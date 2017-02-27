Існує: дивіться приклад Китаю, москалів, США, ОАЕ, Саудівської Аравії. Просто вливаєш купу грошей (в наших масштабах треба десь 150-200 млрд $ щороку, протягом 5 років) на внутрішній ринок. Головне знайти спонсора цього простого рішення.
Без образ. Просто виділю жирним ваш текст. А висновки нехай кожен робить собі сам. Після такого "арґументу" я безсилий продовжувати дану дискусію. Моє шанування...
Це як би пацієнта везли в операційну із раком 4-ї стадії, а він паралельно домовлявся би про косметичну операцію на найближчий час.
Мистецтво влади це є багатовекторність, коли навіть за рахунок обману вичавити найбільше плюшок для населення за існуючих умов. Косметична операція в вашому прикладі це навіть найкращий варіант , ніж уся рідня б плакала за пацієнтом, ніби він вже помер, і щоб пацієнт все це бачив на власні очі і помер від інфаркта. Не доросло у населення розуміння та поняття багатовекторної гри яку веде наша влада, ось це моя думка, будете сміятись, но я вважаю, що вони роблять більше ніж можна уявити і зробити в таких складних умовах, можете глузувати, це моя думка)) А девальвація ще буде, ще будете плакати від її наслідків, а коли ще можна вирулити без неї, то це ТРЕБА робити і тримати відносну стабільність.
По курсу, стабільні 40.92 на 41. Все норм. Девальвація буде, але не в цьому місяці і точно не сьогодні.
greenozon написав:Кабінет міністрів схвалив законопроєкт 11396 від 05.07.2024 "Про внесення змін до розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Бюджетного кодексу України", який дозволить перевести гарантований державою борг за євробондами "Укравтодору" на $700 мільйонів у державний. https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/44537 Поздоровляємо народ України вкрадені на "програмі президента України Зеленського" "Велике будівництво" $700 млн тепер буде боргом всього українського народу
Прострочений НеЛох розвів лохів. Вже в євросоюзі купа політиків у тому числі повними складами йдуть зі своєї політичної орбіти, але місцевих не лох, жує траву.