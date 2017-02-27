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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 08 лип, 2024 19:02
Ukrainian написав: Дюрі-бачі написав:zerocool
Враховуючи війну в нас треба вливати на порядок більше.
Перестануть українці хабарі на ліво та направо давати будуть вливати.
О нєєєт, знов це страшна карупьція!!
- Індекс сприйняття корупції CPI в Україні цілком стандартний як для східноєвропейської країни, приблизно на рівні Балкан і за останні роки суттєво покращується, тоді як у ЄС стоїть на місці чи навіть падає (та сама Польща)
- ну то сприйняття, а за даними IRI реальна корупція (частота корупційних дій) впала у 3 (три) рази з 2018
- внутрішні опитування показують що менше 5% українців давали хоч якісь хабарі за рік, наближаючись до статпохибки
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Додано: Пон 08 лип, 2024 19:19
zerocool написав: Ukrainian написав: Дюрі-бачі написав:zerocool
Враховуючи війну в нас треба вливати на порядок більше.
Перестануть українці хабарі на ліво та направо давати будуть вливати.
О нєєєт, знов це страшна карупьція!!
- Індекс сприйняття корупції CPI в Україні цілком стандартний як для східноєвропейської країни, приблизно на рівні Балкан і за останні роки суттєво покращується, тоді як у ЄС стоїть на місці чи навіть падає (та сама Польща)
- ну то сприйняття, а за даними IRI реальна корупція (частота корупційних дій) впала у 3 (три) рази з 2018
- внутрішні опитування показують що менше 5% українців давали хоч якісь хабарі за рік, наближаючись до статпохибки
Чергова відмазка НАТО ?
На саміті НАТО, який відбудеться з 9 по 11 липня у Вашингтоні, буде заявлено, що перешкодою для вступу України до альянсу є корупція. Про це пише британське видання Telegraph із посиланням на розмову із посадовцем Держдепу США, - повідомляє "Голос Америки".
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