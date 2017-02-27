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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Додано: Пон 08 лип, 2024 19:19
zerocool написав: Ukrainian написав: Дюрі-бачі написав:zerocool
Враховуючи війну в нас треба вливати на порядок більше.
Перестануть українці хабарі на ліво та направо давати будуть вливати.
О нєєєт, знов це страшна карупьція!!
- Індекс сприйняття корупції CPI в Україні цілком стандартний як для східноєвропейської країни, приблизно на рівні Балкан і за останні роки суттєво покращується, тоді як у ЄС стоїть на місці чи навіть падає (та сама Польща)
- ну то сприйняття, а за даними IRI реальна корупція (частота корупційних дій) впала у 3 (три) рази з 2018
- внутрішні опитування показують що менше 5% українців давали хоч якісь хабарі за рік, наближаючись до статпохибки
Чергова відмазка НАТО ?
На саміті НАТО, який відбудеться з 9 по 11 липня у Вашингтоні, буде заявлено, що перешкодою для вступу України до альянсу є корупція. Про це пише британське видання Telegraph із посиланням на розмову із посадовцем Держдепу США, - повідомляє "Голос Америки".
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Додано: Пон 08 лип, 2024 20:54
zerocool написав:
- внутрішні опитування показують що менше 5% українців давали хоч якісь хабарі за рік, наближаючись до статпохибки
Ukrainian написав:
На саміті НАТО, який відбудеться з 9 по 11 липня у Вашингтоні, буде заявлено, що перешкодою для вступу України до альянсу є корупція
Так то может про коррупцию в НАТО? Выглядит логичным: честные украинцы принципиально не откатывают, вон и зажимают им помощь. Тем более, что не понятно кто заявлять будет. А что о таком публично: так ведь демократия и свобода слова.
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Додано: Вів 09 лип, 2024 08:02
Дюрі-бачі написав: Realist написав:
Після такого "арґументу" я безсилий продовжувати дану дискусію.
Просто для порівняння про успішність наших невоюючих сусідів.
За 2021-27 роки Польща отримає з бюджету ЄС 160 млрд євро
Польща отримала і в 90-ті і в 00-ві сотні млрд прощених кредитів і дотацій як бонус за розвал соц.табору. Очевидно війна з рашкою десь далеко в розумінні західних політиків і і на таке не тягне.
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Додано: Вів 09 лип, 2024 11:32
Василь-Рівне написав:
Тут багато бізнес теоретиків, я, як недобитий державою, практик скажу таке - виробив якісний товар з південокорейських - не китайських
комплектуючих - не беруть, завіз точно такий китайський низької якості - беруть аж бігом - кажу тут якість не дуже - є ж якісний, але трішечки дорожчий - ні давайте дешевший. А тепер скажіть - які мої і таких як я, подальші дії? І далі мучитись з тим виробництвом, чи завести цьому "мудрому" нарідові лайно з Китаю? Міркую що всі зрозуміли відповідь, бо як казав класик ... а боротись з тупістю пересічного марна і не вдячна справа, цим не бізнес має займатись але якщо на верху такі самі, то перспектив жодних, бо риба завжди гниє з голови :
Увидел только сейчас ваш пост
Хотел бы подробностей - какая итоговая разница по цене между вашим производством и китайским дешманом вышла в Украине? И конкретно какой товар и цена(это можно и в личку)?
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барабашов
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Додано: Вів 09 лип, 2024 16:44
Вчора всього навсього на 115 мільйонів продав валюти НБУ, як я і думав, обсяги інтервенції зменшуються, чому вони залишаються на відносно високому рівні, тому що багато закуповуємо військової продукції, а ось потреба в валюті від бізнеса і населення на мінімальному рівні.
Курс стабілізувався, готівкові олені заспокоїлись, не треба вже товар який не дорощає))
По готівці теж малесеньке зниження, до торга працюють 40.85 на 40.95.
Аномально високих прайсів на покупку не помічено...
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Додано: Сер 10 лип, 2024 09:53
Игорь Алексеевич написав:
Думаю увидеть 37,75 в середине июля и ниже к концу июля, начало августа.
Т.е. через пять дней?
ОК, подождем.
Когда ж вы уже шляпу есть начнете...
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Додано: Сер 10 лип, 2024 10:22
Искатель написав: Игорь Алексеевич написав:
Думаю увидеть 37,75 в середине июля и ниже к концу июля, начало августа.
Т.е. через пять дней?
ОК, подождем.
Когда ж вы уже шляпу есть начнете...
Какой-то криптоблоггер, Гарри Генслер или кто-то другой, обещал съесть свой член, если биток не будет стоить лимон баксов до 2022 или 2023 года. В итоге, не съел. А вы про шляпу просите)))
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