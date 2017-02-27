Форуми / Валюта / Валютний ринок / Валютний ринок в контексті ДС Валютний ринок в контексті ДС + Додати

тему Відповісти

на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 11519115201152111522 Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.08.2024? Опитування проводиться до Чет 01 сер, 2024 22:43 Валютний ринок в контексті ДС 7.5 5 40 Менше 38,00 3% 1 38,00-38,50 3% 1 38,50-39,00 0 0 39,00-39,50 0 0 39,50-40,00 3% 1 40,00-40,50 8% 3 40,50-41,00 38% 15 41,00-41,50 25% 10 41,50-42,00 15% 6 42,00-42,50 3% 1 42,50-43,00 3% 1 Більше 43,00 3% 1 Всього голосів : 40 Додано: Пон 08 лип, 2024 10:19 Shaman написав: вечірні роздуми



був одним з тих, хто припустив, що до серпня-вересня курс долара буде на рівні 40-41, а до кінця року збільшиться до 42. зараз таку думку висловлюють багато хто.



але подивившись на виконання бюджету, щось картинка здалася мені більш похмурою. а саме - це припущення базувалося на тому, що плановий дефіцит бюджету ми закриємо зовнішніми позиками, як й в 2023. в цьому випадку ритмічність надходження позик не критична, ЗВР дозволять перечекати один-два місяці, головне - загальна сума. схоже ця сума далеко не гарантована, а резерви бюджету вже вичерпалися.



а зменшити витрати ми не зможемо. нагадаю, 50% бюджету це оборона, а в обороні більша частина - це зп військових.



тому так, спочатку спробують ще залучити ОВДП. в підвищення податків не дуже вірю - по перше, це вже й так частково зробили, до того ж методами зовсім поганими, а економіці зараз й так важко. й нам треба не податки підвищувати, а базу оподаткування збільшувати - там є над чим працювати. а відповідно й зменшувати корупцію - бо без цього бізнес не буде збільшувати податки, дурних нема - більше платити, щоб більше вкрали - таке собі. а виходячи з заяв держави - там не бачать проблеми в корупції, на жаль. втім, це тема окремої розмови.



тому залишається емісія - до кінця року нам умовно потрібно 20 ярдів дол (цифра умовна-округлена). хтось слідкує, скільки нам вже пообіцяли більш-менш гарантовано? різниця - емісія,до того ж вона може бути прихованою. умовно ще ті ж 400 ярдів грн. якщо буде емітовано таку суму, то курс має стати х2 від довоєнного - ті ж 55 від Зебри.



це можливий прогноз. але весь оптимізм з приводу курсу базувався на тому, що нас будуть фінансувати, а як бачимо з цим є проблеми.



на які індикатори треба звертати уваги? наприклад зменшення ЗВР протягом двох місяців на 5-6 ярдів дол. нагадаю в місяць нам потрібно до 3 ярдів на інтервенції. гадаю три місяці чекати ніхто не буде, курс почнуть корегувати раніше, бо це інерційна система, яка швидко не зміниться. а зменшення ЗВР на 15-20 ярдів доларів призведе до паніки.



й друге слідкувати, чи не починають емісію. не певен, що цього разу не будуть робити її так відкрито, як в 2022 році.



прогноз трошки похмурий, але маємо що маємо. якщо нас забезпечать допомогою від 20 ярдів дол у другому півчріччі - то він й не справдиться. якщо ні - спостерігаємо вечірні роздумибув одним з тих, хто припустив, що до серпня-вересня курс долара буде на рівні 40-41, а до кінця року збільшиться до 42. зараз таку думку висловлюють багато хто.але подивившись на виконання бюджету, щось картинка здалася мені більш похмурою. а саме - це припущення базувалося на тому, що плановий дефіцит бюджету ми закриємо зовнішніми позиками, як й в 2023. в цьому випадку ритмічність надходження позик не критична, ЗВР дозволять перечекати один-два місяці, головне - загальна сума. схоже ця сума далеко не гарантована, а резерви бюджету вже вичерпалися.а зменшити витрати ми не зможемо. нагадаю, 50% бюджету це оборона, а в обороні більша частина - це зп військових.тому так, спочатку спробують ще залучити ОВДП. в підвищення податків не дуже вірю - по перше, це вже й так частково зробили, до того ж методами зовсім поганими, а економіці зараз й так важко. й нам треба не податки підвищувати, а базу оподаткування збільшувати - там є над чим працювати. а відповідно й зменшувати корупцію - бо без цього бізнес не буде збільшувати податки, дурних нема - більше платити, щоб більше вкрали - таке собі. а виходячи з заяв держави - там не бачать проблеми в корупції, на жаль. втім, це тема окремої розмови.тому залишається емісія - до кінця року нам умовно потрібноярдів дол (цифра умовна-округлена). хтось слідкує, скільки нам вже пообіцяли більш-менш гарантовано? різниця - емісія,до того ж вона може бути прихованою. умовно ще ті жярдів грн. якщо буде емітовано таку суму, то курс має стати х2 від довоєнного - ті жвід Зебри.це можливий прогноз. але весь оптимізм з приводу курсу базувався на тому, що нас будуть фінансувати, а як бачимо з цим є проблеми.на які індикатори треба звертати уваги? наприклад зменшення ЗВР протягом двох місяців наярдів дол. нагадаю в місяць нам потрібно доярдів на інтервенції. гадаю три місяці чекати ніхто не буде, курс почнуть корегувати раніше, бо це інерційна система, яка швидко не зміниться. а зменшення ЗВР наярдів доларів призведе до паніки.й друге слідкувати, чи не починають емісію. не певен, що цього разу не будуть робити її так відкрито, як в 2022 році.прогноз трошки похмурий, але маємо що маємо. якщо нас забезпечать допомогою відярдів дол у другому півчріччі - то він й не справдиться. якщо ні - спостерігаємо

Частково нам (бюджету) допоможе гривнева інфляція в другій половині року яка повинна суттєво вирости.

Якщо ж вона не виросте (суттєво), то ваші похмурі плани можете множити на два. Бо це буде свідчення, що в економіці країни дуже серйозні проблеми. Фактично - застій.

Українському бізнесу терміново потрібно шукати додаткові закордонні ринки збуту та заробляти на них, а український ринок використовувати для підтримки обертів. (зменшення витрат на виробництво одиниці продукції) Частково нам (бюджету) допоможе гривнева інфляція в другій половині року яка повинна суттєво вирости.Якщо ж вона не виросте (суттєво), то ваші похмурі плани можете множити на два. Бо це буде свідчення, що в економіці країни дуже серйозні проблеми. Фактично - застій.Українському бізнесу терміново потрібно шукати додаткові закордонні ринки збуту та заробляти на них, а український ринок використовувати для підтримки обертів. (зменшення витрат на виробництво одиниці продукції) Realist Повідомлень: 1745 З нами з: 23.01.09 Подякував: 2995 раз. Подякували: 2169 раз. Профіль 1 2 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 08 лип, 2024 10:28 Realist написав: Shaman написав: вечірні роздуми



був одним з тих, хто припустив, що до серпня-вересня курс долара буде на рівні 40-41, а до кінця року збільшиться до 42. зараз таку думку висловлюють багато хто.



але подивившись на виконання бюджету, щось картинка здалася мені більш похмурою. а саме - це припущення базувалося на тому, що плановий дефіцит бюджету ми закриємо зовнішніми позиками, як й в 2023. в цьому випадку ритмічність надходження позик не критична, ЗВР дозволять перечекати один-два місяці, головне - загальна сума. схоже ця сума далеко не гарантована, а резерви бюджету вже вичерпалися.



а зменшити витрати ми не зможемо. нагадаю, 50% бюджету це оборона, а в обороні більша частина - це зп військових.



тому так, спочатку спробують ще залучити ОВДП. в підвищення податків не дуже вірю - по перше, це вже й так частково зробили, до того ж методами зовсім поганими, а економіці зараз й так важко. й нам треба не податки підвищувати, а базу оподаткування збільшувати - там є над чим працювати. а відповідно й зменшувати корупцію - бо без цього бізнес не буде збільшувати податки, дурних нема - більше платити, щоб більше вкрали - таке собі. а виходячи з заяв держави - там не бачать проблеми в корупції, на жаль. втім, це тема окремої розмови.



тому залишається емісія - до кінця року нам умовно потрібно 20 ярдів дол (цифра умовна-округлена). хтось слідкує, скільки нам вже пообіцяли більш-менш гарантовано? різниця - емісія,до того ж вона може бути прихованою. умовно ще ті ж 400 ярдів грн. якщо буде емітовано таку суму, то курс має стати х2 від довоєнного - ті ж 55 від Зебри.



це можливий прогноз. але весь оптимізм з приводу курсу базувався на тому, що нас будуть фінансувати, а як бачимо з цим є проблеми.



на які індикатори треба звертати уваги? наприклад зменшення ЗВР протягом двох місяців на 5-6 ярдів дол. нагадаю в місяць нам потрібно до 3 ярдів на інтервенції. гадаю три місяці чекати ніхто не буде, курс почнуть корегувати раніше, бо це інерційна система, яка швидко не зміниться. а зменшення ЗВР на 15-20 ярдів доларів призведе до паніки.



й друге слідкувати, чи не починають емісію. не певен, що цього разу не будуть робити її так відкрито, як в 2022 році.



прогноз трошки похмурий, але маємо що маємо. якщо нас забезпечать допомогою від 20 ярдів дол у другому півчріччі - то він й не справдиться. якщо ні - спостерігаємо вечірні роздумибув одним з тих, хто припустив, що до серпня-вересня курс долара буде на рівні 40-41, а до кінця року збільшиться до 42. зараз таку думку висловлюють багато хто.але подивившись на виконання бюджету, щось картинка здалася мені більш похмурою. а саме - це припущення базувалося на тому, що плановий дефіцит бюджету ми закриємо зовнішніми позиками, як й в 2023. в цьому випадку ритмічність надходження позик не критична, ЗВР дозволять перечекати один-два місяці, головне - загальна сума. схоже ця сума далеко не гарантована, а резерви бюджету вже вичерпалися.а зменшити витрати ми не зможемо. нагадаю, 50% бюджету це оборона, а в обороні більша частина - це зп військових.тому так, спочатку спробують ще залучити ОВДП. в підвищення податків не дуже вірю - по перше, це вже й так частково зробили, до того ж методами зовсім поганими, а економіці зараз й так важко. й нам треба не податки підвищувати, а базу оподаткування збільшувати - там є над чим працювати. а відповідно й зменшувати корупцію - бо без цього бізнес не буде збільшувати податки, дурних нема - більше платити, щоб більше вкрали - таке собі. а виходячи з заяв держави - там не бачать проблеми в корупції, на жаль. втім, це тема окремої розмови.тому залишається емісія - до кінця року нам умовно потрібноярдів дол (цифра умовна-округлена). хтось слідкує, скільки нам вже пообіцяли більш-менш гарантовано? різниця - емісія,до того ж вона може бути прихованою. умовно ще ті жярдів грн. якщо буде емітовано таку суму, то курс має стати х2 від довоєнного - ті жвід Зебри.це можливий прогноз. але весь оптимізм з приводу курсу базувався на тому, що нас будуть фінансувати, а як бачимо з цим є проблеми.на які індикатори треба звертати уваги? наприклад зменшення ЗВР протягом двох місяців наярдів дол. нагадаю в місяць нам потрібно доярдів на інтервенції. гадаю три місяці чекати ніхто не буде, курс почнуть корегувати раніше, бо це інерційна система, яка швидко не зміниться. а зменшення ЗВР наярдів доларів призведе до паніки.й друге слідкувати, чи не починають емісію. не певен, що цього разу не будуть робити її так відкрито, як в 2022 році.прогноз трошки похмурий, але маємо що маємо. якщо нас забезпечать допомогою відярдів дол у другому півчріччі - то він й не справдиться. якщо ні - спостерігаємо

Частково нам (бюджету) допоможе гривнева інфляція в другій половині року яка повинна суттєво вирости.

Якщо ж вона не виросте (суттєво), то ваші похмурі плани можете множити на два. Бо це буде свідчення, що в економіці країни дуже серйозні проблеми. Фактично - застій.

Українському бізнесу терміново потрібно шукати додаткові закордонні ринки збуту та заробляти на них, а український ринок використовувати для підтримки обертів. (зменшення витрат на виробництво одиниці продукції) Частково нам (бюджету) допоможе гривнева інфляція в другій половині року яка повинна суттєво вирости.Якщо ж вона не виросте (суттєво), то ваші похмурі плани можете множити на два. Бо це буде свідчення, що в економіці країни дуже серйозні проблеми. Фактично - застій.Українському бізнесу терміново потрібно шукати додаткові закордонні ринки збуту та заробляти на них, а український ринок використовувати для підтримки обертів. (зменшення витрат на виробництво одиниці продукції)

Важко уявити що девальвація котра триває останні 11 років сильно допомагає. Чому ви вважаєте що життя у населення було гірше при курсі 5,0 і менших резервів НБУ і значно менше запозичень у мвф ?????? Важко уявити що девальвація котра триває останні 11 років сильно допомагає. Чому ви вважаєте що життя у населення було гірше при курсі 5,0 і менших резервів НБУ і значно менше запозичень у мвф ?????? sens

Повідомлень: 17120 З нами з: 12.09.13 Подякував: 34 раз. Подякували: 931 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 08 лип, 2024 10:57 Shaman написав: вечірні роздуми



був одним з тих, хто припустив, що до серпня-вересня курс долара буде на рівні 40-41, а до кінця року збільшиться до 42. зараз таку думку висловлюють багато хто.



але подивившись на виконання бюджету, щось картинка здалася мені більш похмурою. а саме - це припущення базувалося на тому, що плановий дефіцит бюджету ми закриємо зовнішніми позиками, як й в 2023. в цьому випадку ритмічність надходження позик не критична, ЗВР дозволять перечекати один-два місяці, головне - загальна сума. схоже ця сума далеко не гарантована, а резерви бюджету вже вичерпалися.



а зменшити витрати ми не зможемо. нагадаю, 50% бюджету це оборона, а в обороні більша частина - це зп військових.



тому так, спочатку спробують ще залучити ОВДП. в підвищення податків не дуже вірю - по перше, це вже й так частково зробили, до того ж методами зовсім поганими, а економіці зараз й так важко. й нам треба не податки підвищувати, а базу оподаткування збільшувати - там є над чим працювати. а відповідно й зменшувати корупцію - бо без цього бізнес не буде збільшувати податки, дурних нема - більше платити, щоб більше вкрали - таке собі. а виходячи з заяв держави - там не бачать проблеми в корупції, на жаль. втім, це тема окремої розмови.



тому залишається емісія - до кінця року нам умовно потрібно 20 ярдів дол (цифра умовна-округлена). хтось слідкує, скільки нам вже пообіцяли більш-менш гарантовано? різниця - емісія,до того ж вона може бути прихованою. умовно ще ті ж 400 ярдів грн. якщо буде емітовано таку суму, то курс має стати х2 від довоєнного - ті ж 55 від Зебри.



це можливий прогноз. але весь оптимізм з приводу курсу базувався на тому, що нас будуть фінансувати, а як бачимо з цим є проблеми.



на які індикатори треба звертати уваги? наприклад зменшення ЗВР протягом двох місяців на 5-6 ярдів дол. нагадаю в місяць нам потрібно до 3 ярдів на інтервенції. гадаю три місяці чекати ніхто не буде, курс почнуть корегувати раніше, бо це інерційна система, яка швидко не зміниться. а зменшення ЗВР на 15-20 ярдів доларів призведе до паніки.



й друге слідкувати, чи не починають емісію. не певен, що цього разу не будуть робити її так відкрито, як в 2022 році.



прогноз трошки похмурий, але маємо що маємо. якщо нас забезпечать допомогою від 20 ярдів дол у другому півчріччі - то він й не справдиться. якщо ні - спостерігаємо вечірні роздумибув одним з тих, хто припустив, що до серпня-вересня курс долара буде на рівні 40-41, а до кінця року збільшиться до 42. зараз таку думку висловлюють багато хто.але подивившись на виконання бюджету, щось картинка здалася мені більш похмурою. а саме - це припущення базувалося на тому, що плановий дефіцит бюджету ми закриємо зовнішніми позиками, як й в 2023. в цьому випадку ритмічність надходження позик не критична, ЗВР дозволять перечекати один-два місяці, головне - загальна сума. схоже ця сума далеко не гарантована, а резерви бюджету вже вичерпалися.а зменшити витрати ми не зможемо. нагадаю, 50% бюджету це оборона, а в обороні більша частина - це зп військових.тому так, спочатку спробують ще залучити ОВДП. в підвищення податків не дуже вірю - по перше, це вже й так частково зробили, до того ж методами зовсім поганими, а економіці зараз й так важко. й нам треба не податки підвищувати, а базу оподаткування збільшувати - там є над чим працювати. а відповідно й зменшувати корупцію - бо без цього бізнес не буде збільшувати податки, дурних нема - більше платити, щоб більше вкрали - таке собі. а виходячи з заяв держави - там не бачать проблеми в корупції, на жаль. втім, це тема окремої розмови.тому залишається емісія - до кінця року нам умовно потрібноярдів дол (цифра умовна-округлена). хтось слідкує, скільки нам вже пообіцяли більш-менш гарантовано? різниця - емісія,до того ж вона може бути прихованою. умовно ще ті жярдів грн. якщо буде емітовано таку суму, то курс має стати х2 від довоєнного - ті жвід Зебри.це можливий прогноз. але весь оптимізм з приводу курсу базувався на тому, що нас будуть фінансувати, а як бачимо з цим є проблеми.на які індикатори треба звертати уваги? наприклад зменшення ЗВР протягом двох місяців наярдів дол. нагадаю в місяць нам потрібно доярдів на інтервенції. гадаю три місяці чекати ніхто не буде, курс почнуть корегувати раніше, бо це інерційна система, яка швидко не зміниться. а зменшення ЗВР наярдів доларів призведе до паніки.й друге слідкувати, чи не починають емісію. не певен, що цього разу не будуть робити її так відкрито, як в 2022 році.прогноз трошки похмурий, але маємо що маємо. якщо нас забезпечать допомогою відярдів дол у другому півчріччі - то він й не справдиться. якщо ні - спостерігаємо

а ще паризький клуб чекає на ярди а ще паризький клуб чекає на ярди flyman

Повідомлень: 35598 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1584 раз. Подякували: 2779 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 08 лип, 2024 11:00 sens написав: Важко уявити що девальвація котра триває останні 11 років сильно допомагає. Чому ви вважаєте що життя у населення було гірше при курсі 5,0 і менших резервів НБУ і значно менше запозичень у мвф ?????? Важко уявити що девальвація котра триває останні 11 років сильно допомагає. Чому ви вважаєте що життя у населення було гірше при курсі 5,0 і менших резервів НБУ і значно менше запозичень у мвф ??????

Ліричний відступ.

Колись один головний інженер одного підприємства в Берегово (бувши трошки напідпитку в робочий час) хвалився мені угорським паспортом. І казав, що 90% мешканців міста мають такі паспорти. І що вони по цих паспортах їздять на роботу в Угорщину та літають n-ну кількість країн на відпочинок без візи. Але на моє питання чому вони всі продовжують жити в Україні, а не в Угорщині (якщо той паспорт такий класний) - отримав відповідь, бо тут дешевше і можна все "порішати" маючи гроші.

Розумієте логіку?

Заробляти в багатшій країні де рівень зарплат відповідає рівню витрат, а жити та витрачати гроші в біднішій.

Тепер щодо вашого питання.

Девальвація допомагає не людям. Девальвація допомагає бізнесу. А якщо є бізнес - значить є робота. А якщо є робота - значить є доходи. А якщо є доходи - значить люди менше їдуть закордон.

Також девальвація (як би це парадоксально не звучало) робить Україну привабливішою для витрачання грошей зароблених в інших країнах. (як от про Берегівського україно-угорця). Звичайно, війна внесла свої корективи в цей процес, але все ж...

Так це працює. І Цей процес не є сталим. Він динамічний. Ліричний відступ.Колись один головний інженер одного підприємства в Берегово (бувши трошки напідпитку в робочий час) хвалився мені угорським паспортом. І казав, що 90% мешканців міста мають такі паспорти. І що вони по цих паспортах їздять на роботу в Угорщину та літають n-ну кількість країн на відпочинок без візи. Але на моє питання чому вони всі продовжують жити в Україні, а не в Угорщині (якщо той паспорт такий класний) - отримав відповідь, бо тут дешевше і можна все "порішати" маючи гроші.Розумієте логіку?Заробляти в багатшій країні де рівень зарплат відповідає рівню витрат, а жити та витрачати гроші в біднішій.Тепер щодо вашого питання.Девальвація допомагає не людям. Девальвація допомагає бізнесу. А якщо є бізнес - значить є робота. А якщо є робота - значить є доходи. А якщо є доходи - значить люди менше їдуть закордон.Також девальвація (як би це парадоксально не звучало) робить Україну привабливішою для витрачання грошей зароблених в інших країнах. (як от про Берегівського україно-угорця). Звичайно, війна внесла свої корективи в цей процес, але все ж...Так це працює. І Цей процес не є сталим. Він динамічний. Realist Повідомлень: 1745 З нами з: 23.01.09 Подякував: 2995 раз. Подякували: 2169 раз. Профіль 1 2 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 08 лип, 2024 11:07 Re: Валютний ринок в контексті ДС Realist написав: Девальвація допомагає бізнесу. Девальвація допомагає бізнесу.

От всі пишуть так однозначно, що девальвація допомагає бізнесу, але забувають про інший бік медалі: дуже дорогі кредити. Єдиний хто отримує беззаперечний + від девальвації - це держава. От всі пишуть так однозначно, що девальвація допомагає бізнесу, але забувають про інший бік медалі: дуже дорогі кредити. Єдиний хто отримує беззаперечний + від девальвації - це держава. Дюрі-бачі

Повідомлень: 3457 З нами з: 29.07.22 Подякував: 594 раз. Подякували: 432 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 11519115201152111522 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостейМодератори: Ірина_ Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3433 , 3434 , 3435

Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04 34342 36991491

Дюрі-бачі Нед 07 лип, 2024 14:25 Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 195 , 196 , 197

Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53 1965 13267389

flysoulfly Сер 05 чер, 2024 13:42 Валютний ринок у світі 1 ... 796 , 797 , 798

Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 7978 23202823

Hotab Суб 23 гру, 2023 00:55