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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 06 лип, 2024 20:40
Навуходоносор написав: Shaman написав: Дюрі-бачі написав:Shaman
А є десь статистика цих витрат?
Бо якщо це карткові витрати - то повинен бути їх пік в квітні - липні 2022, а якщо державні витрати - то пік має бути в жовтні 2023-квітні 2024.
для відповіді на це питання було б добре розібратися з платіжним балансом України, але теж немає знавців...
Як це немає знавців? А ви?))
власне я прийшов на цей форум, щоб трошки дізнатися більше. багато чого взнав, але відповідно, питань виникло ще більше. я б з задоволенням дещо обговорив, було б цікаво влаштувати мозкові штурми - але нема з ким. багато хто не має достатньо знань, а декому не вистачає часу чи натхнення...
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Shaman
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Додано: Суб 06 лип, 2024 23:07
я давно вже встановив всі бекоштовні чати з штучним інтелектом, включаючи Ghat GPT3.0 (не працює в реальному часі, дані у нього станом на кінець 2021 року, якщо я не помиляюся), Copilot (працює в реальному часі з доступом до всесвітньої мережі), ChatBot (не працює в реальному часі).
Але всі вони не здатні обробити, осмислити всю інформацію, всі факти, які впливають на курс долара в Україні, зробити аналіз та висновки і видають компіляцію з статей на валютну тему. І ніколи нічого не прогнозує напевно, каже це дуже складно.
Може хто знає, ще які є чати зі штучні інтелектом, які б можна застосувати до прогнозу курсу долара в Україні?
Чи платні чати більш "розумні" і варто купити підписку на них? Хто що розповість про досвід спілкування про прогноз курсу долара в Україні з платними чатами із штучним інтелектом?
На цьому форумі вважаю цікавими для себе повідомлення учасників форму з ніками Шаман і Дюрі Бачі. Також особливу подяку висловлюю учаснику з ніком Василь Рівне за небайдужість до моїх думок і за конструктивну критику на мою адресу, але ж ніяк не дякую йому за іноді не дуже конструктивну, ба, навіть упереджену критику.
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Yuri_61
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Додано: Нед 07 лип, 2024 05:22
Yuri_61 написав:
Але всі вони не здатні обробити, осмислити всю інформацію, всі факти, які впливають на курс долара в Україні, зробити аналіз та висновки і видають компіляцію з статей на валютну тему. І ніколи нічого не прогнозує напевно, каже це дуже складно.
Oh you sweet summer child.
Можна почати з вивчення трейдингових та гемблінгових ШІ-ботів, дізнатися скільки в них вже вкладено і чому віддача вийшла зовсім не така, як очікувалася.
А текстові чати на даному етапі не можуть подужати і 1% складності від такої проблеми. Вони просто видають імовірнісний результат з галюцинаціями, що базується на всьому попередньому тексті по входу-виходу. Жоден чатбот не зможе передбачити як законопроект про 100тис на місяць вплине на курс, бо для нього це повністю нова інформація. У кращому разі він вам видасть компіляцію якихось статей, іноді зовні правдоподібну, але дурну за фактом. Краще читайте самі статті.
І це я навіть не почав про непередбачувані та людські фактори, яких абсолютна більшість.
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zerocool
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Додано: Нед 07 лип, 2024 07:58
Yuri_61 написав:
я давно вже встановив всі бекоштовні чати з штучним інтелектом, включаючи Ghat GPT3.0 (не працює в реальному часі, дані у нього станом на кінець 2021 року, якщо я не помиляюся), Copilot (працює в реальному часі з доступом до всесвітньої мережі), ChatBot (не працює в реальному часі).
Але всі вони не здатні обробити, осмислити всю інформацію, всі факти, які впливають на курс долара в Україні, зробити аналіз та висновки і видають компіляцію з статей на валютну тему. І ніколи нічого не прогнозує напевно, каже це дуже складно.
Може хто знає, ще які є чати зі штучні інтелектом, які б можна застосувати до прогнозу курсу долара в Україні?
Чи платні чати більш "розумні" і варто купити підписку на них? Хто що розповість про досвід спілкування про прогноз курсу долара в Україні з платними чатами із штучним інтелектом?
На цьому форумі вважаю цікавими для себе повідомлення учасників форму з ніками Шаман і Дюрі Бачі. Також особливу подяку висловлюю учаснику з ніком Василь Рівне за небайдужість до моїх думок і за конструктивну критику на мою адресу, але ж ніяк не дякую йому за іноді не дуже конструктивну, ба, навіть упереджену критику.
Я не доверяю искусственному интеллекту. Все эти жалкие попытки от недостатка естественного
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Сибарит
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Додано: Нед 07 лип, 2024 11:12
The_Rebel написав: zxzx777 написав:
Мова про залайканий пост п.Реаліста.
"Але для цього ше потрібна влада яка не побоїться взяти на себе відповідальність за непопулярні кроки.
Висновків не буде. Це просто констатація ситуації. І це - реальність."
"Треба затягнути паски", "кріза мінєт папізже" - скільки себе пам'ятаю, стільки наші політики це говорять. Але на практиці ми то знаємо, що завтра за рахунок сьогодні краще не буде. Навпаки - нові політики також попросять затягнути паски
тому що новим лицям вників забезпечити маямами і лондинами воно само якось не вийде, а з бідного по нитці новому лицю яхта
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flyman
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Додано: Нед 07 лип, 2024 15:26
Щось дивне відбувається на готівці, напевне вплив закона 17.07(посилення мобілізації) та намірів обмежити ліміти переказів з карти на карту.
Перевірена обмінка засвітила широкі курси вихідного дня, а саме 40.85 на 41.05 до торга, але зауважила і виділила власну "гарячу пропозицію", купимо ваш синій долар по 40.97, пропозиція дійсна на об'єм всього навсього від 1000.
Можна зробити висновки, що попит на валюту підняв голову, коли пропонують прийом більше ніж конкуренти, напевне колеги теж не поспішають продавати по заявленим 40.92-40.94 ліквідну продукцію, а пропонують цей прайс на умовний 96-й рік, чи відморозяться іншим чином.
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