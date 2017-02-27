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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Додано: Пон 08 лип, 2024 10:19
Shaman написав:
вечірні роздуми
був одним з тих, хто припустив, що до серпня-вересня курс долара буде на рівні 40-41, а до кінця року збільшиться до 42. зараз таку думку висловлюють багато хто.
але подивившись на виконання бюджету, щось картинка здалася мені більш похмурою. а саме - це припущення базувалося на тому, що плановий дефіцит бюджету ми закриємо зовнішніми позиками, як й в 2023. в цьому випадку ритмічність надходження позик не критична, ЗВР дозволять перечекати один-два місяці, головне - загальна сума. схоже ця сума далеко не гарантована, а резерви бюджету вже вичерпалися.
а зменшити витрати ми не зможемо. нагадаю, 50% бюджету це оборона, а в обороні більша частина - це зп військових.
тому так, спочатку спробують ще залучити ОВДП. в підвищення податків не дуже вірю - по перше, це вже й так частково зробили, до того ж методами зовсім поганими, а економіці зараз й так важко. й нам треба не податки підвищувати, а базу оподаткування збільшувати - там є над чим працювати. а відповідно й зменшувати корупцію - бо без цього бізнес не буде збільшувати податки, дурних нема - більше платити, щоб більше вкрали - таке собі. а виходячи з заяв держави - там не бачать проблеми в корупції, на жаль. втім, це тема окремої розмови.
тому залишається емісія - до кінця року нам умовно потрібно 20
ярдів дол (цифра умовна-округлена). хтось слідкує, скільки нам вже пообіцяли більш-менш гарантовано? різниця - емісія,до того ж вона може бути прихованою. умовно ще ті ж 400
ярдів грн. якщо буде емітовано таку суму, то курс має стати х2 від довоєнного - ті ж 55
від Зебри.
це можливий прогноз. але весь оптимізм з приводу курсу базувався на тому, що нас будуть фінансувати, а як бачимо з цим є проблеми.
на які індикатори треба звертати уваги? наприклад зменшення ЗВР протягом двох місяців на 5-6
ярдів дол. нагадаю в місяць нам потрібно до 3
ярдів на інтервенції. гадаю три місяці чекати ніхто не буде, курс почнуть корегувати раніше, бо це інерційна система, яка швидко не зміниться. а зменшення ЗВР на 15-20
ярдів доларів призведе до паніки.
й друге слідкувати, чи не починають емісію. не певен, що цього разу не будуть робити її так відкрито, як в 2022 році.
прогноз трошки похмурий, але маємо що маємо. якщо нас забезпечать допомогою від 20
ярдів дол у другому півчріччі - то він й не справдиться. якщо ні - спостерігаємо
Частково нам (бюджету) допоможе гривнева інфляція в другій половині року яка повинна суттєво вирости.
Якщо ж вона не виросте (суттєво), то ваші похмурі плани можете множити на два. Бо це буде свідчення, що в економіці країни дуже серйозні проблеми. Фактично - застій.
Українському бізнесу терміново потрібно шукати додаткові закордонні ринки збуту та заробляти на них, а український ринок використовувати для підтримки обертів. (зменшення витрат на виробництво одиниці продукції)
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Додано: Пон 08 лип, 2024 10:28
Realist написав: Shaman написав:
вечірні роздуми
був одним з тих, хто припустив, що до серпня-вересня курс долара буде на рівні 40-41, а до кінця року збільшиться до 42. зараз таку думку висловлюють багато хто.
але подивившись на виконання бюджету, щось картинка здалася мені більш похмурою. а саме - це припущення базувалося на тому, що плановий дефіцит бюджету ми закриємо зовнішніми позиками, як й в 2023. в цьому випадку ритмічність надходження позик не критична, ЗВР дозволять перечекати один-два місяці, головне - загальна сума. схоже ця сума далеко не гарантована, а резерви бюджету вже вичерпалися.
а зменшити витрати ми не зможемо. нагадаю, 50% бюджету це оборона, а в обороні більша частина - це зп військових.
тому так, спочатку спробують ще залучити ОВДП. в підвищення податків не дуже вірю - по перше, це вже й так частково зробили, до того ж методами зовсім поганими, а економіці зараз й так важко. й нам треба не податки підвищувати, а базу оподаткування збільшувати - там є над чим працювати. а відповідно й зменшувати корупцію - бо без цього бізнес не буде збільшувати податки, дурних нема - більше платити, щоб більше вкрали - таке собі. а виходячи з заяв держави - там не бачать проблеми в корупції, на жаль. втім, це тема окремої розмови.
тому залишається емісія - до кінця року нам умовно потрібно 20
ярдів дол (цифра умовна-округлена). хтось слідкує, скільки нам вже пообіцяли більш-менш гарантовано? різниця - емісія,до того ж вона може бути прихованою. умовно ще ті ж 400
ярдів грн. якщо буде емітовано таку суму, то курс має стати х2 від довоєнного - ті ж 55
від Зебри.
це можливий прогноз. але весь оптимізм з приводу курсу базувався на тому, що нас будуть фінансувати, а як бачимо з цим є проблеми.
на які індикатори треба звертати уваги? наприклад зменшення ЗВР протягом двох місяців на 5-6
ярдів дол. нагадаю в місяць нам потрібно до 3
ярдів на інтервенції. гадаю три місяці чекати ніхто не буде, курс почнуть корегувати раніше, бо це інерційна система, яка швидко не зміниться. а зменшення ЗВР на 15-20
ярдів доларів призведе до паніки.
й друге слідкувати, чи не починають емісію. не певен, що цього разу не будуть робити її так відкрито, як в 2022 році.
прогноз трошки похмурий, але маємо що маємо. якщо нас забезпечать допомогою від 20
ярдів дол у другому півчріччі - то він й не справдиться. якщо ні - спостерігаємо
Частково нам (бюджету) допоможе гривнева інфляція в другій половині року яка повинна суттєво вирости.
Якщо ж вона не виросте (суттєво), то ваші похмурі плани можете множити на два. Бо це буде свідчення, що в економіці країни дуже серйозні проблеми. Фактично - застій.
Українському бізнесу терміново потрібно шукати додаткові закордонні ринки збуту та заробляти на них, а український ринок використовувати для підтримки обертів. (зменшення витрат на виробництво одиниці продукції)
Важко уявити що девальвація котра триває останні 11 років сильно допомагає. Чому ви вважаєте що життя у населення було гірше при курсі 5,0 і менших резервів НБУ і значно менше запозичень у мвф ??????
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Додано: Пон 08 лип, 2024 10:57
Shaman написав:
вечірні роздуми
був одним з тих, хто припустив, що до серпня-вересня курс долара буде на рівні 40-41, а до кінця року збільшиться до 42. зараз таку думку висловлюють багато хто.
але подивившись на виконання бюджету, щось картинка здалася мені більш похмурою. а саме - це припущення базувалося на тому, що плановий дефіцит бюджету ми закриємо зовнішніми позиками, як й в 2023. в цьому випадку ритмічність надходження позик не критична, ЗВР дозволять перечекати один-два місяці, головне - загальна сума. схоже ця сума далеко не гарантована, а резерви бюджету вже вичерпалися.
а зменшити витрати ми не зможемо. нагадаю, 50% бюджету це оборона, а в обороні більша частина - це зп військових.
тому так, спочатку спробують ще залучити ОВДП. в підвищення податків не дуже вірю - по перше, це вже й так частково зробили, до того ж методами зовсім поганими, а економіці зараз й так важко. й нам треба не податки підвищувати, а базу оподаткування збільшувати - там є над чим працювати. а відповідно й зменшувати корупцію - бо без цього бізнес не буде збільшувати податки, дурних нема - більше платити, щоб більше вкрали - таке собі. а виходячи з заяв держави - там не бачать проблеми в корупції, на жаль. втім, це тема окремої розмови.
тому залишається емісія - до кінця року нам умовно потрібно 20
ярдів дол (цифра умовна-округлена). хтось слідкує, скільки нам вже пообіцяли більш-менш гарантовано? різниця - емісія,до того ж вона може бути прихованою. умовно ще ті ж 400
ярдів грн. якщо буде емітовано таку суму, то курс має стати х2 від довоєнного - ті ж 55
від Зебри.
це можливий прогноз. але весь оптимізм з приводу курсу базувався на тому, що нас будуть фінансувати, а як бачимо з цим є проблеми.
на які індикатори треба звертати уваги? наприклад зменшення ЗВР протягом двох місяців на 5-6
ярдів дол. нагадаю в місяць нам потрібно до 3
ярдів на інтервенції. гадаю три місяці чекати ніхто не буде, курс почнуть корегувати раніше, бо це інерційна система, яка швидко не зміниться. а зменшення ЗВР на 15-20
ярдів доларів призведе до паніки.
й друге слідкувати, чи не починають емісію. не певен, що цього разу не будуть робити її так відкрито, як в 2022 році.
прогноз трошки похмурий, але маємо що маємо. якщо нас забезпечать допомогою від 20
ярдів дол у другому півчріччі - то він й не справдиться. якщо ні - спостерігаємо
а ще паризький клуб чекає на ярди
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Додано: Пон 08 лип, 2024 11:00
sens написав:
Важко уявити що девальвація котра триває останні 11 років сильно допомагає. Чому ви вважаєте що життя у населення було гірше при курсі 5,0 і менших резервів НБУ і значно менше запозичень у мвф ??????
Ліричний відступ.
Колись один головний інженер одного підприємства в Берегово (бувши трошки напідпитку в робочий час) хвалився мені угорським паспортом. І казав, що 90% мешканців міста мають такі паспорти. І що вони по цих паспортах їздять на роботу в Угорщину та літають n-ну кількість країн на відпочинок без візи. Але на моє питання чому вони всі продовжують жити в Україні, а не в Угорщині (якщо той паспорт такий класний) - отримав відповідь, бо тут дешевше і можна все "порішати" маючи гроші.
Розумієте логіку?
Заробляти в багатшій країні де рівень зарплат відповідає рівню витрат, а жити та витрачати гроші в біднішій.
Тепер щодо вашого питання.
Девальвація допомагає не людям. Девальвація допомагає бізнесу. А якщо є бізнес - значить є робота. А якщо є робота - значить є доходи. А якщо є доходи - значить люди менше їдуть закордон.
Також девальвація (як би це парадоксально не звучало) робить Україну привабливішою для витрачання грошей зароблених в інших країнах. (як от про Берегівського україно-угорця). Звичайно, війна внесла свої корективи в цей процес, але все ж...
Так це працює. І Цей процес не є сталим. Він динамічний.
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Додано: Пон 08 лип, 2024 11:07
Realist написав:
Девальвація допомагає бізнесу.
От всі пишуть так однозначно, що девальвація допомагає бізнесу, але забувають про інший бік медалі: дуже дорогі кредити. Єдиний хто отримує беззаперечний + від девальвації - це держава.
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