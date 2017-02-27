|
|
|
Валютний ринок в контексті ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 06 лип, 2024 20:40
Навуходоносор написав: Shaman написав: Дюрі-бачі написав:Shaman
А є десь статистика цих витрат?
Бо якщо це карткові витрати - то повинен бути їх пік в квітні - липні 2022, а якщо державні витрати - то пік має бути в жовтні 2023-квітні 2024.
для відповіді на це питання було б добре розібратися з платіжним балансом України, але теж немає знавців...
Як це немає знавців? А ви?))
власне я прийшов на цей форум, щоб трошки дізнатися більше. багато чого взнав, але відповідно, питань виникло ще більше. я б з задоволенням дещо обговорив, було б цікаво влаштувати мозкові штурми - але нема з ким. багато хто не має достатньо знань, а декому не вистачає часу чи натхнення...
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 6342
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 613 раз.
- Подякували: 1438 раз.
-
- Профіль
-
2
4
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|34339
|36988959
|
П'ят 05 лип, 2024 20:22
osafly
|
|1965
|13266824
|
|
|7978
|23202460
|
Суб 23 гру, 2023 00:55
Hotab
|