Без образ.
Просто виділю жирним ваш текст. А висновки нехай кожен робить собі сам.
Після такого "арґументу" я безсилий продовжувати дану дискусію.
Моє шанування...
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 08 лип, 2024 13:51
Без образ.
Просто виділю жирним ваш текст. А висновки нехай кожен робить собі сам.
Після такого "арґументу" я безсилий продовжувати дану дискусію.
Моє шанування...
Додано: Пон 08 лип, 2024 14:03
Пану Реалісту.
Мистецтво влади це є багатовекторність, коли навіть за рахунок обману вичавити найбільше плюшок для населення за існуючих умов.
Косметична операція в вашому прикладі це навіть найкращий варіант , ніж уся рідня б плакала за пацієнтом, ніби він вже помер, і щоб пацієнт все це бачив на власні очі і помер від інфаркта.
Не доросло у населення розуміння та поняття багатовекторної гри яку веде наша влада, ось це моя думка, будете сміятись, но я вважаю, що вони роблять більше ніж можна уявити і зробити в таких складних умовах, можете глузувати, це моя думка))
А девальвація ще буде, ще будете плакати від її наслідків, а коли ще можна вирулити без неї, то це ТРЕБА робити і тримати відносну стабільність.
По курсу, стабільні 40.92 на 41. Все норм. Девальвація буде, але не в цьому місяці і точно не сьогодні.
Додано: Пон 08 лип, 2024 14:23
Re: Валютний ринок в контексті ДС
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