RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11516115171151811519

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.08.2024?

Опитування проводиться до Чет 01 сер, 2024 22:43

Валютний ринок в контексті ДС 7.6 5 36
Менше 38,00
3%
1
38,00-38,50
3%
1
38,50-39,00
0
0
39,00-39,50
0
0
39,50-40,00
0
0
40,00-40,50
8%
3
40,50-41,00
33%
12
41,00-41,50
28%
10
41,50-42,00
17%
6
42,00-42,50
3%
1
42,50-43,00
3%
1
Більше 43,00
3%
1
Всього голосів : 36
Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2024 13:34

  zxzx777 написав:Як ви вже достали зі своїми "непопулярними кроками"!.


Про що мова пане зетікснік?

Международные резервы Украины, по предварительным данным, составили $37 894,2 млн. В июне они снизились на 2,9%


Ще все нормально, резерви на рекордних рівнях.
Чомусь готівка підросла, світять в столиці 40.83 на 40.93, напевне пішли якісь виплати, є попит на валюту, трохи незвично далеко відірвались від міжбанку(((
somilitark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13223
З нами з: 30.12.09
Подякував: 694 раз.
Подякували: 3837 раз.
 
Профіль
4
5
Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2024 14:19

Так выходные на носу - многие предпочитают пересидеть в валюте, для спокойствия))
Victor8
Аватар користувача
 
Повідомлень: 889
З нами з: 27.11.14
Подякував: 59 раз.
Подякували: 170 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2024 14:50

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Мова про залайканий пост п.Реаліста.
"Але для цього ше потрібна влада яка не побоїться взяти на себе відповідальність за непопулярні кроки.
Висновків не буде. Це просто констатація ситуації. І це - реальність."
zxzx777
 
Повідомлень: 166
З нами з: 18.12.08
Подякував: 46 раз.
Подякували: 18 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2024 16:00

  zxzx777 написав:Висновків не буде. Це просто констатація ситуації. І це - реальність."

Вам скільки років? 13? Що так рознервувались від буденних речей?
Стакан завжди наполовину повний, головне бачити налиту половину, а не пусту.
В таких випадках мудрійший ДС казав, що вам пора загортатись в щось біле і повзти в сторону кладовища, щоб зайвий раз не мучати не себе і оточуючих(((

Сильно психологічно люди з вагомою долею презріння і зневаги відносяться до всього того що нас зараз оточує, так легше на голову, особливо мене вражають воїни з нуля, таке відчуття, що вони змирились з неминучую загибеллю і просто радіють кожному дню на землі, схиливши голову виконують свою роботу і просто кричать тим хто в тилу: що вам дурні ще не вистачає?(((

По курсу, трохи зросли 40.85 на 40.92.
somilitark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13223
З нами з: 30.12.09
Подякував: 694 раз.
Подякували: 3837 раз.
 
Профіль
4
5
Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2024 16:05

  zxzx777 написав:Мова про залайканий пост п.Реаліста.
"Але для цього ше потрібна влада яка не побоїться взяти на себе відповідальність за непопулярні кроки.
Висновків не буде. Це просто констатація ситуації. І це - реальність."

"Треба затягнути паски", "кріза мінєт папізже" - скільки себе пам'ятаю, стільки наші політики це говорять. Але на практиці ми то знаємо, що завтра за рахунок сьогодні краще не буде. Навпаки - нові політики також попросять затягнути паски
The_Rebel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 323
З нами з: 01.06.19
Подякував: 16 раз.
Подякували: 72 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2024 16:08

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Взагалі то в лапках була цитата, а не мій текст.
А про вік - я ще памятаю часи, коли ціни в магазинах знижувалися.
Теперішні в це не повірять.
zxzx777
 
Повідомлень: 166
З нами з: 18.12.08
Подякував: 46 раз.
Подякували: 18 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2024 16:08

Re: Валютний ринок в контексті ДС

абінет міністрів України оприлюднив Бюджетну декларацію на 2025-2027 роки.
Курс гривні у 2025 році підвищиться до 45 грн/ 1 долар, у 2026 році — до 46,5 грн, у 2027-му — до 46,4 грн.
Це означає, що зараз доцільно купувати долар, не чекати на зниження його курсу?
Yuri_61
 
Повідомлень: 2798
З нами з: 30.09.15
Подякував: 378 раз.
Подякували: 463 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2024 16:37

  zxzx777 написав:Взагалі то в лапках була цитата, а не мій текст.
А про вік - я ще памятаю часи, коли ціни в магазинах знижувалися.
Теперішні в це не повірять.

Останнє офіційне зниження державних цін цін було за Сталіна, десь до 1954 року. Потім рівно разів у 10 все "подешевшало" в 1961 після деномінації з прихованою девальвацією. Вам років 80 як мінімум?
А всі інші добре пам'ятають як ціни на генератори і павербанки знижувалися минулого року рази в три. Батареї ліфер за кілька років сильно подешевшали й у закупівлі. А наскільки нові комп'ютери та телефони дешевшають через кілька місяців, мм.

Це означає, що зараз доцільно купувати долар, чи не чекати на зниження його курсу?
А ви з якою метою питаєте? Якщо просто для зберігання під матрацом у горизонті кілька років - звичайно беріть коли можете, потроху щомісяця, а з намаганнями вхопити гойдалку в нижніх точках - не факт, що пощастить.
zerocool
Аватар користувача
 
Повідомлень: 544
З нами з: 22.03.11
Подякував: 110 раз.
Подякували: 109 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2024 16:44

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Yuri_61 написав:абінет міністрів України оприлюднив Бюджетну декларацію на 2025-2027 роки.
Курс гривні у 2025 році підвищиться до 45 грн/ 1 долар, у 2026 році — до 46,5 грн, у 2027-му — до 46,4 грн.
Це означає, що зараз доцільно купувати долар, не чекати на зниження його курсу?

Я вірю в чесність президента
Та в непідкупність постових,
В турботу банку про клієнтів...
В русалок вірю, в домових...
Василь-Рівне
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6081
З нами з: 07.04.12
Подякував: 6902 раз.
Подякували: 3115 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2024 16:52

  Yuri_61 написав:абінет міністрів України оприлюднив Бюджетну декларацію на 2025-2027 роки.
Курс гривні у 2025 році підвищиться до 45 грн/ 1 долар, у 2026 році — до 46,5 грн, у 2027-му — до 46,4 грн.
Це означає, що зараз доцільно купувати долар, не чекати на зниження його курсу?



Дивно...

Явне відставання від плану.
Навіть у 2025. Не кажучи вже про наступні.

  Bobua написав:
  Shaman написав:що з грошима?


У тему постійно приходять якісь люди і просять прогноз курсу.

Незрозуміло чому НБУ не вивісить табличку у себе на порталі -- це зняло би мільйони питань...
І вивільнило би мільйони людино-годино-стражданнь.

Доводиться робити все самим, все самим...

Ось прогноз (на основі вирівнювання дохідностей гривневих і валютних овдп, але за умови, що всі встигли ними закупитись, коли різниця ще була 13.1%, всі ж встигли? 🤔)

14.08.2024 – 41.0033067105
25.10.2024 – 42.0083975764
03.01.2025 – 43.0091841020
12.03.2025 – 44.0042017254
18.05.2025 – 45.0070986352
22.07.2025 – 46.0018970952
24.09.2025 – 47.0028718999
26.11.2025 – 48.0094768865
26.01.2026 – 49.0046631256
27.03.2026 – 50.0036572356
25.05.2026 – 51.0058580941
22.07.2026 – 52.0106491610
17.09.2026 – 53.0173990067
11.11.2026 – 54.0072937493
05.01.2027 – 55.0156709452


Це не збігається зі всілякими оманливими т.з. “прогнозами” всіляких МВФ.
Напр.:

2024 рік – 41 грн за долар;
2025 рік – 45,8 грн;
2026 рік – 48,6 грн;
2027 рік – 50,4 грн;
2028 рік – 52,1 грн;
2029 рік – 54,1 грн.

Але ж хіба їм хтось колись вірив? 😌




Останній місяць ми в зоні турбулентності, але, схоже, вертаємось до плану:

дата ••••• курсНБУ таєм.План тП-НБУ
22.05.2024 39.8052 39.8611 0.056
23.05.2024 39.8250 39.8745 0.049
24.05.2024 39.9205 39.8879 -0.033
25.05.2024 39.9205 39.9013 -0.019
26.05.2024 39.9205 39.9147 -0.006
27.05.2024 40.1153 39.9281 -0.187
28.05.2024 40.3012 39.9416 -0.360
29.05.2024 40.3958 39.9550 -0.441
30.05.2024 40.4832 39.9685 -0.515
31.05.2024 40.5001 39.9819 -0.518
01.06.2024 40.5001 39.9954 -0.505
02.06.2024 40.5001 40.0088 -0.491
03.06.2024 40.5373 40.0223 -0.515
04.06.2024 40.4813 40.0357 -0.446
05.06.2024 40.2938 40.0492 -0.245
06.06.2024 40.1254 40.0627 -0.063
07.06.2024 40.1537 40.0761 -0.078
08.06.2024 40.1537 40.0896 -0.064
09.06.2024 40.1537 40.1031 -0.051
10.06.2024 40.2485 40.1166 -0.132
11.06.2024 40.4246 40.1301 -0.295
12.06.2024 40.5178 40.1436 -0.374
13.06.2024 40.4441 40.1571 -0.287
14.06.2024 40.6908 40.1706 -0.520
15.06.2024 40.6908 40.1841 -0.507
16.06.2024 40.6908 40.1976 -0.493
17.06.2024 40.6490 40.2112 -0.438
18.06.2024 40.6485 40.2247 -0.424
19.06.2024 40.5493 40.2382 -0.311
20.06.2024 40.5381 40.2518 -0.286
21.06.2024 40.5184 40.2653 -0.253
22.06.2024 40.5184 40.2788 -0.240
23.06.2024 40.5184 40.2924 -0.226
24.06.2024 40.4478 40.3060 -0.142
25.06.2024 40.5505 40.3195 -0.231
26.06.2024 40.6545 40.3331 -0.321
27.06.2024 40.5138 40.3466 -0.167
28.06.2024 40.5374 40.3602 -0.177
29.06.2024 40.5374 40.3738 -0.164
30.06.2024 40.5374 40.3874 -0.150
01.07.2024 40.4542 40.4010 -0.053
02.07.2024 40.6413 40.4146 -0.227
03.07.2024 40.7476 40.4281 -0.319
04.07.2024 40.7599 40.4417 -0.318
05.07.2024 40.5458 40.4554 -0.090
06.07.2024 40.542 40.4690 -0.073
07.07.2024 40.542 40.4826 -0.059
08.07.2024 40.542 40.4962 -0.046
Bobua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2294
З нами з: 24.08.10
Подякував: 112 раз.
Подякували: 146 раз.
 
Профіль
3
  #<1 ... 11516115171151811519
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Bobua і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3432, 3433, 3434
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
34336 36987243
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 05 лип, 2024 15:03
vitaxa2006
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 195, 196, 197
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
1965 13266469
Переглянути останнє повідомлення
Сер 05 чер, 2024 13:42
flysoulfly
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7978 23202211
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 гру, 2023 00:55
Hotab

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (6528)
05.07.2024 17:17
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.