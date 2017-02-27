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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Додано: Пон 08 лип, 2024 19:19
zerocool написав: Ukrainian написав: Дюрі-бачі написав:zerocool
Враховуючи війну в нас треба вливати на порядок більше.
Перестануть українці хабарі на ліво та направо давати будуть вливати.
О нєєєт, знов це страшна карупьція!!
- Індекс сприйняття корупції CPI в Україні цілком стандартний як для східноєвропейської країни, приблизно на рівні Балкан і за останні роки суттєво покращується, тоді як у ЄС стоїть на місці чи навіть падає (та сама Польща)
- ну то сприйняття, а за даними IRI реальна корупція (частота корупційних дій) впала у 3 (три) рази з 2018
- внутрішні опитування показують що менше 5% українців давали хоч якісь хабарі за рік, наближаючись до статпохибки
Чергова відмазка НАТО ?
На саміті НАТО, який відбудеться з 9 по 11 липня у Вашингтоні, буде заявлено, що перешкодою для вступу України до альянсу є корупція. Про це пише британське видання Telegraph із посиланням на розмову із посадовцем Держдепу США, - повідомляє "Голос Америки".
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Додано: Пон 08 лип, 2024 20:54
zerocool написав:
- внутрішні опитування показують що менше 5% українців давали хоч якісь хабарі за рік, наближаючись до статпохибки
Ukrainian написав:
На саміті НАТО, який відбудеться з 9 по 11 липня у Вашингтоні, буде заявлено, що перешкодою для вступу України до альянсу є корупція
Так то может про коррупцию в НАТО? Выглядит логичным: честные украинцы принципиально не откатывают, вон и зажимают им помощь. Тем более, что не понятно кто заявлять будет. А что о таком публично: так ведь демократия и свобода слова.
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Додано: Вів 09 лип, 2024 08:02
Дюрі-бачі написав: Realist написав:
Після такого "арґументу" я безсилий продовжувати дану дискусію.
Просто для порівняння про успішність наших невоюючих сусідів.
За 2021-27 роки Польща отримає з бюджету ЄС 160 млрд євро
Польща отримала і в 90-ті і в 00-ві сотні млрд прощених кредитів і дотацій як бонус за розвал соц.табору. Очевидно війна з рашкою десь далеко в розумінні західних політиків і і на таке не тягне.
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Додано: Вів 09 лип, 2024 11:32
Василь-Рівне написав:
Тут багато бізнес теоретиків, я, як недобитий державою, практик скажу таке - виробив якісний товар з південокорейських - не китайських
комплектуючих - не беруть, завіз точно такий китайський низької якості - беруть аж бігом - кажу тут якість не дуже - є ж якісний, але трішечки дорожчий - ні давайте дешевший. А тепер скажіть - які мої і таких як я, подальші дії? І далі мучитись з тим виробництвом, чи завести цьому "мудрому" нарідові лайно з Китаю? Міркую що всі зрозуміли відповідь, бо як казав класик ... а боротись з тупістю пересічного марна і не вдячна справа, цим не бізнес має займатись але якщо на верху такі самі, то перспектив жодних, бо риба завжди гниє з голови :
Увидел только сейчас ваш пост
Хотел бы подробностей - какая итоговая разница по цене между вашим производством и китайским дешманом вышла в Украине? И конкретно какой товар и цена(это можно и в личку)?
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