Міжнародні резерви України станом на 1 липня, за попередніми даними, становили 37,9 млрд дол. США. У червні вони знизилися на 2,9%, або на $1,14 млрд. https://www.epravda.com.ua/news/2024/07/5/716255/ Після отримання п'ятого траншу від Міжнародного валютного фонду розміром 2,2 млрд дол, борг України перед МВФ зріс до 13,85 млрд дол. Таким чином після отримання траншу на 2,2 млрд дол, Україна стала другою серед найбільших боржників МВФ.
Найбільшим боржником МВФ упродовж багатьох років залишається Аргентина. У 2018 році країні було виділено максимальну за всю історію МВФ кредитну лінію на 57 млрд дол
jump написав: Міжнародні резерви України станом на 1 липня, за попередніми даними, становили 37,9 млрд дол. США. У червні вони знизилися на 2,9%, або на $1,14 млрд. https://www.epravda.com.ua/news/2024/07/5/716255/ Після отримання п'ятого траншу від Міжнародного валютного фонду розміром 2,2 млрд дол, борг України перед МВФ зріс до 13,85 млрд дол. Таким чином після отримання траншу на 2,2 млрд дол, Україна стала другою серед найбільших боржників МВФ.
Найбільшим боржником МВФ упродовж багатьох років залишається Аргентина. У 2018 році країні було виділено максимальну за всю історію МВФ кредитну лінію на 57 млрд дол