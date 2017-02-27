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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.08.2024?

Опитування проводиться до Чет 01 сер, 2024 22:43

Валютний ринок в контексті ДС 7.4 5 45
Менше 38,00
2%
1
38,00-38,50
2%
1
38,50-39,00
0
0
39,00-39,50
0
0
39,50-40,00
2%
1
40,00-40,50
9%
4
40,50-41,00
38%
17
41,00-41,50
27%
12
41,50-42,00
13%
6
42,00-42,50
2%
1
42,50-43,00
2%
1
Більше 43,00
2%
1
Всього голосів : 45
Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2024 17:27

  somilitark написав:Ще менше вчора злив НБУ, а саме 106 мільйонів доларів.
Готівка трохи підросла, працюють в столиці 40.89 на 40.95.
Міжбанк теж не вийшов за рамки 40.7 плюс мінус 10 копійок.
Як сказав би ДС, це буря в склянці води, а може і в чарці.
Нічого цікавого, 17.07 поки ніяк не впливає)))

Чому саме зараз?()
sens
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