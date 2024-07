Додано: Сер 10 лип, 2024 11:43

vitaxa2006 написав: Искатель написав: Игорь Алексеевич написав: Думаю увидеть 37,75 в середине июля и ниже к концу июля, начало августа.

Т.е. через пять дней? ОК, подождем.

Какой-то криптоблоггер, Гарри Генслер или кто-то другой, обещал съесть свой член, если биток не будет стоить лимон баксов до 2022 или 2023 года. В итоге, не съел. А вы про шляпу просите)))

це був відомий в IT пан Джон МакАфі (вже помер)In July 2017, McAfee predicted on Twitter that the price of a bitcoin would jump to $500,000 within three years, adding: "If not, I will eat my own dick on national television."[79] In July 2019, he predicted a price of $1 million by the end of 2020