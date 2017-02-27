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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11518115191152011521

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.08.2024?

Опитування проводиться до Чет 01 сер, 2024 22:43

Валютний ринок в контексті ДС 7.5 5 39
Менше 38,00
3%
1
38,00-38,50
3%
1
38,50-39,00
0
0
39,00-39,50
0
0
39,50-40,00
3%
1
40,00-40,50
8%
3
40,50-41,00
36%
14
41,00-41,50
26%
10
41,50-42,00
15%
6
42,00-42,50
3%
1
42,50-43,00
3%
1
Більше 43,00
3%
1
Всього голосів : 39
Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2024 20:40

  Навуходоносор написав:
  Shaman написав:
  Дюрі-бачі написав:Shaman А є десь статистика цих витрат?
Бо якщо це карткові витрати - то повинен бути їх пік в квітні - липні 2022, а якщо державні витрати - то пік має бути в жовтні 2023-квітні 2024.

для відповіді на це питання було б добре розібратися з платіжним балансом України, але теж немає знавців...

Як це немає знавців? А ви?))

власне я прийшов на цей форум, щоб трошки дізнатися більше. багато чого взнав, але відповідно, питань виникло ще більше. я б з задоволенням дещо обговорив, було б цікаво влаштувати мозкові штурми - але нема з ким. багато хто не має достатньо знань, а декому не вистачає часу чи натхнення...
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2024 23:07

я давно вже встановив всі бекоштовні чати з штучним інтелектом, включаючи Ghat GPT3.0 (не працює в реальному часі, дані у нього станом на кінець 2021 року, якщо я не помиляюся), Copilot (працює в реальному часі з доступом до всесвітньої мережі), ChatBot (не працює в реальному часі).
Але всі вони не здатні обробити, осмислити всю інформацію, всі факти, які впливають на курс долара в Україні, зробити аналіз та висновки і видають компіляцію з статей на валютну тему. І ніколи нічого не прогнозує напевно, каже це дуже складно.
Може хто знає, ще які є чати зі штучні інтелектом, які б можна застосувати до прогнозу курсу долара в Україні?
Чи платні чати більш "розумні" і варто купити підписку на них? Хто що розповість про досвід спілкування про прогноз курсу долара в Україні з платними чатами із штучним інтелектом?
На цьому форумі вважаю цікавими для себе повідомлення учасників форму з ніками Шаман і Дюрі Бачі. Також особливу подяку висловлюю учаснику з ніком Василь Рівне за небайдужість до моїх думок і за конструктивну критику на мою адресу, але ж ніяк не дякую йому за іноді не дуже конструктивну, ба, навіть упереджену критику.
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2024 05:22

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Yuri_61 написав:Але всі вони не здатні обробити, осмислити всю інформацію, всі факти, які впливають на курс долара в Україні, зробити аналіз та висновки і видають компіляцію з статей на валютну тему. І ніколи нічого не прогнозує напевно, каже це дуже складно.

Oh you sweet summer child.
Можна почати з вивчення трейдингових та гемблінгових ШІ-ботів, дізнатися скільки в них вже вкладено і чому віддача вийшла зовсім не така, як очікувалася.
А текстові чати на даному етапі не можуть подужати і 1% складності від такої проблеми. Вони просто видають імовірнісний результат з галюцинаціями, що базується на всьому попередньому тексті по входу-виходу. Жоден чатбот не зможе передбачити як законопроект про 100тис на місяць вплине на курс, бо для нього це повністю нова інформація. У кращому разі він вам видасть компіляцію якихось статей, іноді зовні правдоподібну, але дурну за фактом. Краще читайте самі статті.
І це я навіть не почав про непередбачувані та людські фактори, яких абсолютна більшість.
zerocool
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Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2024 07:58

  Yuri_61 написав:я давно вже встановив всі бекоштовні чати з штучним інтелектом, включаючи Ghat GPT3.0 (не працює в реальному часі, дані у нього станом на кінець 2021 року, якщо я не помиляюся), Copilot (працює в реальному часі з доступом до всесвітньої мережі), ChatBot (не працює в реальному часі).
Але всі вони не здатні обробити, осмислити всю інформацію, всі факти, які впливають на курс долара в Україні, зробити аналіз та висновки і видають компіляцію з статей на валютну тему. І ніколи нічого не прогнозує напевно, каже це дуже складно.
Може хто знає, ще які є чати зі штучні інтелектом, які б можна застосувати до прогнозу курсу долара в Україні?
Чи платні чати більш "розумні" і варто купити підписку на них? Хто що розповість про досвід спілкування про прогноз курсу долара в Україні з платними чатами із штучним інтелектом?
На цьому форумі вважаю цікавими для себе повідомлення учасників форму з ніками Шаман і Дюрі Бачі. Також особливу подяку висловлюю учаснику з ніком Василь Рівне за небайдужість до моїх думок і за конструктивну критику на мою адресу, але ж ніяк не дякую йому за іноді не дуже конструктивну, ба, навіть упереджену критику.

Я не доверяю искусственному интеллекту. Все эти жалкие попытки от недостатка естественного :)
Сибарит
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