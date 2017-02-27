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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Додано: Чет 11 лип, 2024 17:23
sens написав: somilitark написав: sens написав:
Було до 2019:при Порошенко погано, зараз 2024'і стало ще гірше ,хто против нехай вип'є чарку
Я би хотів звернутись до модерації, прикрутіть нарешті мінуси, а не тільки плюси, людина яка начебто проживає в Одесі і має телевізор, може порівнювати сьогоднішню війну з ракетними обстрілами з договорняками і покашлюванням 14-15-хх років, потім зрівнює рівень девальваціі і робить як завжди маразматичні висновки в дусі скабєєвой.
Хочу впевнено це мінуснути, бо хочеться спілкуватись з розумними людьми, а не жертвами вікових змін(((
Курс впав ?
Немає війни з чим не згодні??
Не треба ображати ,коли ваші прогнозі ,працюють як холодильник при відключеному світлі.
Ваш профайл показує 89 років
,так у кого ще деменція )?
забув поміняти
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Додано: Чет 11 лип, 2024 18:23
somilitark написав:
Міжбанк полетів на нові висоти після обіду.
Рекордні 40.95 на 40.97 зафіксовані(((
Готівка трохи теж прийшла до руху, але дуже мляво, столиця переставилась і працює 41 на 41.07.
НБУ щось задумав, погано тльки, що таким обрізянням хвоста котіку по частинам він провокує рекордний попит на валюту.
Зараз знову всі прочитають заголовки новинних сайтів "гривня рекордно впала" і попит відчутно зросте.
Якщо вже вирішили девальвувати, то ці маленьки кроки ні до чого, треба зробити один раз і забути, а то виходить, що девал вже півроку йде, ніяк не завершиться(((
Традиционно выступлю адвокатом НБУ
Через неделю после девала с последующим наступлением стабильности эффект исчезнет. Просто будут другие цифры на табло. На экономику влияет именно динамика.
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Сибарит
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Додано: Чет 11 лип, 2024 18:42
Сибарит написав: somilitark написав:
Міжбанк полетів на нові висоти після обіду.
Рекордні 40.95 на 40.97 зафіксовані(((
Готівка трохи теж прийшла до руху, але дуже мляво, столиця переставилась і працює 41 на 41.07.
НБУ щось задумав, погано тльки, що таким обрізянням хвоста котіку по частинам він провокує рекордний попит на валюту.
Зараз знову всі прочитають заголовки новинних сайтів "гривня рекордно впала" і попит відчутно зросте.
Якщо вже вирішили девальвувати, то ці маленьки кроки ні до чого, треба зробити один раз і забути, а то виходить, що девал вже півроку йде, ніяк не завершиться(((
Традиционно выступлю адвокатом НБУ
Через неделю после девала с последующим наступлением стабильности эффект исчезнет. Просто будут другие цифры на табло. На экономику влияет именно динамика.
Я як суддя ваші аргументи до розгляду не приймаю.
За 15 років на форумі неодноразово розбирали девальвації 08\09, 14\15, а також трохи 99\00.
Так ось моя думка, що більш менш зафіксований курс або коливання в якихось вузьких межах краще ніж постійний девал, бо оці гучні заяви в новинах "гривня знову девальвувала до рекордної позначки", "а знаєте скільки коштує сьогодні долар і євро" кого хочеш вмовлять піти купувати валюту на останні гривні.
Також аналізували тут на форумі і зі знайомими та одногрупниками природу підвищеного попиту при девалах, всі погоджувались, що курс явно перелітав через рівновісну точку при девальваціях. Бо натовп сліпий, багато хто довго запрягає, але таки сідають в "останній вагон" коли вже треба зливатись.
Тому психологічний чинник дуже важливий, не треба надмірної уваги до курсу, а ось постійний девал цю увагу генерує перманентно через ЗМІ які вишукують клікбейні теми і сенсації((
Тому цифри цифрами, а натовп не треба штовхати своїми слонячими діями свідомо чи ні, бо наломають гілляк, а потім плачуть, ціни взлетіли, зарплати ні на що не вистачає)))
А ось і свіжа "новина сенсація":
Гривня впала до нового рекорду: Нацбанк встановив офіційний курс долара на п’ятницю
деньги,ввп,гроші
Курс гривні вдруге за тиждень оновив історичні мінімуми щодо долара США та євро.
За підсумками торгів на міжбанку Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара на п'ятницю, 12 липня, на рівні 40,8823 грн/$. Це новий історичний мінімум, попредній було зафіксовано минулої середи – 40,7662 грн/$.
Водночас курс гривні до євро впав на 30 копійок – до 44,3818 грн за євро. Це також новий історичний мінімум, попередній також було зафіксовано у середу на рівні 44,0846 грн за євро.
Востаннє редагувалось somilitark
в Чет 11 лип, 2024 19:41, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 11 лип, 2024 19:18
somilitark написав:
би хотів звернутись до модерації
Що туди звертатись) форуму 100 років, ніхто його не оновлював і немає сенсу.
А в тг все є і '+' і '-') Групи по інвестиціяї є, інформації про заробіток там за день більше чим тут за місяць, всі курси по банках і тд, тут нічого немає, один міняйло.
Ще б віталіан завів свій блог, яб сюди взагалі перестав заходити.
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Додано: Чет 11 лип, 2024 19:46
sens написав:
,коли ваші прогнозі ,працюють
Будь-ласка не звертайтесь до мене, у вас чудово виходить говорити з голосами в вашій здоровій і мудрій голові, ви самодостатні в цьому плані, не заважайте самі собі, у вас все чудово виходить, Юрій 61 може підтвердити!
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Додано: Чет 11 лип, 2024 20:04
somilitark написав: Visky написав:
На яку дату Ви прогнозуєте реальне досягнення цього курсу, до НР?
Для мене велика загадка "алгоритм" дій НБУ.
Нам вже зараз співають пояснюють, що головне це інфляція, а вона просто смішна по підрахункам НБУ, зараз в річному вимірі 4.4%(чую голосний сміх за екраном)..
НБУ засунув голову в пісок і сьогодні сказав, що будемо знижувати ставку надалі, бо інфляція дуже мала. Тобто вектор на девал всім вказали, що ще треба і скільки разів одне і теж повторювати?
По курсу сьогодні в керівників НБУ не запитували акредетовані кореспонденти, але ще раз порівняйте факти, на цей рік нам погодили 38 ярдів валюти, на наступний 25.
НБУ фактично сьогодні самоусунувся від параметрів стримування валюти, на курс впливає багато дуже факторів, з енергетикою ви самі знаєте що нам зробили, скільки точно людей мобілізують ніхто не знає, а це все додаткові витрати бюджета, реальний ВВП стобалово падає з травня (моя суб'єктивна думка).
До чого я веду, прогнози давати не благодарна справа, але я спробую, сподіваюсь 50 до кінця року НЕ БУДЕ, але все залежить від тримачів гривневих інструментів, якщо вони побіжуть, то скоріш за все буде 50 ще до нового року, без врахування інших негативних чинників.
Якщо гривнєлюди будуть вірити і чекати, то можливо буде всього навсього 45 до кінця року, но чого чекати спитайте в них? Но може їм подобються збитки, не треба це завертати в патріотизм, це тупізна НБУ, вкакуватись в минулі 2 роки і комусь зробити дохід більше 20% в валюті, а зараз розписатись і сказати, що ми будемо вже економити валюту! Я з осені казав, що треба трохи девальвувати, щоб потім не прорвало греблю, але у НБУ свої "алгоритми".
Головне це той факт, що НБУ заявив, що фактично його інтервенції ЗАРАЗ на максимумі, він буде намагатись їх зменшити, а як зменшити, якщо побіжуть деполюди і попит зараз зашкалює від лібералізації, а також постійної девальвації?
Замкнуте коло, но ситуація для гривні тупікова, при будь якому розкладі 45 буде вже до кінця року, якщо погано карти ляжуть, то буде 50 ще до нового року чи навіть до кінця осені.
Навіщо НБУ так впирався в минулому році і злив торбу валюти особливо зимою? Я не знаю, але зараз ситуація не фонтан, будемо девальвувати, напевне навіть завтра візьмемо на міжбанку 41, все на це вказує.
От така не весела моя думка...
Представникі НБУ були сьогодні як сліпі безпорадні котята, якійсь мляві і не веселі, ще на минулих засіданнях були більш впевнені в собі, а зараз напевне зрозуміли, що всіх підвели своїми "алгоритмами" і безпорадністю перед новими викликами...
Це ж скільки у тебе в час війни та вільного часу… Ти в ТЦК вже оновив дані?! Можливо вони тобі і знайдуть заняття і ти зможеш свій форумний патріотизм втілити в життя!
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Додано: Чет 11 лип, 2024 21:05
значить скоро доляр камінчиком у прірву
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Yuri_61
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Додано: Чет 11 лип, 2024 21:21
BeneFuckTor написав: somilitark написав:
би хотів звернутись до модерації
Що туди звертатись) форуму 100 років, ніхто його не оновлював і немає сенсу.
А в тг все є
і '+' і '-') Групи по інвестиціяї є, інформації про заробіток там за день більше чим тут за місяць, всі курси по банках і тд, тут нічого немає, один міняйло.
Ще б віталіан завів свій блог, яб сюди взагалі перестав заходити.
а курси ще десь обговорюють? в сенсі обговорюють, а не інформують де який
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Додано: Чет 11 лип, 2024 21:41
Yuri_61 написав:
значить скоро доляр камінчиком у прірву
З якого це переляку ?
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75stasstas75
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Додано: Чет 11 лип, 2024 21:46
75stasstas75 написав: Yuri_61 написав:
значить скоро доляр камінчиком у прірву
З якого це переляку ?
тому що зараз дуже хуткий загон йде у долар, а це означає (завжди) що буде розворот.
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