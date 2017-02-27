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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 11 лип, 2024 21:55
somilitark написав: sens написав:
,коли ваші прогнозі ,працюють
Будь-ласка не звертайтесь до мене, у вас чудово виходить говорити з голосами в вашій здоровій і мудрій голові, ви самодостатні в цьому плані, не заважайте самі собі, у вас все чудово виходить, Юрій 61 може підтвердити!
Дякую,я не розумію,а ось ваш прогноз,як і Ігоря Олексійовича,без образ. Проблема не в курсі а в здорожчанні на 63% світла. Далі буде...
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sens
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