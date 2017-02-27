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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.08.2024?

Опитування проводиться до Чет 01 сер, 2024 22:43

Валютний ринок в контексті ДС 7.5 5 35
Менше 38,00
3%
1
38,00-38,50
3%
1
38,50-39,00
0
0
39,00-39,50
0
0
39,50-40,00
0
0
40,00-40,50
9%
3
40,50-41,00
34%
12
41,00-41,50
26%
9
41,50-42,00
17%
6
42,00-42,50
3%
1
42,50-43,00
3%
1
Більше 43,00
3%
1
Всього голосів : 35
Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2024 13:34

  zxzx777 написав:Як ви вже достали зі своїми "непопулярними кроками"!.


Про що мова пане зетікснік?

Международные резервы Украины, по предварительным данным, составили $37 894,2 млн. В июне они снизились на 2,9%


Ще все нормально, резерви на рекордних рівнях.
Чомусь готівка підросла, світять в столиці 40.83 на 40.93, напевне пішли якісь виплати, є попит на валюту, трохи незвично далеко відірвались від міжбанку(((
somilitark
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2024 14:19

Так выходные на носу - многие предпочитают пересидеть в валюте, для спокойствия))
Victor8
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2024 14:50

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Мова про залайканий пост п.Реаліста.
"Але для цього ше потрібна влада яка не побоїться взяти на себе відповідальність за непопулярні кроки.
Висновків не буде. Це просто констатація ситуації. І це - реальність."
zxzx777
 
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