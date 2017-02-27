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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.08.2024?

Опитування проводиться до Чет 01 сер, 2024 22:43

Валютний ринок в контексті ДС 7.6 5 49
Менше 38,00
2%
1
38,00-38,50
2%
1
38,50-39,00
0
0
39,00-39,50
0
0
39,50-40,00
2%
1
40,00-40,50
8%
4
40,50-41,00
37%
18
41,00-41,50
27%
13
41,50-42,00
14%
7
42,00-42,50
2%
1
42,50-43,00
2%
1
Більше 43,00
4%
2
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2024 21:55

  somilitark написав:
  sens написав:,коли ваші прогнозі ,працюють

Будь-ласка не звертайтесь до мене, у вас чудово виходить говорити з голосами в вашій здоровій і мудрій голові, ви самодостатні в цьому плані, не заважайте самі собі, у вас все чудово виходить, Юрій 61 може підтвердити!

Дякую,я не розумію,а ось ваш прогноз,як і Ігоря Олексійовича,без образ. Проблема не в курсі а в здорожчанні на 63% світла. Далі буде...
sens
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