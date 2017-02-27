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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11521115221152311524

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.08.2024?

Опитування проводиться до Чет 01 сер, 2024 22:43

Валютний ринок в контексті ДС 7.5 5 42
Менше 38,00
2%
1
38,00-38,50
2%
1
38,50-39,00
0
0
39,00-39,50
0
0
39,50-40,00
2%
1
40,00-40,50
7%
3
40,50-41,00
38%
16
41,00-41,50
26%
11
41,50-42,00
14%
6
42,00-42,50
2%
1
42,50-43,00
2%
1
Більше 43,00
2%
1
Всього голосів : 42
Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2024 19:19

  zerocool написав:
  Ukrainian написав:
  Дюрі-бачі написав:zerocool Враховуючи війну в нас треба вливати на порядок більше.

Перестануть українці хабарі на ліво та направо давати будуть вливати.

О нєєєт, знов це страшна карупьція!!

- Індекс сприйняття корупції CPI в Україні цілком стандартний як для східноєвропейської країни, приблизно на рівні Балкан і за останні роки суттєво покращується, тоді як у ЄС стоїть на місці чи навіть падає (та сама Польща)

- ну то сприйняття, а за даними IRI реальна корупція (частота корупційних дій) впала у 3 (три) рази з 2018

- внутрішні опитування показують що менше 5% українців давали хоч якісь хабарі за рік, наближаючись до статпохибки

Чергова відмазка НАТО ?
На саміті НАТО, який відбудеться з 9 по 11 липня у Вашингтоні, буде заявлено, що перешкодою для вступу України до альянсу є корупція. Про це пише британське видання Telegraph із посиланням на розмову із посадовцем Держдепу США, - повідомляє "Голос Америки".
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2024 20:54

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  zerocool написав:- внутрішні опитування показують що менше 5% українців давали хоч якісь хабарі за рік, наближаючись до статпохибки

  Ukrainian написав:На саміті НАТО, який відбудеться з 9 по 11 липня у Вашингтоні, буде заявлено, що перешкодою для вступу України до альянсу є корупція

Так то может про коррупцию в НАТО? Выглядит логичным: честные украинцы принципиально не откатывают, вон и зажимают им помощь. Тем более, что не понятно кто заявлять будет. А что о таком публично: так ведь демократия и свобода слова.
moveton
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