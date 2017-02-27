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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11519115201152111522

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.08.2024?

Опитування проводиться до Чет 01 сер, 2024 22:43

Валютний ринок в контексті ДС 7.5 5 40
Менше 38,00
3%
1
38,00-38,50
3%
1
38,50-39,00
0
0
39,00-39,50
0
0
39,50-40,00
3%
1
40,00-40,50
8%
3
40,50-41,00
38%
15
41,00-41,50
25%
10
41,50-42,00
15%
6
42,00-42,50
3%
1
42,50-43,00
3%
1
Більше 43,00
3%
1
Всього голосів : 40
Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2024 10:19

  Shaman написав:вечірні роздуми

був одним з тих, хто припустив, що до серпня-вересня курс долара буде на рівні 40-41, а до кінця року збільшиться до 42. зараз таку думку висловлюють багато хто.

але подивившись на виконання бюджету, щось картинка здалася мені більш похмурою. а саме - це припущення базувалося на тому, що плановий дефіцит бюджету ми закриємо зовнішніми позиками, як й в 2023. в цьому випадку ритмічність надходження позик не критична, ЗВР дозволять перечекати один-два місяці, головне - загальна сума. схоже ця сума далеко не гарантована, а резерви бюджету вже вичерпалися.

а зменшити витрати ми не зможемо. нагадаю, 50% бюджету це оборона, а в обороні більша частина - це зп військових.

тому так, спочатку спробують ще залучити ОВДП. в підвищення податків не дуже вірю - по перше, це вже й так частково зробили, до того ж методами зовсім поганими, а економіці зараз й так важко. й нам треба не податки підвищувати, а базу оподаткування збільшувати - там є над чим працювати. а відповідно й зменшувати корупцію - бо без цього бізнес не буде збільшувати податки, дурних нема - більше платити, щоб більше вкрали - таке собі. а виходячи з заяв держави - там не бачать проблеми в корупції, на жаль. втім, це тема окремої розмови.

тому залишається емісія - до кінця року нам умовно потрібно 20 ярдів дол (цифра умовна-округлена). хтось слідкує, скільки нам вже пообіцяли більш-менш гарантовано? різниця - емісія,до того ж вона може бути прихованою. умовно ще ті ж 400 ярдів грн. якщо буде емітовано таку суму, то курс має стати х2 від довоєнного - ті ж 55 від Зебри. 8)

це можливий прогноз. але весь оптимізм з приводу курсу базувався на тому, що нас будуть фінансувати, а як бачимо з цим є проблеми.

на які індикатори треба звертати уваги? наприклад зменшення ЗВР протягом двох місяців на 5-6 ярдів дол. нагадаю в місяць нам потрібно до 3 ярдів на інтервенції. гадаю три місяці чекати ніхто не буде, курс почнуть корегувати раніше, бо це інерційна система, яка швидко не зміниться. а зменшення ЗВР на 15-20 ярдів доларів призведе до паніки.

й друге слідкувати, чи не починають емісію. не певен, що цього разу не будуть робити її так відкрито, як в 2022 році.

прогноз трошки похмурий, але маємо що маємо. якщо нас забезпечать допомогою від 20 ярдів дол у другому півчріччі - то він й не справдиться. якщо ні - спостерігаємо 8)

Частково нам (бюджету) допоможе гривнева інфляція в другій половині року яка повинна суттєво вирости.
Якщо ж вона не виросте (суттєво), то ваші похмурі плани можете множити на два. Бо це буде свідчення, що в економіці країни дуже серйозні проблеми. Фактично - застій.
Українському бізнесу терміново потрібно шукати додаткові закордонні ринки збуту та заробляти на них, а український ринок використовувати для підтримки обертів. (зменшення витрат на виробництво одиниці продукції)
Realist
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2024 10:28

  Realist написав:
  Shaman написав:вечірні роздуми

був одним з тих, хто припустив, що до серпня-вересня курс долара буде на рівні 40-41, а до кінця року збільшиться до 42. зараз таку думку висловлюють багато хто.

але подивившись на виконання бюджету, щось картинка здалася мені більш похмурою. а саме - це припущення базувалося на тому, що плановий дефіцит бюджету ми закриємо зовнішніми позиками, як й в 2023. в цьому випадку ритмічність надходження позик не критична, ЗВР дозволять перечекати один-два місяці, головне - загальна сума. схоже ця сума далеко не гарантована, а резерви бюджету вже вичерпалися.

а зменшити витрати ми не зможемо. нагадаю, 50% бюджету це оборона, а в обороні більша частина - це зп військових.

тому так, спочатку спробують ще залучити ОВДП. в підвищення податків не дуже вірю - по перше, це вже й так частково зробили, до того ж методами зовсім поганими, а економіці зараз й так важко. й нам треба не податки підвищувати, а базу оподаткування збільшувати - там є над чим працювати. а відповідно й зменшувати корупцію - бо без цього бізнес не буде збільшувати податки, дурних нема - більше платити, щоб більше вкрали - таке собі. а виходячи з заяв держави - там не бачать проблеми в корупції, на жаль. втім, це тема окремої розмови.

тому залишається емісія - до кінця року нам умовно потрібно 20 ярдів дол (цифра умовна-округлена). хтось слідкує, скільки нам вже пообіцяли більш-менш гарантовано? різниця - емісія,до того ж вона може бути прихованою. умовно ще ті ж 400 ярдів грн. якщо буде емітовано таку суму, то курс має стати х2 від довоєнного - ті ж 55 від Зебри. 8)

це можливий прогноз. але весь оптимізм з приводу курсу базувався на тому, що нас будуть фінансувати, а як бачимо з цим є проблеми.

на які індикатори треба звертати уваги? наприклад зменшення ЗВР протягом двох місяців на 5-6 ярдів дол. нагадаю в місяць нам потрібно до 3 ярдів на інтервенції. гадаю три місяці чекати ніхто не буде, курс почнуть корегувати раніше, бо це інерційна система, яка швидко не зміниться. а зменшення ЗВР на 15-20 ярдів доларів призведе до паніки.

й друге слідкувати, чи не починають емісію. не певен, що цього разу не будуть робити її так відкрито, як в 2022 році.

прогноз трошки похмурий, але маємо що маємо. якщо нас забезпечать допомогою від 20 ярдів дол у другому півчріччі - то він й не справдиться. якщо ні - спостерігаємо 8)

Частково нам (бюджету) допоможе гривнева інфляція в другій половині року яка повинна суттєво вирости.
Якщо ж вона не виросте (суттєво), то ваші похмурі плани можете множити на два. Бо це буде свідчення, що в економіці країни дуже серйозні проблеми. Фактично - застій.
Українському бізнесу терміново потрібно шукати додаткові закордонні ринки збуту та заробляти на них, а український ринок використовувати для підтримки обертів. (зменшення витрат на виробництво одиниці продукції)

Важко уявити що девальвація котра триває останні 11 років сильно допомагає. Чому ви вважаєте що життя у населення було гірше при курсі 5,0 і менших резервів НБУ і значно менше запозичень у мвф ??????
sens
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2024 10:57

  Shaman написав:вечірні роздуми

був одним з тих, хто припустив, що до серпня-вересня курс долара буде на рівні 40-41, а до кінця року збільшиться до 42. зараз таку думку висловлюють багато хто.

але подивившись на виконання бюджету, щось картинка здалася мені більш похмурою. а саме - це припущення базувалося на тому, що плановий дефіцит бюджету ми закриємо зовнішніми позиками, як й в 2023. в цьому випадку ритмічність надходження позик не критична, ЗВР дозволять перечекати один-два місяці, головне - загальна сума. схоже ця сума далеко не гарантована, а резерви бюджету вже вичерпалися.

а зменшити витрати ми не зможемо. нагадаю, 50% бюджету це оборона, а в обороні більша частина - це зп військових.

тому так, спочатку спробують ще залучити ОВДП. в підвищення податків не дуже вірю - по перше, це вже й так частково зробили, до того ж методами зовсім поганими, а економіці зараз й так важко. й нам треба не податки підвищувати, а базу оподаткування збільшувати - там є над чим працювати. а відповідно й зменшувати корупцію - бо без цього бізнес не буде збільшувати податки, дурних нема - більше платити, щоб більше вкрали - таке собі. а виходячи з заяв держави - там не бачать проблеми в корупції, на жаль. втім, це тема окремої розмови.

тому залишається емісія - до кінця року нам умовно потрібно 20 ярдів дол (цифра умовна-округлена). хтось слідкує, скільки нам вже пообіцяли більш-менш гарантовано? різниця - емісія,до того ж вона може бути прихованою. умовно ще ті ж 400 ярдів грн. якщо буде емітовано таку суму, то курс має стати х2 від довоєнного - ті ж 55 від Зебри. 8)

це можливий прогноз. але весь оптимізм з приводу курсу базувався на тому, що нас будуть фінансувати, а як бачимо з цим є проблеми.

на які індикатори треба звертати уваги? наприклад зменшення ЗВР протягом двох місяців на 5-6 ярдів дол. нагадаю в місяць нам потрібно до 3 ярдів на інтервенції. гадаю три місяці чекати ніхто не буде, курс почнуть корегувати раніше, бо це інерційна система, яка швидко не зміниться. а зменшення ЗВР на 15-20 ярдів доларів призведе до паніки.

й друге слідкувати, чи не починають емісію. не певен, що цього разу не будуть робити її так відкрито, як в 2022 році.

прогноз трошки похмурий, але маємо що маємо. якщо нас забезпечать допомогою від 20 ярдів дол у другому півчріччі - то він й не справдиться. якщо ні - спостерігаємо 8)

а ще паризький клуб чекає на ярди
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2024 11:00

  sens написав:Важко уявити що девальвація котра триває останні 11 років сильно допомагає. Чому ви вважаєте що життя у населення було гірше при курсі 5,0 і менших резервів НБУ і значно менше запозичень у мвф ??????

Ліричний відступ.
Колись один головний інженер одного підприємства в Берегово (бувши трошки напідпитку в робочий час) хвалився мені угорським паспортом. І казав, що 90% мешканців міста мають такі паспорти. І що вони по цих паспортах їздять на роботу в Угорщину та літають n-ну кількість країн на відпочинок без візи. Але на моє питання чому вони всі продовжують жити в Україні, а не в Угорщині (якщо той паспорт такий класний) - отримав відповідь, бо тут дешевше і можна все "порішати" маючи гроші.
Розумієте логіку?
Заробляти в багатшій країні де рівень зарплат відповідає рівню витрат, а жити та витрачати гроші в біднішій.
Тепер щодо вашого питання.
Девальвація допомагає не людям. Девальвація допомагає бізнесу. А якщо є бізнес - значить є робота. А якщо є робота - значить є доходи. А якщо є доходи - значить люди менше їдуть закордон.
Також девальвація (як би це парадоксально не звучало) робить Україну привабливішою для витрачання грошей зароблених в інших країнах. (як от про Берегівського україно-угорця). Звичайно, війна внесла свої корективи в цей процес, але все ж...
Так це працює. І Цей процес не є сталим. Він динамічний.
Realist
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2024 11:07

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Realist написав:Девальвація допомагає бізнесу.

От всі пишуть так однозначно, що девальвація допомагає бізнесу, але забувають про інший бік медалі: дуже дорогі кредити. Єдиний хто отримує беззаперечний + від девальвації - це держава.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2024 12:01

  Realist написав: Девальвація допомагає бізнесу

Тільки експортноорієнтованому, в протилежному випадку кому продавати продукцію і послуги?
Біднякам, які отримують 100-150 доларів зарплати чи максимум 100 доларів пенсії?
У яких в думках тільки примітивна їжа, комуналка, вітчизняні ліки?
І багато девальвація допомогла?
Найгірші роки по ВВП Неньки це 94-й, 2009-й, 2015-й, ви теж записались в секту сліпої віри в цілющий девал?
А зараз ще одна біда, це відсутність громадян, хто фізично буде створювати ВВП? бо всі розвинуті країни почали боротися за адекватних громадян, як ми будемо боротися? Ідеями і гаслами, бо мінімальним забезпеченням базових потреб ніяк не виходить.
По курсу, підбираємось до 41, знову, найвужче 40.92 на 40.98.
somilitark
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2024 12:08

  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:хтось слідкує, скільки нам вже пообіцяли більш-менш гарантовано?
8,1 млрд євро Ukraine Facility,
7.8 млрд $ кредит США
1,5 млрд $ МВФ
тобто 17,8, можливо ще щось дадуть Японія, Канада, ...

якщо так, то може й пропетляємо цей рік - але якраз між крапельками... :D
Shaman
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2024 12:37

Shaman звісно, є ж ще ЗВР.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2024 12:40

  somilitark написав:
  Realist написав: Девальвація допомагає бізнесу

Тільки експортноорієнтованому, в протилежному випадку кому продавати продукцію і послуги?
Біднякам, які отримують 100-150 доларів зарплати чи максимум 100 доларів пенсії?
У яких в думках тільки примітивна їжа, комуналка, вітчизняні ліки?
І багато девальвація допомогла?
Найгірші роки по ВВП Неньки це 94-й, 2009-й, 2015-й, ви теж записались в секту сліпої віри в цілющий девал?
А зараз ще одна біда, це відсутність громадян, хто фізично буде створювати ВВП? бо всі розвинуті країни почали боротися за адекватних громадян, як ми будемо боротися? Ідеями і гаслами, бо мінімальним забезпеченням базових потреб ніяк не виходить.
По курсу, підбираємось до 41, знову, найвужче 40.92 на 40.98.

Я завжди був в секті РЕАЛІСТІВ.
Якщо ви не помітили, то девальвація у нас ЗАВЖДИ наслідок. Ніхто в тверезому розумі просто так не девальвує. І в 2009 і в 2015 і тепер.

Як споживач, я не хочу девальвації. Але я лише споживач. А наш бюджет ( в якому величезна доля імпортного ПДВ) дуже хоче девальвації. І експортно орієнтований бізнес хоче девальвації. А той внутрішній бізнес який її не хоче - повинен адаптуватись або померти. Інакшого не дано. Бо наш ринок скорочується і найближчі роки буде продовжувати це робити.
А про громадян - я із вами погоджуюсь, проте не доросли ми ще до того, щоб дивитись хоча б на 10 років наперед. Ментально не доросли. У нас он, влада навіть під час війни не готова до реальних змін та турбується про свій рейтинг. Це як би пацієнта везли в операційну із раком 4-ї стадії, а він паралельно домовлявся би про косметичну операцію на найближчий час.
  Дюрі-бачі написав:От всі пишуть так однозначно, що девальвація допомагає бізнесу, але забувають про інший бік медалі: дуже дорогі кредити. Єдиний хто отримує беззаперечний + від девальвації - це держава.

Дорогі кредити в гривні. Та кому вони потрібні якщо завтра а) у ваш цех може прилетіти б) завтра ваша клієнська база буде менша ніж сьогодні. в) Працівник якого ви навчали 2-3 роки піде завтра воювати.

ПС: Іноді вже починає втомлювати ось це лицемірство форумчан коли одночасно вимагають берегти валютні резерви і втримувати інфляцію.
Ви торговий баланс бачили? Ви нашу демографію бачили? Це реальність. Простих рішень не існує. Завтра буде важче (не гірше, а саме важче), АЛЕ життя продовжується і потрібно продовжувати жити. Після кожного спаду буває підйом. Якщо під час спаду закотити рукави і важко працювати, а не сидіти і вимагати від когось то можна вийти на непогані стартопі позиції перед підйомом.
ЗАВЖДИ будуть ті хто постраждає у перехідний період. Але ми вже більш-менш навчились робити адресні дотації. Тепер би ще нам навчитись, що в реальному світі всім начхати на наші проблеми і ми можемо розраховувати лише на себе, а для цього потрібно вміти вирішувати свої внутрішні проблеми.
Realist
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2024 12:51

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Realist написав:Тепер би ще нам навчитись, що в реальному світі всім начхати на наші проблеми і ми можемо розраховувати лише на себе, а для цього потрібно вміти вирішувати свої внутрішні проблеми.

ИМХО це найбільший провал. В нас 20 млн емігрантів по всьому світу. Якщо б їх задіяти для лобіювання інтересів України, то ми були б дуже потрібні всім.
  Realist написав:влада навіть під час війни не готова до реальних змін

На реальні зміни потрібно знаходити додаткове фінансування. Умовно підняв тарифи вдвічі - фінансуй підняття субсидій вдвічі. Девальвував гривню на 10% - фінансуй індексацію на 10%.
  Realist написав:Простих рішень не існує.

Існує: дивіться приклад Китаю, москалів, США, ОАЕ, Саудівської Аравії. Просто вливаєш купу грошей (в наших масштабах треба десь 150-200 млрд $ щороку, протягом 5 років) на внутрішній ринок. Головне знайти спонсора цього простого рішення.
Дюрі-бачі
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