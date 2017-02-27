Yuri_61 написав:
абінет міністрів України оприлюднив Бюджетну декларацію на 2025-2027 роки.
Курс гривні у 2025 році підвищиться до 45 грн/ 1 долар, у 2026 році — до 46,5 грн, у 2027-му — до 46,4 грн.
Це означає, що зараз доцільно купувати долар, не чекати на зниження його курсу?
Дивно...
Явне відставання від плану.
Навіть у 2025. Не кажучи вже про наступні.
Bobua написав: Shaman написав:
що з грошима?
У тему постійно приходять якісь люди і просять прогноз курсу.
Незрозуміло чому НБУ не вивісить табличку у себе на порталі -- це зняло би мільйони питань...
І вивільнило би мільйони людино-годино-стражданнь.
Доводиться робити все самим, все самим...
Ось прогноз (на основі вирівнювання дохідностей гривневих і валютних овдп, але за умови, що всі встигли ними закупитись, коли різниця ще була 13.1%, всі ж встигли? 🤔)
14.08.2024 – 41.0033067105
25.10.2024 – 42.0083975764
03.01.2025 – 43.
0091841020
12.03.2025 – 44.0042017254
18.05.2025 – 45.0070986352
22.07.2025 – 46
.0018970952
24.09.2025 – 47.0028718999
26.11.2025 – 48.0094768865
26.01.2026 – 49
.0046631256
27.03.2026 – 50.0036572356
25.05.2026 – 51.0058580941
22.07.2026 – 52
.0106491610
17.09.2026 – 53.0173990067
11.11.2026 – 54.0072937493
05.01.2027 – 55
.0156709452
Це не збігається зі всілякими оманливими т.з. “прогнозами” всіляких МВФ.
Напр.:
2024 рік – 41 грн за долар;
2025 рік – 45,8 грн;
2026 рік – 48,6 грн;
2027 рік – 50,4 грн;
2028 рік – 52,1 грн;
2029 рік – 54,1 грн.
Але ж хіба їм хтось колись вірив? 😌
Останній місяць ми в зоні турбулентності, але, схоже, вертаємось до плану:
дата ••••• курсНБУ таєм.План тП-НБУ
22.05.2024 39.8052 39.8611 0.056
23.05.2024 39.8250 39.8745 0.049
24.05.2024 39.9205 39.8879 -0.033
25.05.2024 39.9205 39.9013 -0.019
26.05.2024 39.9205 39.9147 -0.006
27.05.2024 40.1153 39.9281 -0.187
28.05.2024 40.3012 39.9416 -0.360
29.05.2024 40.3958 39.9550 -0.441
30.05.2024 40.4832 39.9685 -0.515
31.05.2024 40.5001 39.9819 -0.518
01.06.2024 40.5001 39.9954 -0.505
02.06.2024 40.5001 40.0088 -0.491
03.06.2024 40.5373 40.0223 -0.515
04.06.2024 40.4813 40.0357 -0.446
05.06.2024 40.2938 40.0492 -0.245
06.06.2024 40.1254 40.0627 -0.063
07.06.2024 40.1537 40.0761 -0.078
08.06.2024 40.1537 40.0896 -0.064
09.06.2024 40.1537 40.1031 -0.051
10.06.2024 40.2485 40.1166 -0.132
11.06.2024 40.4246 40.1301 -0.295
12.06.2024 40.5178 40.1436 -0.374
13.06.2024 40.4441 40.1571 -0.287
14.06.2024 40.6908 40.1706 -0.520
15.06.2024 40.6908 40.1841 -0.507
16.06.2024 40.6908 40.1976 -0.493
17.06.2024 40.6490 40.2112 -0.438
18.06.2024 40.6485 40.2247 -0.424
19.06.2024 40.5493 40.2382 -0.311
20.06.2024 40.5381 40.2518 -0.286
21.06.2024 40.5184 40.2653 -0.253
22.06.2024 40.5184 40.2788 -0.240
23.06.2024 40.5184 40.2924 -0.226
24.06.2024 40.4478 40.3060 -0.142
25.06.2024 40.5505 40.3195 -0.231
26.06.2024 40.6545 40.3331 -0.321
27.06.2024 40.5138 40.3466 -0.167
28.06.2024 40.5374 40.3602 -0.177
29.06.2024 40.5374 40.3738 -0.164
30.06.2024 40.5374 40.3874 -0.150
01.07.2024 40.4542 40.4010 -0.053
02.07.2024 40.6413 40.4146 -0.227
03.07.2024 40.7476 40.4281 -0.319
04.07.2024 40.7599 40.4417 -0.318
05.07.2024 40.5458 40.4554 -0.090
06.07.2024 40.542 40.4690 -0.073
07.07.2024 40.542 40.4826 -0.059
08.07.2024 40.542 40.4962 -0.046