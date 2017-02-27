Дюрі-бачі написав:zerocool Враховуючи війну в нас треба вливати на порядок більше.
Перестануть українці хабарі на ліво та направо давати будуть вливати.
О нєєєт, знов це страшна карупьція!!
- Індекс сприйняття корупції CPI в Україні цілком стандартний як для східноєвропейської країни, приблизно на рівні Балкан і за останні роки суттєво покращується, тоді як у ЄС стоїть на місці чи навіть падає (та сама Польща)
- ну то сприйняття, а за даними IRI реальна корупція (частота корупційних дій) впала у 3 (три) рази з 2018
- внутрішні опитування показують що менше 5% українців давали хоч якісь хабарі за рік, наближаючись до статпохибки
Чергова відмазка НАТО ? На саміті НАТО, який відбудеться з 9 по 11 липня у Вашингтоні, буде заявлено, що перешкодою для вступу України до альянсу є корупція. Про це пише британське видання Telegraph із посиланням на розмову із посадовцем Держдепу США, - повідомляє "Голос Америки".
zerocool написав:- внутрішні опитування показують що менше 5% українців давали хоч якісь хабарі за рік, наближаючись до статпохибки
Ukrainian написав:На саміті НАТО, який відбудеться з 9 по 11 липня у Вашингтоні, буде заявлено, що перешкодою для вступу України до альянсу є корупція
Так то может про коррупцию в НАТО? Выглядит логичным: честные украинцы принципиально не откатывают, вон и зажимают им помощь. Тем более, что не понятно кто заявлять будет. А что о таком публично: так ведь демократия и свобода слова.
Василь-Рівне написав:Тут багато бізнес теоретиків, я, як недобитий державою, практик скажу таке - виробив якісний товар з південокорейських - не китайських комплектуючих - не беруть, завіз точно такий китайський низької якості - беруть аж бігом - кажу тут якість не дуже - є ж якісний, але трішечки дорожчий - ні давайте дешевший. А тепер скажіть - які мої і таких як я, подальші дії? І далі мучитись з тим виробництвом, чи завести цьому "мудрому" нарідові лайно з Китаю? Міркую що всі зрозуміли відповідь, бо як казав класик ... а боротись з тупістю пересічного марна і не вдячна справа, цим не бізнес має займатись але якщо на верху такі самі, то перспектив жодних, бо риба завжди гниє з голови :
Увидел только сейчас ваш пост Хотел бы подробностей - какая итоговая разница по цене между вашим производством и китайским дешманом вышла в Украине? И конкретно какой товар и цена(это можно и в личку)?
Вчора всього навсього на 115 мільйонів продав валюти НБУ, як я і думав, обсяги інтервенції зменшуються, чому вони залишаються на відносно високому рівні, тому що багато закуповуємо військової продукції, а ось потреба в валюті від бізнеса і населення на мінімальному рівні. Курс стабілізувався, готівкові олені заспокоїлись, не треба вже товар який не дорощає)) По готівці теж малесеньке зниження, до торга працюють 40.85 на 40.95. Аномально високих прайсів на покупку не помічено...
Игорь Алексеевич написав: Думаю увидеть 37,75 в середине июля и ниже к концу июля, начало августа.
Т.е. через пять дней? ОК, подождем. Когда ж вы уже шляпу есть начнете...
Какой-то криптоблоггер, Гарри Генслер или кто-то другой, обещал съесть свой член, если биток не будет стоить лимон баксов до 2022 или 2023 года. В итоге, не съел. А вы про шляпу просите)))
це був відомий в IT пан Джон МакАфі (вже помер)
In July 2017, McAfee predicted on Twitter that the price of a bitcoin would jump to $500,000 within three years, adding: "If not, I will eat my own dick on national television."[79] In July 2019, he predicted a price of $1 million by the end of 2020