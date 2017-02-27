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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 10 лип, 2024 17:27
somilitark написав:
Ще менше вчора злив НБУ, а саме 106 мільйонів доларів.
Готівка трохи підросла, працюють в столиці 40.89 на 40.95.
Міжбанк теж не вийшов за рамки 40.7 плюс мінус 10 копійок.
Як сказав би ДС, це буря в склянці води, а може і в чарці.
Нічого цікавого, 17.07 поки ніяк не впливає)))
Чому саме зараз?()
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