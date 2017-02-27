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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11520115211152211523

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.08.2024?

Опитування проводиться до Чет 01 сер, 2024 22:43

Валютний ринок в контексті ДС 7.4 5 41
Менше 38,00
2%
1
38,00-38,50
2%
1
38,50-39,00
0
0
39,00-39,50
0
0
39,50-40,00
2%
1
40,00-40,50
7%
3
40,50-41,00
39%
16
41,00-41,50
24%
10
41,50-42,00
15%
6
42,00-42,50
2%
1
42,50-43,00
2%
1
Більше 43,00
2%
1
Всього голосів : 41
Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2024 13:51

  Дюрі-бачі написав:
  Realist написав:Простих рішень не існує.

Існує: дивіться приклад Китаю, москалів, США, ОАЕ, Саудівської Аравії. Просто вливаєш купу грошей (в наших масштабах треба десь 150-200 млрд $ щороку, протягом 5 років) на внутрішній ринок. Головне знайти спонсора цього простого рішення.

Без образ.
Просто виділю жирним ваш текст. А висновки нехай кожен робить собі сам.
Після такого "арґументу" я безсилий продовжувати дану дискусію.
Моє шанування...
Realist
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2024 14:03

Пану Реалісту.

Це як би пацієнта везли в операційну із раком 4-ї стадії, а він паралельно домовлявся би про косметичну операцію на найближчий час.


Мистецтво влади це є багатовекторність, коли навіть за рахунок обману вичавити найбільше плюшок для населення за існуючих умов.
Косметична операція в вашому прикладі це навіть найкращий варіант , ніж уся рідня б плакала за пацієнтом, ніби він вже помер, і щоб пацієнт все це бачив на власні очі і помер від інфаркта.
Не доросло у населення розуміння та поняття багатовекторної гри яку веде наша влада, ось це моя думка, будете сміятись, но я вважаю, що вони роблять більше ніж можна уявити і зробити в таких складних умовах, можете глузувати, це моя думка))
А девальвація ще буде, ще будете плакати від її наслідків, а коли ще можна вирулити без неї, то це ТРЕБА робити і тримати відносну стабільність.

По курсу, стабільні 40.92 на 41. Все норм. Девальвація буде, але не в цьому місяці і точно не сьогодні.
somilitark
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2024 14:23

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Realist написав:Після такого "арґументу" я безсилий продовжувати дану дискусію.

Просто для порівняння про успішність наших невоюючих сусідів.
За 2021-27 роки Польща отримає з бюджету ЄС 160 млрд євро
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2024 14:43

  Дюрі-бачі написав:
  Realist написав:Після такого "арґументу" я безсилий продовжувати дану дискусію.

Просто для порівняння про успішність наших невоюючих сусідів.
За 2021-27 роки Польща отримає з бюджету ЄС 160 млрд євро

Їм дають і будуть давати, бо витрачають доцільно і не крадуть - наші тут берегів не бачуть
SAndriy1
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2024 15:42

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  SAndriy1 написав:наші тут берегів не бачуть


це не наші, це якісь зальотні
за 30 років так і не було Української Влади, лише влада в Україні
greenozon
 
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