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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11522115231152411525

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.08.2024?

Опитування проводиться до Чет 01 сер, 2024 22:43

Валютний ринок в контексті ДС 7.5 5 48
Менше 38,00
2%
1
38,00-38,50
2%
1
38,50-39,00
0
0
39,00-39,50
0
0
39,50-40,00
2%
1
40,00-40,50
8%
4
40,50-41,00
38%
18
41,00-41,50
25%
12
41,50-42,00
15%
7
42,00-42,50
2%
1
42,50-43,00
2%
1
Більше 43,00
4%
2
Всього голосів : 48
Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2024 17:27

  somilitark написав:Ще менше вчора злив НБУ, а саме 106 мільйонів доларів.
Готівка трохи підросла, працюють в столиці 40.89 на 40.95.
Міжбанк теж не вийшов за рамки 40.7 плюс мінус 10 копійок.
Як сказав би ДС, це буря в склянці води, а може і в чарці.
Нічого цікавого, 17.07 поки ніяк не впливає)))

Чому саме зараз?()
sens
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2024 11:00

  sens написав:
  somilitark написав:Ще менше вчора злив НБУ, а саме 106 мільйонів доларів.
Готівка трохи підросла, працюють в столиці 40.89 на 40.95.
Міжбанк теж не вийшов за рамки 40.7 плюс мінус 10 копійок.
Як сказав би ДС, це буря в склянці води, а може і в чарці.
Нічого цікавого, 17.07 поки ніяк не впливає)))

Чому саме зараз?()

Так повинні були всі ортодоксальні ухилянти познімати всі свої кошти з рахунків і має бути підвищенний попит на готівкову валюту, а надмірного попиту немає)))
Попиту на готівці взагалі толком немає...На Міжбанк толком не реагують.
На Міжбанку рекордний рівень, але всього навсього відхилились на 15 копійок по продажі від "бюджетних" 40.7, нічого важливого і цікавого.
Готівковий ринок столиці теж в апатії, світять до торга 40.90 на 40.97, невже на наступному тижні курси Міжбанка і готівки зрівняються, бо 12 копійок зазора по продажам це взагалі ні про що...

Ще немає свіжого аналіза ліквідності від НБУ, но ставлю на то, що вчора НБУ продав не більше 100 мільйонів, бо готівка переходить в сплячий режим...
somilitark
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2024 11:33

  somilitark написав:
  sens написав:
  somilitark написав:Ще менше вчора злив НБУ, а саме 106 мільйонів доларів.
Готівка трохи підросла, працюють в столиці 40.89 на 40.95.
Міжбанк теж не вийшов за рамки 40.7 плюс мінус 10 копійок.
Як сказав би ДС, це буря в склянці води, а може і в чарці.
Нічого цікавого, 17.07 поки ніяк не впливає)))

Чому саме зараз?()

Так повинні були всі ортодоксальні ухилянти познімати всі свої кошти з рахунків і має бути підвищенний попит на готівкову валюту, а надмірного попиту немає)))
Попиту на готівці взагалі толком немає...На Міжбанк толком не реагують.
На Міжбанку рекордний рівень, але всього навсього відхилились на 15 копійок по продажі від "бюджетних" 40.7, нічого важливого і цікавого.
Готівковий ринок столиці теж в апатії, світять до торга 40.90 на 40.97, невже на наступному тижні курси Міжбанка і готівки зрівняються, бо 12 копійок зазора по продажам це взагалі ні про що...

Ще немає свіжого аналіза ліквідності від НБУ, но ставлю на то, що вчора НБУ продав не більше 100 мільйонів, бо готівка переходить в сплячий режим...

Вважаю що готівка нікуди не ділася , попит на валюту залишається,доки дуже прості рішення у вигляді підняття тарифів лягають на плечі пересічних,жодної обіцянки уряду щодо збільшення тарифів під час військового стану не виконано. Довіру втрачено . Працювати офіційно бажають лише 100% заброньовані та різні ФОПи які й надалі мають непогані прибутки. Щодо більшості,тут тупо чекають що далі будуть чудити. Сто баксів зараз і в 2005'році це гроші , 500 грн зараз це робочий день у прибиральниці.
sens
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2024 12:05

  somilitark написав:
Ще немає свіжого аналіза ліквідності від НБУ, но ставлю на то, що вчора НБУ продав не більше 100 мільйонів, бо готівка переходить в сплячий режим...

На трохи менше 103 мільойни продав НБУ, не вгадав я))
п.с. жалкую, що зачепив пана сенса, бо його "відповідь" це просто набір випадкових слів, які тільки по теорії нагадують думки здорової і адекватної людини...

п.п.с. адекватні обмінки світять 40.90 на 40.97, ну бачать міняйли, що палива лізти в гору немає, тому і не смикаються...
somilitark
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2024 15:24

  somilitark написав:
  somilitark написав:
Ще немає свіжого аналіза ліквідності від НБУ, но ставлю на то, що вчора НБУ продав не більше 100 мільйонів, бо готівка переходить в сплячий режим...

На трохи менше 103 мільойни продав НБУ, не вгадав я))
п.с. жалкую, що зачепив пана сенса, бо його "відповідь" це просто набір випадкових слів, які тільки по теорії нагадують думки здорової і адекватної людини...

п.п.с. адекватні обмінки світять 40.90 на 40.97, ну бачать міняйли, що палива лізти в гору немає, тому і не смикаються...

Пане сомілітарк, сьогодні курс щоб купити 41,01 щоб продати і 41,05 щоб купити, доречі у роздріб продають на 5 копійок дорожче проте купівля у обміннику 40,10 проти деяких відділень банків 40,5. Я особисто гривневі заощадження перевожу постійно у валюту.
sens
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