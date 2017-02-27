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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 08 лип, 2024 13:51
Дюрі-бачі написав:
Існує
Realist написав:
Простих рішень не існує.
: дивіться приклад Китаю, москалів, США, ОАЕ, Саудівської Аравії. Просто вливаєш купу грошей (в наших масштабах треба десь 150-200 млрд $ щороку, протягом 5 років) на внутрішній ринок. Головне знайти спонсора цього простого рішення
.
Без образ.
Просто виділю жирним ваш текст. А висновки нехай кожен робить собі сам.
Після такого "арґументу" я безсилий продовжувати дану дискусію.
Моє шанування...
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Додано: Пон 08 лип, 2024 14:03
Пану Реалісту.
Це як би пацієнта везли в операційну із раком 4-ї стадії, а він паралельно домовлявся би про косметичну операцію на найближчий час.
Мистецтво влади це є багатовекторність, коли навіть за рахунок обману вичавити найбільше плюшок для населення за існуючих умов.
Косметична операція в вашому прикладі це навіть найкращий варіант , ніж уся рідня б плакала за пацієнтом, ніби він вже помер, і щоб пацієнт все це бачив на власні очі і помер від інфаркта.
Не доросло у населення розуміння та поняття багатовекторної гри яку веде наша влада, ось це моя думка, будете сміятись, но я вважаю, що вони роблять більше ніж можна уявити і зробити в таких складних умовах, можете глузувати, це моя думка))
А девальвація ще буде, ще будете плакати від її наслідків, а коли ще можна вирулити без неї, то це ТРЕБА робити і тримати відносну стабільність.
По курсу, стабільні 40.92 на 41. Все норм. Девальвація буде, але не в цьому місяці і точно не сьогодні.
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Додано: Пон 08 лип, 2024 14:23
Realist написав:
Після такого "арґументу" я безсилий продовжувати дану дискусію.
Просто для порівняння про успішність наших невоюючих сусідів.
За 2021-27 роки Польща отримає з бюджету ЄС 160 млрд євро
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Додано: Пон 08 лип, 2024 14:43
Дюрі-бачі написав: Realist написав:
Після такого "арґументу" я безсилий продовжувати дану дискусію.
Просто для порівняння про успішність наших невоюючих сусідів.
За 2021-27 роки Польща отримає з бюджету ЄС 160 млрд євро
Їм дають і будуть давати, бо витрачають доцільно і не крадуть - наші тут берегів не бачуть
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Додано: Пон 08 лип, 2024 15:42
SAndriy1 написав:
наші тут берегів не бачуть
це не наші, це якісь зальотні
за 30 років так і не було Української Влади, лише влада в Україні
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Додано: Пон 08 лип, 2024 17:06
Дюрі-бачі написав: Realist написав:
Після такого "арґументу" я безсилий продовжувати дану дискусію.
Просто для порівняння про успішність наших невоюючих сусідів.
За 2021-27 роки Польща отримає з бюджету ЄС 160 млрд євро
Ну ви ще забули що
- Рішення було у розпал пандемії та друку коронавірусних грошей
- Сума одна з найбільших для ЄС в історії, і частина грошей це кредити.
- ВВП Польщі перевищує український раз у 5 мінімум і після 2027 року вони вже почнуть більше платити до бюджету ЄС, ніж отримувати
Для нас аналогічне вливання пропорційно економіці - всього 5 ярдів на рік, і в нас вже вливають набагато більше. Найцікавіше почнеться саме після вступу до ЄС
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zerocool
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Додано: Пон 08 лип, 2024 17:07
zerocool Враховуючи війну в нас треба вливати на порядок більше.
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Додано: Пон 08 лип, 2024 17:26
Так що, варто чекати завтра 40,85 на МБ?
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Додано: Пон 08 лип, 2024 18:03
Дюрі-бачі написав:zerocool
Враховуючи війну в нас треба вливати на порядок більше.
Перестануть українці хабарі на ліво та направо давати будуть вливати.
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Додано: Пон 08 лип, 2024 18:52
Ukrainian написав: Дюрі-бачі написав:zerocool
Враховуючи війну в нас треба вливати на порядок більше.
Перестануть українці хабарі на ліво та направо давати будуть вливати.
Ти дебіл?
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