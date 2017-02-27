|
|
|
Валютний ринок в контексті ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 10 лип, 2024 17:27
somilitark написав:
Ще менше вчора злив НБУ, а саме 106 мільйонів доларів.
Готівка трохи підросла, працюють в столиці 40.89 на 40.95.
Міжбанк теж не вийшов за рамки 40.7 плюс мінус 10 копійок.
Як сказав би ДС, це буря в склянці води, а може і в чарці.
Нічого цікавого, 17.07 поки ніяк не впливає)))
Чому саме зараз?()
-
sens
-
-
- Повідомлень: 17156
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 932 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Чет 11 лип, 2024 11:00
sens написав: somilitark написав:
Ще менше вчора злив НБУ, а саме 106 мільйонів доларів.
Готівка трохи підросла, працюють в столиці 40.89 на 40.95.
Міжбанк теж не вийшов за рамки 40.7 плюс мінус 10 копійок.
Як сказав би ДС, це буря в склянці води, а може і в чарці.
Нічого цікавого, 17.07 поки ніяк не впливає)))
Чому саме зараз?()
Так повинні були всі ортодоксальні ухилянти познімати всі свої кошти з рахунків і має бути підвищенний попит на готівкову валюту, а надмірного попиту немає)))
Попиту на готівці взагалі толком немає...На Міжбанк толком не реагують.
На Міжбанку рекордний рівень, але всього навсього відхилились на 15 копійок по продажі від "бюджетних" 40.7, нічого важливого і цікавого.
Готівковий ринок столиці теж в апатії, світять до торга 40.90 на 40.97, невже на наступному тижні курси Міжбанка і готівки зрівняються, бо 12 копійок зазора по продажам це взагалі ні про що...
Ще немає свіжого аналіза ліквідності від НБУ, но ставлю на то, що вчора НБУ продав не більше 100 мільйонів, бо готівка переходить в сплячий режим...
-
somilitark
-
-
- Повідомлень: 13233
- З нами з: 30.12.09
- Подякував: 693 раз.
- Подякували: 3839 раз.
-
- Профіль
-
4
5
Додано: Чет 11 лип, 2024 11:33
somilitark написав: sens написав: somilitark написав:
Ще менше вчора злив НБУ, а саме 106 мільйонів доларів.
Готівка трохи підросла, працюють в столиці 40.89 на 40.95.
Міжбанк теж не вийшов за рамки 40.7 плюс мінус 10 копійок.
Як сказав би ДС, це буря в склянці води, а може і в чарці.
Нічого цікавого, 17.07 поки ніяк не впливає)))
Чому саме зараз?()
Так повинні були всі ортодоксальні ухилянти познімати всі свої кошти з рахунків і має бути підвищенний попит на готівкову валюту, а надмірного попиту немає)))
Попиту на готівці взагалі толком немає...На Міжбанк толком не реагують.
На Міжбанку рекордний рівень, але всього навсього відхилились на 15 копійок по продажі від "бюджетних" 40.7, нічого важливого і цікавого.
Готівковий ринок столиці теж в апатії, світять до торга 40.90 на 40.97, невже на наступному тижні курси Міжбанка і готівки зрівняються, бо 12 копійок зазора по продажам це взагалі ні про що...
Ще немає свіжого аналіза ліквідності від НБУ, но ставлю на то, що вчора НБУ продав не більше 100 мільйонів, бо готівка переходить в сплячий режим...
Вважаю що готівка нікуди не ділася , попит на валюту залишається,доки дуже прості рішення у вигляді підняття тарифів лягають на плечі пересічних,жодної обіцянки уряду щодо збільшення тарифів під час військового стану не виконано. Довіру втрачено . Працювати офіційно бажають лише 100% заброньовані та різні ФОПи які й надалі мають непогані прибутки. Щодо більшості,тут тупо чекають що далі будуть чудити. Сто баксів зараз і в 2005'році це гроші , 500 грн зараз це робочий день у прибиральниці.
-
sens
-
-
- Повідомлень: 17156
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 932 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Чет 11 лип, 2024 12:05
somilitark написав:
Ще немає свіжого аналіза ліквідності від НБУ, но ставлю на то, що вчора НБУ продав не більше 100 мільйонів, бо готівка переходить в сплячий режим...
На трохи менше 103 мільойни продав НБУ, не вгадав я))
п.с. жалкую, що зачепив пана сенса, бо його "відповідь" це просто набір випадкових слів, які тільки по теорії нагадують думки здорової і адекватної людини...
п.п.с. адекватні обмінки світять 40.90 на 40.97, ну бачать міняйли, що палива лізти в гору немає, тому і не смикаються...
-
somilitark
-
-
- Повідомлень: 13233
- З нами з: 30.12.09
- Подякував: 693 раз.
- Подякували: 3839 раз.
-
- Профіль
-
4
5
Додано: Чет 11 лип, 2024 15:24
somilitark написав: somilitark написав:
Ще немає свіжого аналіза ліквідності від НБУ, но ставлю на то, що вчора НБУ продав не більше 100 мільйонів, бо готівка переходить в сплячий режим...
На трохи менше 103 мільойни продав НБУ, не вгадав я))
п.с. жалкую, що зачепив пана сенса, бо його "відповідь" це просто набір випадкових слів, які тільки по теорії нагадують думки здорової і адекватної людини...
п.п.с. адекватні обмінки світять 40.90 на 40.97, ну бачать міняйли, що палива лізти в гору немає, тому і не смикаються...
Пане сомілітарк, сьогодні курс щоб купити 41,01 щоб продати і 41,05 щоб купити, доречі у роздріб продають на 5 копійок дорожче проте купівля у обміннику 40,10 проти деяких відділень банків 40,5. Я особисто гривневі заощадження перевожу постійно у валюту.
-
sens
-
-
- Повідомлень: 17156
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 932 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Чет 11 лип, 2024 16:36
Міжбанк полетів на нові висоти після обіду.
Рекордні 40.95 на 40.97 зафіксовані(((
Готівка трохи теж прийшла до руху, але дуже мляво, столиця переставилась і працює 41 на 41.07.
НБУ щось задумав, погано тльки, що таким обрізянням хвоста котіку по частинам він провокує рекордний попит на валюту.
Зараз знову всі прочитають заголовки новинних сайтів "гривня рекордно впала" і попит відчутно зросте.
Якщо вже вирішили девальвувати, то ці маленьки кроки ні до чого, треба зробити один раз і забути, а то виходить, що девал вже півроку йде, ніяк не завершиться(((
-
somilitark
-
-
- Повідомлень: 13233
- З нами з: 30.12.09
- Подякував: 693 раз.
- Подякували: 3839 раз.
-
- Профіль
-
4
5
Додано: Чет 11 лип, 2024 16:45
somilitark написав:
Міжбанк полетів на нові висоти після обіду.
Рекордні 40.95 на 40.97 зафіксовані(((
Готівка трохи теж прийшла до руху, але дуже мляво, столиця переставилась і працює 41 на 41.07.
НБУ щось задумав, погано тльки, що таким обрізянням хвоста котіку по частинам він провокує рекордний попит на валюту.
Зараз знову всі прочитають заголовки новинних сайтів "гривня рекордно впала" і попит відчутно зросте.
Якщо вже вирішили девальвувати, то ці маленьки кроки ні до чого, треба зробити один раз і забути, а то виходить, що девал вже півроку йде, ніяк не завершиться(((
Є три речі , по-перше, це війна де-факто і де-юре військовий стан, по-друге, за 2 роки при АТО курс взлетів в 3(!!!) рази, по-третє, курс буде рости мляво так як всі хто має інсайд буду в + .
Було до 2019:при Порошенко погано, зараз 2024'і стало ще гірше ,хто против нехай вип'є чарку
-
sens
-
-
- Повідомлень: 17156
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 932 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Чет 11 лип, 2024 16:50
Denik написав: Дюрі-бачі написав:
Victor8 та ну. На руках гривні майже на 20 млрд. Доларів
Гривні на 20 млрд - це ні про що.
В Україні врожай десь 100 млн т в середньому по 10 тис. грн тонна, всього на 1 трлн. грн, або 25 млрд доларів. Тобто треба гроші щоб цілий рік цим всим торгувать та виконувати сільгоспроботи.
Я писав, що займаюсь в тому числі бюджетними закупівлями для ЗСУ - так от в мене щойно один з контрагентів проїбав договір на 500 тис. грн - не зміг своєчасно поставити певний товар. А були б не конченими - взяли б в банку крелит під час завершення переговорів і поки договір укладається та реєструється в казначействі завезли б товар і заробили б грошей. А так можуть ще отримати судові розборки та штрафні санкції. В орків вони б взагалі під кримінальну відповідальність попали за невиконання оборонного договору.
Так що гривні якраз небагато.
100 мільйонів тон в середньому?! Ого! Тільки є декілька нюансів… Це було до війни і в нормальну, або більш сприятливу погоду! Думаю, ви на вулицю виходите нині, бо ось чоловʼяга залишив був авто на сонці в Дніпрі, а там всередині термометр і він показав 75 градусів по Цельсію! І кінця краю спеці не видно! Як казав один голова колгоспу виступаючому з трибуни інструктору райкому партії про здобутки в урожаях - «гили побільше»!
-
Qwerty
-
-
- Повідомлень: 2833
- З нами з: 25.02.15
- Подякував: 349 раз.
- Подякували: 677 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 11 лип, 2024 16:53
sens написав:
Було до 2019:при Порошенко погано, зараз 2024'і стало ще гірше ,хто против нехай вип'є чарку
Я би хотів звернутись до модерації, прикрутіть нарешті мінуси, а не тільки плюси, людина яка начебто проживає в Одесі і має телевізор, може порівнювати сьогоднішню війну з ракетними обстрілами з договорняками і покашлюванням 14-15-хх років, потім зрівнює рівень девальваціі і робить як завжди маразматичні висновки в дусі скабєєвой.
Хочу впевнено це мінуснути, бо хочеться спілкуватись з розумними людьми, а не жертвами вікових змін(((
-
somilitark
-
-
- Повідомлень: 13233
- З нами з: 30.12.09
- Подякував: 693 раз.
- Подякували: 3839 раз.
-
- Профіль
-
4
5
Додано: Чет 11 лип, 2024 17:04
somilitark написав: sens написав:
Було до 2019:при Порошенко погано, зараз 2024'і стало ще гірше ,хто против нехай вип'є чарку
Я би хотів звернутись до модерації, прикрутіть нарешті мінуси, а не тільки плюси, людина яка начебто проживає в Одесі і має телевізор, може порівнювати сьогоднішню війну з ракетними обстрілами з договорняками і покашлюванням 14-15-хх років, потім зрівнює рівень девальваціі і робить як завжди маразматичні висновки в дусі скабєєвой.
Хочу впевнено це мінуснути, бо хочеться спілкуватись з розумними людьми, а не жертвами вікових змін(((
Курс впав ?
Немає війни з чим не згодні??
Не треба ображати ,коли ваші прогнозі ,працюють як холодильник при відключеному світлі.
Ваш профайл показує 89 років,так у кого ще деменція )?
-
sens
-
-
- Повідомлень: 17156
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 932 раз.
-
- Профіль
-
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|34345
|36996682
|
|
|1965
|13268614
|
|
|7978
|23203698
|
Суб 23 гру, 2023 00:55
Hotab
|