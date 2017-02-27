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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 05 лип, 2024 13:34
zxzx777 написав:
Як ви вже достали зі своїми "непопулярними кроками"!.
Про що мова пане зетікснік?
Международные резервы Украины, по предварительным данным, составили $37 894,2 млн. В июне они снизились на 2,9%
Ще все нормально, резерви на рекордних рівнях.
Чомусь готівка підросла, світять в столиці 40.83 на 40.93, напевне пішли якісь виплати, є попит на валюту, трохи незвично далеко відірвались від міжбанку(((
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Додано: П'ят 05 лип, 2024 14:19
Так выходные на носу - многие предпочитают пересидеть в валюте, для спокойствия))
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