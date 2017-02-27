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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11517115181151911520

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.08.2024?

Опитування проводиться до Чет 01 сер, 2024 22:43

Валютний ринок в контексті ДС 7.6 5 36
Менше 38,00
3%
1
38,00-38,50
3%
1
38,50-39,00
0
0
39,00-39,50
0
0
39,50-40,00
0
0
40,00-40,50
8%
3
40,50-41,00
33%
12
41,00-41,50
28%
10
41,50-42,00
17%
6
42,00-42,50
3%
1
42,50-43,00
3%
1
Більше 43,00
3%
1
Всього голосів : 36
Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2024 18:13

Міжнародні резерви України станом на 1 липня, за попередніми даними, становили 37,9 млрд дол. США. У червні вони знизилися на 2,9%, або на $1,14 млрд.
https://www.epravda.com.ua/news/2024/07/5/716255/

Після отримання п'ятого траншу від Міжнародного валютного фонду розміром 2,2 млрд дол, борг України перед МВФ зріс до 13,85 млрд дол.
Таким чином після отримання траншу на 2,2 млрд дол, Україна стала другою серед найбільших боржників МВФ.

Найбільшим боржником МВФ упродовж багатьох років залишається Аргентина. У 2018 році країні було виділено максимальну за всю історію МВФ кредитну лінію на 57 млрд дол

https://www.epravda.com.ua/news/2024/07/5/716265/
jump
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2024 18:25

  jump написав: Міжнародні резерви України станом на 1 липня, за попередніми даними, становили 37,9 млрд дол. США. У червні вони знизилися на 2,9%, або на $1,14 млрд.
https://www.epravda.com.ua/news/2024/07/5/716255/

Після отримання п'ятого траншу від Міжнародного валютного фонду розміром 2,2 млрд дол, борг України перед МВФ зріс до 13,85 млрд дол.
Таким чином після отримання траншу на 2,2 млрд дол, Україна стала другою серед найбільших боржників МВФ.

Найбільшим боржником МВФ упродовж багатьох років залишається Аргентина. У 2018 році країні було виділено максимальну за всю історію МВФ кредитну лінію на 57 млрд дол

https://www.epravda.com.ua/news/2024/07/5/716265/

Ничего удивительного, если и дальше Пишный будет бездумно вагонами палить валюту на межбанке - от ЗВР скоро ничего не останется
75stasstas75
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2024 19:03

  Yuri_61 написав:абінет міністрів України оприлюднив Бюджетну декларацію на 2025-2027 роки.
Курс гривні у 2025 році підвищиться до 45 грн/ 1 долар, у 2026 році — до 46,5 грн, у 2027-му — до 46,4 грн.
Це означає, що зараз доцільно купувати долар, не чекати на зниження його курсу?

Для доцільності нужно для начала цель определить. Речь о той самой декларации, которая на 2023 год обещала вначале 50 грн, и ближе к концу года передумала на 42.2? Тогда она означает, что для планирования своих покупок доллара лучше к гадалке сходить.
moveton
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Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2024 05:09

  somilitark написав:Чомусь готівка підросла, світять в столиці 40.83 на 40.93, напевне пішли якісь виплати, є попит на валюту, трохи незвично далеко відірвались від міжбанку(((
Зарплати 5 числа + військові виплати бували до 5-го.
Visky
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Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2024 06:28

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Realist написав:Гроші від МВФ (2,2 млрд $) йдуть на погашення попередніх займів...
В таких складних ситуаціях (іграх) було би добре, щоб на допомогу владі прийшли науковці із теорії ігор та розробили якийсь хоч менш-більш пристойний варіант із додатною сумою.

Віра в силу науки це добре, а що якщо варіанту з додатною сумою просто нема? Знову ж таки вперед потрібні критерії, що саме позначати як позитивний результат.
МВФ люб'язно заміщає навіть свої дешевші кредити своїми дорожчими під +7%, ну тут б-ть вважала, що це добре. Хоча може наступити момент, що збирати на погашення старих боргів роблячи нові внутрішні та зовнішні не получиться.
Станом на 1 липня міжнародні резерви становили 37,9 млрд доларів, втративши за червень 2,9% або 1,14 млрд доларів.
У червні НБУ здійснив валютні інтервенції для покриття структурного дефіциту та сплатив МВФ 247,6 млн доларів. https://24tv.ua/economy/mizhnarodni-rez ... a_n2590812
Ой+
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Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2024 11:06

  Дюрі-бачі написав:Shaman А є десь статистика цих витрат?
Бо якщо це карткові витрати - то повинен бути їх пік в квітні - липні 2022, а якщо державні витрати - то пік має бути в жовтні 2023-квітні 2024.

для відповіді на це питання було б добре розібратися з платіжним балансом України, але теж немає знавців...
Shaman
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