Додано: Пон 08 лип, 2024 14:03

Це як би пацієнта везли в операційну із раком 4-ї стадії, а він паралельно домовлявся би про косметичну операцію на найближчий час.

Пану Реалісту.Мистецтво влади це є багатовекторність, коли навіть за рахунок обману вичавити найбільше плюшок для населення за існуючих умов.Косметична операція в вашому прикладі це навіть найкращий варіант , ніж уся рідня б плакала за пацієнтом, ніби він вже помер, і щоб пацієнт все це бачив на власні очі і помер від інфаркта.Не доросло у населення розуміння та поняття багатовекторної гри яку веде наша влада, ось це моя думка, будете сміятись, но я вважаю, що вони роблять більше ніж можна уявити і зробити в таких складних умовах, можете глузувати, це моя думка))А девальвація ще буде, ще будете плакати від її наслідків, а коли ще можна вирулити без неї, то це ТРЕБА робити і тримати відносну стабільність.По курсу, стабільні 40.92 на 41. Все норм. Девальвація буде, але не в цьому місяці і точно не сьогодні.