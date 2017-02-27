Додано: Суб 06 лип, 2024 23:07

я давно вже встановив всі бекоштовні чати з штучним інтелектом, включаючи Ghat GPT3.0 (не працює в реальному часі, дані у нього станом на кінець 2021 року, якщо я не помиляюся), Copilot (працює в реальному часі з доступом до всесвітньої мережі), ChatBot (не працює в реальному часі).

Але всі вони не здатні обробити, осмислити всю інформацію, всі факти, які впливають на курс долара в Україні, зробити аналіз та висновки і видають компіляцію з статей на валютну тему. І ніколи нічого не прогнозує напевно, каже це дуже складно.

Може хто знає, ще які є чати зі штучні інтелектом, які б можна застосувати до прогнозу курсу долара в Україні?

Чи платні чати більш "розумні" і варто купити підписку на них? Хто що розповість про досвід спілкування про прогноз курсу долара в Україні з платними чатами із штучним інтелектом?

На цьому форумі вважаю цікавими для себе повідомлення учасників форму з ніками Шаман і Дюрі Бачі. Також особливу подяку висловлюю учаснику з ніком Василь Рівне за небайдужість до моїх думок і за конструктивну критику на мою адресу, але ж ніяк не дякую йому за іноді не дуже конструктивну, ба, навіть упереджену критику.