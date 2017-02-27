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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Додано: Чет 11 лип, 2024 17:23
sens написав: somilitark написав: sens написав:
Було до 2019:при Порошенко погано, зараз 2024'і стало ще гірше ,хто против нехай вип'є чарку
Я би хотів звернутись до модерації, прикрутіть нарешті мінуси, а не тільки плюси, людина яка начебто проживає в Одесі і має телевізор, може порівнювати сьогоднішню війну з ракетними обстрілами з договорняками і покашлюванням 14-15-хх років, потім зрівнює рівень девальваціі і робить як завжди маразматичні висновки в дусі скабєєвой.
Хочу впевнено це мінуснути, бо хочеться спілкуватись з розумними людьми, а не жертвами вікових змін(((
Курс впав ?
Немає війни з чим не згодні??
Не треба ображати ,коли ваші прогнозі ,працюють як холодильник при відключеному світлі.
Ваш профайл показує 89 років
,так у кого ще деменція )?
забув поміняти
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Shaman
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Додано: Чет 11 лип, 2024 18:23
somilitark написав:
Міжбанк полетів на нові висоти після обіду.
Рекордні 40.95 на 40.97 зафіксовані(((
Готівка трохи теж прийшла до руху, але дуже мляво, столиця переставилась і працює 41 на 41.07.
НБУ щось задумав, погано тльки, що таким обрізянням хвоста котіку по частинам він провокує рекордний попит на валюту.
Зараз знову всі прочитають заголовки новинних сайтів "гривня рекордно впала" і попит відчутно зросте.
Якщо вже вирішили девальвувати, то ці маленьки кроки ні до чого, треба зробити один раз і забути, а то виходить, що девал вже півроку йде, ніяк не завершиться(((
Традиционно выступлю адвокатом НБУ
Через неделю после девала с последующим наступлением стабильности эффект исчезнет. Просто будут другие цифры на табло. На экономику влияет именно динамика.
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Сибарит
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Додано: Чет 11 лип, 2024 18:42
Сибарит написав: somilitark написав:
Міжбанк полетів на нові висоти після обіду.
Рекордні 40.95 на 40.97 зафіксовані(((
Готівка трохи теж прийшла до руху, але дуже мляво, столиця переставилась і працює 41 на 41.07.
НБУ щось задумав, погано тльки, що таким обрізянням хвоста котіку по частинам він провокує рекордний попит на валюту.
Зараз знову всі прочитають заголовки новинних сайтів "гривня рекордно впала" і попит відчутно зросте.
Якщо вже вирішили девальвувати, то ці маленьки кроки ні до чого, треба зробити один раз і забути, а то виходить, що девал вже півроку йде, ніяк не завершиться(((
Традиционно выступлю адвокатом НБУ
Через неделю после девала с последующим наступлением стабильности эффект исчезнет. Просто будут другие цифры на табло. На экономику влияет именно динамика.
Я як суддя ваші аргументи до розгляду не приймаю.
За 15 років на форумі неодноразово розбирали девальвації 08\09, 14\15, а також трохи 99\00.
Так ось моя думка, що більш менш зафіксований курс або коливання в якихось вузьких межах краще ніж постійний девал, бо оці гучні заяви в новинах "гривня знову девальвувала до рекордної позначки", "а знаєте скільки коштує сьогодні долар і євро" кого хочеш вмовлять піти купувати валюту на останні гривні.
Також аналізували тут на форумі і зі знайомими та одногрупниками природу підвищеного попиту при девалах, всі погоджувались, що курс явно перелітав через рівновісну точку при девальваціях. Бо натовп сліпий, багато хто довго запрягає, але таки сідають в "останній вагон" коли вже треба зливатись.
Тому психологічний чинник дуже важливий, не треба надмірної уваги до курсу, а ось постійний девал цю увагу генерує перманентно через ЗМІ які вишукують клікбейні теми і сенсації((
Тому цифри цифрами, а натовп не треба штовхати своїми слонячими діями свідомо чи ні, бо наломають гілляк, а потім плачуть, ціни взлетіли, зарплати ні на що не вистачає)))
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somilitark
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