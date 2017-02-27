Додано: Нед 07 лип, 2024 21:45

вечірні роздумибув одним з тих, хто припустив, що до серпня-вересня курс долара буде на рівні 40-41, а до кінця року збільшиться до 42. зараз таку думку висловлюють багато хто.але подивившись на виконання бюджету, щось картинка здалася мені більш похмурою. а саме - це припущення базувалося на тому, що плановий дефіцит бюджету ми закриємо зовнішніми позиками, як й в 2023. в цьому випадку ритмічність надходження позик не критична, ЗВР дозволять перечекати один-два місяці, головне - загальна сума. схоже ця сума далеко не гарантована, а резерви бюджету вже вичерпалися.а зменшити витрати ми не зможемо. нагадаю, 50% бюджету це оборона, а в обороні більша частина - це зп військових.тому так, спочатку спробують ще залучити ОВДП. в підвищення податків не дуже вірю - по перше, це вже й так частково зробили, до того ж методами зовсім поганими, а економіці зараз й так важко. й нам треба не податки підвищувати, а базу оподаткування збільшувати - там є над чим працювати. а відповідно й зменшувати корупцію - бо без цього бізнес не буде збільшувати податки, дурних нема - більше платити, щоб більше вкрали - таке собі. а виходячи з заяв держави - там не бачать проблеми в корупції, на жаль. втім, це тема окремої розмови.тому залишається емісія - до кінця року нам умовно потрібноярдів дол (цифра умовна-округлена). хтось слідкує, скільки нам вже пообіцяли більш-менш гарантовано? різниця - емісія,до того ж вона може бути прихованою. умовно ще ті жярдів грн. якщо буде емітовано таку суму, то курс має стати х2 від довоєнного - ті жвід Зебри.це можливий прогноз. але весь оптимізм з приводу курсу базувався на тому, що нас будуть фінансувати, а як бачимо з цим є проблеми.на які індикатори треба звертати уваги? наприклад зменшення ЗВР протягом двох місяців наярдів дол. нагадаю в місяць нам потрібно доярдів на інтервенції. гадаю три місяці чекати ніхто не буде, курс почнуть корегувати раніше, бо це інерційна система, яка швидко не зміниться. а зменшення ЗВР наярдів доларів призведе до паніки.й друге слідкувати, чи не починають емісію. не певен, що цього разу не будуть робити її так відкрито, як в 2022 році.прогноз трошки похмурий, але маємо що маємо. якщо нас забезпечать допомогою відярдів дол у другому півчріччі - то він й не справдиться. якщо ні - спостерігаємо