Дюрі-бачі написав:Shaman А є десь статистика цих витрат? Бо якщо це карткові витрати - то повинен бути їх пік в квітні - липні 2022, а якщо державні витрати - то пік має бути в жовтні 2023-квітні 2024.
для відповіді на це питання було б добре розібратися з платіжним балансом України, але теж немає знавців...
Як це немає знавців? А ви?))
власне я прийшов на цей форум, щоб трошки дізнатися більше. багато чого взнав, але відповідно, питань виникло ще більше. я б з задоволенням дещо обговорив, було б цікаво влаштувати мозкові штурми - але нема з ким. багато хто не має достатньо знань, а декому не вистачає часу чи натхнення...
я давно вже встановив всі бекоштовні чати з штучним інтелектом, включаючи Ghat GPT3.0 (не працює в реальному часі, дані у нього станом на кінець 2021 року, якщо я не помиляюся), Copilot (працює в реальному часі з доступом до всесвітньої мережі), ChatBot (не працює в реальному часі). Але всі вони не здатні обробити, осмислити всю інформацію, всі факти, які впливають на курс долара в Україні, зробити аналіз та висновки і видають компіляцію з статей на валютну тему. І ніколи нічого не прогнозує напевно, каже це дуже складно. Може хто знає, ще які є чати зі штучні інтелектом, які б можна застосувати до прогнозу курсу долара в Україні? Чи платні чати більш "розумні" і варто купити підписку на них? Хто що розповість про досвід спілкування про прогноз курсу долара в Україні з платними чатами із штучним інтелектом? На цьому форумі вважаю цікавими для себе повідомлення учасників форму з ніками Шаман і Дюрі Бачі. Також особливу подяку висловлюю учаснику з ніком Василь Рівне за небайдужість до моїх думок і за конструктивну критику на мою адресу, але ж ніяк не дякую йому за іноді не дуже конструктивну, ба, навіть упереджену критику.
Yuri_61 написав:Але всі вони не здатні обробити, осмислити всю інформацію, всі факти, які впливають на курс долара в Україні, зробити аналіз та висновки і видають компіляцію з статей на валютну тему. І ніколи нічого не прогнозує напевно, каже це дуже складно.
Oh you sweet summer child. Можна почати з вивчення трейдингових та гемблінгових ШІ-ботів, дізнатися скільки в них вже вкладено і чому віддача вийшла зовсім не така, як очікувалася. А текстові чати на даному етапі не можуть подужати і 1% складності від такої проблеми. Вони просто видають імовірнісний результат з галюцинаціями, що базується на всьому попередньому тексті по входу-виходу. Жоден чатбот не зможе передбачити як законопроект про 100тис на місяць вплине на курс, бо для нього це повністю нова інформація. У кращому разі він вам видасть компіляцію якихось статей, іноді зовні правдоподібну, але дурну за фактом. Краще читайте самі статті. І це я навіть не почав про непередбачувані та людські фактори, яких абсолютна більшість.
Yuri_61 написав:я давно вже встановив всі бекоштовні чати з штучним інтелектом, включаючи Ghat GPT3.0 (не працює в реальному часі, дані у нього станом на кінець 2021 року, якщо я не помиляюся), Copilot (працює в реальному часі з доступом до всесвітньої мережі), ChatBot (не працює в реальному часі). Але всі вони не здатні обробити, осмислити всю інформацію, всі факти, які впливають на курс долара в Україні, зробити аналіз та висновки і видають компіляцію з статей на валютну тему. І ніколи нічого не прогнозує напевно, каже це дуже складно. Може хто знає, ще які є чати зі штучні інтелектом, які б можна застосувати до прогнозу курсу долара в Україні? Чи платні чати більш "розумні" і варто купити підписку на них? Хто що розповість про досвід спілкування про прогноз курсу долара в Україні з платними чатами із штучним інтелектом? На цьому форумі вважаю цікавими для себе повідомлення учасників форму з ніками Шаман і Дюрі Бачі. Також особливу подяку висловлюю учаснику з ніком Василь Рівне за небайдужість до моїх думок і за конструктивну критику на мою адресу, але ж ніяк не дякую йому за іноді не дуже конструктивну, ба, навіть упереджену критику.
Я не доверяю искусственному интеллекту. Все эти жалкие попытки от недостатка естественного
zxzx777 написав:Мова про залайканий пост п.Реаліста. "Але для цього ше потрібна влада яка не побоїться взяти на себе відповідальність за непопулярні кроки. Висновків не буде. Це просто констатація ситуації. І це - реальність."
"Треба затягнути паски", "кріза мінєт папізже" - скільки себе пам'ятаю, стільки наші політики це говорять. Але на практиці ми то знаємо, що завтра за рахунок сьогодні краще не буде. Навпаки - нові політики також попросять затягнути паски
тому що новим лицям вників забезпечити маямами і лондинами воно само якось не вийде, а з бідного по нитці новому лицю яхта
Щось дивне відбувається на готівці, напевне вплив закона 17.07(посилення мобілізації) та намірів обмежити ліміти переказів з карти на карту. Перевірена обмінка засвітила широкі курси вихідного дня, а саме 40.85 на 41.05 до торга, але зауважила і виділила власну "гарячу пропозицію", купимо ваш синій долар по 40.97, пропозиція дійсна на об'єм всього навсього від 1000.
Можна зробити висновки, що попит на валюту підняв голову, коли пропонують прийом більше ніж конкуренти, напевне колеги теж не поспішають продавати по заявленим 40.92-40.94 ліквідну продукцію, а пропонують цей прайс на умовний 96-й рік, чи відморозяться іншим чином.
Кабінет міністрів схвалив законопроєкт 11396 від 05.07.2024 "Про внесення змін до розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Бюджетного кодексу України", який дозволить перевести гарантований державою борг за євробондами "Укравтодору" на $700 мільйонів у державний. https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/44537 Поздоровляємо народ України вкрадені на "програмі президента України Зеленського" "Велике будівництво" $700 млн тепер буде боргом всього українського народу
був одним з тих, хто припустив, що до серпня-вересня курс долара буде на рівні 40-41, а до кінця року збільшиться до 42. зараз таку думку висловлюють багато хто.
але подивившись на виконання бюджету, щось картинка здалася мені більш похмурою. а саме - це припущення базувалося на тому, що плановий дефіцит бюджету ми закриємо зовнішніми позиками, як й в 2023. в цьому випадку ритмічність надходження позик не критична, ЗВР дозволять перечекати один-два місяці, головне - загальна сума. схоже ця сума далеко не гарантована, а резерви бюджету вже вичерпалися.
а зменшити витрати ми не зможемо. нагадаю, 50% бюджету це оборона, а в обороні більша частина - це зп військових.
тому так, спочатку спробують ще залучити ОВДП. в підвищення податків не дуже вірю - по перше, це вже й так частково зробили, до того ж методами зовсім поганими, а економіці зараз й так важко. й нам треба не податки підвищувати, а базу оподаткування збільшувати - там є над чим працювати. а відповідно й зменшувати корупцію - бо без цього бізнес не буде збільшувати податки, дурних нема - більше платити, щоб більше вкрали - таке собі. а виходячи з заяв держави - там не бачать проблеми в корупції, на жаль. втім, це тема окремої розмови.
тому залишається емісія - до кінця року нам умовно потрібно 20 ярдів дол (цифра умовна-округлена). хтось слідкує, скільки нам вже пообіцяли більш-менш гарантовано? різниця - емісія,до того ж вона може бути прихованою. умовно ще ті ж 400 ярдів грн. якщо буде емітовано таку суму, то курс має стати х2 від довоєнного - ті ж 55 від Зебри.
це можливий прогноз. але весь оптимізм з приводу курсу базувався на тому, що нас будуть фінансувати, а як бачимо з цим є проблеми.
на які індикатори треба звертати уваги? наприклад зменшення ЗВР протягом двох місяців на 5-6 ярдів дол. нагадаю в місяць нам потрібно до 3 ярдів на інтервенції. гадаю три місяці чекати ніхто не буде, курс почнуть корегувати раніше, бо це інерційна система, яка швидко не зміниться. а зменшення ЗВР на 15-20 ярдів доларів призведе до паніки.
й друге слідкувати, чи не починають емісію. не певен, що цього разу не будуть робити її так відкрито, як в 2022 році.
прогноз трошки похмурий, але маємо що маємо. якщо нас забезпечать допомогою від 20 ярдів дол у другому півчріччі - то він й не справдиться. якщо ні - спостерігаємо
Shaman написав:на які індикатори треба звертати уваги? наприклад зменшення ЗВР протягом двох місяців на 5-6 ярдів дол. нагадаю в місяць нам потрібно до 3 ярдів на інтервенції. гадаю три місяці чекати ніхто не буде, курс почнуть корегувати раніше, бо це інерційна система, яка швидко не зміниться. а зменшення ЗВР на 15-20 ярдів доларів призведе до паніки. й друге слідкувати, чи не починають емісію. не певен, що цього разу не будуть робити її так відкрито, як в 2022 році.
шо тут гадать і далеко ходить, вже у вересні буде рекордне зменшення резервів, на 4-5 млрд. лише за 1 місяць. як казав уйло "па плану".
а ще клованам можливо прийдеться робити фокус подібний до минулого року:
Ще 300 мільярдів на оборону
валюти це все покрити немає, незабезпечена емісія гарантована, питання тільки в розмірах.