиента сразу или через 3 раб. дня. Ну и Сенина тарифная политика с шаровым СЭП, но бесплатным P2P в объёме только 20к в месяц, способствует. Ничего страшного.
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2024 21:34

  Shaman написав:

а чому саме такий період прогнозу 04-10.07?

Відео виходить раз в тиждень, тому так.

З повагою,
Ірина_
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