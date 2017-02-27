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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11517115181151911520

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.08.2024?

Опитування проводиться до Чет 01 сер, 2024 22:43

Валютний ринок в контексті ДС 7.6 5 36
Менше 38,00
3%
1
38,00-38,50
3%
1
38,50-39,00
0
0
39,00-39,50
0
0
39,50-40,00
0
0
40,00-40,50
8%
3
40,50-41,00
33%
12
41,00-41,50
28%
10
41,50-42,00
17%
6
42,00-42,50
3%
1
42,50-43,00
3%
1
Більше 43,00
3%
1
Всього голосів : 36
Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2024 18:13

Міжнародні резерви України станом на 1 липня, за попередніми даними, становили 37,9 млрд дол. США. У червні вони знизилися на 2,9%, або на $1,14 млрд.
https://www.epravda.com.ua/news/2024/07/5/716255/

Після отримання п'ятого траншу від Міжнародного валютного фонду розміром 2,2 млрд дол, борг України перед МВФ зріс до 13,85 млрд дол.
Таким чином після отримання траншу на 2,2 млрд дол, Україна стала другою серед найбільших боржників МВФ.

Найбільшим боржником МВФ упродовж багатьох років залишається Аргентина. У 2018 році країні було виділено максимальну за всю історію МВФ кредитну лінію на 57 млрд дол

https://www.epravda.com.ua/news/2024/07/5/716265/
jump
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2024 18:25

  jump написав: Міжнародні резерви України станом на 1 липня, за попередніми даними, становили 37,9 млрд дол. США. У червні вони знизилися на 2,9%, або на $1,14 млрд.
https://www.epravda.com.ua/news/2024/07/5/716255/

Після отримання п'ятого траншу від Міжнародного валютного фонду розміром 2,2 млрд дол, борг України перед МВФ зріс до 13,85 млрд дол.
Таким чином після отримання траншу на 2,2 млрд дол, Україна стала другою серед найбільших боржників МВФ.

Найбільшим боржником МВФ упродовж багатьох років залишається Аргентина. У 2018 році країні було виділено максимальну за всю історію МВФ кредитну лінію на 57 млрд дол

https://www.epravda.com.ua/news/2024/07/5/716265/

Ничего удивительного, если и дальше Пишный будет бездумно вагонами палить валюту на межбанке - от ЗВР скоро ничего не останется
75stasstas75
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