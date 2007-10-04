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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 04 лип, 2024 18:57
somilitark написав:
курсу 40.7 не загрожує аж десь до жовтня
мабуть це занадто оптимістично, і підстав для такого оптимізму обмаль.
хоть би до кінця літа на поточних рівнях встояти, і то не дуже віриться.
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Додано: Чет 04 лип, 2024 19:19
Realist написав:
Це лише ваші фантазії.
zerocool написав: Shaman написав:
особисто вас що, ці обмеження зачеплять? як на мене, лише дроповоди постраждають...
Мене - не сильно, але якщо подумати пару разів на рік була потреба перекинути комусь на картку більше 100к на місяць. Тепер я так розумію тільки ібан та фінмон.
Зі знайомих, навскидку, один торгує то-сьо і крім ФОПа часто кидає зі своєї особистої картки, інший купує-продає тачки періодично і давно оцінив як зручно просто перевести за корч і не возити з собою папір, менше ризиків і возні з детекторами. Тепер вони всі перейдуть назад в бакси. І у масштабах країни таких напевно мільйони.
Перекидати 100 тис на картку, а не через IBAN - в 90% випадків це значить що це "ліва" необлікована готівка
. Із цим якраз і хочуть боротись
та ладно.
Такі гіперобсяги - сумарно
100Кгрн. на місяць
??
Для фізичної особи - зовсім не фантазії.
Звичайні, вже оподатковані гроші.
Часто переказ на картку без комісій, а ІВАN з комісієй. Нахіба платити більше ніж можна? Шах і мат.
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flysoulfly
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Додано: Чет 04 лип, 2024 21:02
flysoulfly написав:
Часто переказ на картку без комісій, а ІВАN з комісієй. Нахіба платити більше ніж можна?
Чаще всё же наоборот. А так, чтобы при этом на шару выйти за 100к исходящих P2P - это ещё поискать такой банк. КредитДнепр - 50к, Аккорд - 100к. ПУМБ разве что, но там самый большой риск загреметь на блокировку счетов за подозрительные операции. Тазик ещё, но там свои лимиты. С другой стороны пока никто не планирует запрещать выбрать банк, где можно платить меньше. Я давно все значимые суммы через СЭП пересылаю. Хотя бы для того, чтобы не ломать голову пройдёт это у реципиента сразу или через 3 раб. дня. Ну и Сенина тарифная политика с шаровым СЭП, но бесплатным P2P в объёме только 20к в месяц, способствует. Ничего страшного.
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Додано: Чет 04 лип, 2024 21:34
Shaman написав:
а чому саме такий період прогнозу 04-10.07?
Відео виходить раз в тиждень, тому так.
З повагою,
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Ірина_
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Додано: П'ят 05 лип, 2024 07:19
somilitark написав: flysoulfly написав: somilitark написав:
Падає готівка, не зважаючи
на завтра знов анонсовано роздачу слонів у Райфффі
за "соціальними" цінами
Щось обмінки сильно розбрілися з курсами, одні працюють 40.75 на 40.84, інші святять 40.82 на себе, дивна і не зрозуміла ситуація.
А по Райфу так, просто булочка якщо дивитись на сьогоднішній міжбанк, якщо зараз приймають по 40.82, а завтра вочевидь Райф буде продавати ще до міжбанку десь по 40.65, то 17 копійок на дорозі не валяються, хоча одразу помацати навар можливо тільки з лімітом 50 000 грн, а ось на 3 місяці морозити резерв заради 17 копійок, то справа смаку)))
п.с. перевірив прайс перевіреної обмінки, прийом 40.8, можливо ще торгуються.
Так що бізнес ідея готова)))
Кожні три місяці купляти по гарному курсу на депозит і в кінці року 100-200 уо прибутку
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sens
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3
Додано: П'ят 05 лип, 2024 10:11
flysoulfly написав: somilitark написав:
Падає готівка, не зважаючи
на завтра знов анонсовано роздачу слонів у Райфффі
за "соціальними" цінами
До котрої год це? Чи можете дати посилання?
Дякую
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Visky
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Додано: П'ят 05 лип, 2024 10:32
З 9.30 до 17.00 ,зараз курс 40.64 , вранці був 40.59
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lamal
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Додано: П'ят 05 лип, 2024 10:35
Visky
сьогодні в додатку прилетіло - пропозиція діє з 9:30 до 17:00. Курс може змінюватись протягом дії пропозиції.
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Oberon
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