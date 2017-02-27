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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11524115251152611527

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.08.2024?

Опитування проводиться до Чет 01 сер, 2024 22:43

Валютний ринок в контексті ДС 7.6 5 49
Менше 38,00
2%
1
38,00-38,50
2%
1
38,50-39,00
0
0
39,00-39,50
0
0
39,50-40,00
2%
1
40,00-40,50
8%
4
40,50-41,00
37%
18
41,00-41,50
27%
13
41,50-42,00
14%
7
42,00-42,50
2%
1
42,50-43,00
2%
1
Більше 43,00
4%
2
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2024 21:55

  somilitark написав:
  sens написав:,коли ваші прогнозі ,працюють

Будь-ласка не звертайтесь до мене, у вас чудово виходить говорити з голосами в вашій здоровій і мудрій голові, ви самодостатні в цьому плані, не заважайте самі собі, у вас все чудово виходить, Юрій 61 може підтвердити!

Дякую,я не розумію,а ось ваш прогноз,як і Ігоря Олексійовича,без образ. Проблема не в курсі а в здорожчанні на 63% світла. Далі буде...
sens
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2024 22:30

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Shaman написав:а курси ще десь обговорюють


а тут що оговорюють? один себарит щось розумне пише, правда я не все розумію.
Ще відео є на ютуб від файненс там раніше було так: 'на наступному тижні очікуємо пару копійок туди, пару копійок сюди'.

А по суті, ніхто тут той курс не вгадує, один асті може побігати в кедах щось поміняти, і цікаво розповісти. Покищо був правий тільки один, двигаємось на 55. про 36 вже забули про 37 також, та й про 38 не згадуємо.

Хоча всетаки, згоден, якісь події що можуть вплинути на курс тут пишуть, про вливання наприклад і тд якісь думки є)
BeneFuckTor
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2024 23:03

  BeneFuckTor написав:
  Shaman написав:а курси ще десь обговорюють


а тут що оговорюють? один себарит щось розумне пише, правда я не все розумію.
Ще відео є на ютуб від файненс там раніше було так: 'на наступному тижні очікуємо пару копійок туди, пару копійок сюди'.

А по суті, ніхто тут той курс не вгадує, один асті може побігати в кедах щось поміняти, і цікаво розповісти. Покищо був правий тільки один, двигаємось на 55. про 36 вже забули про 37 також, та й про 38 не згадуємо.

Хоча всетаки, згоден, якісь події що можуть вплинути на курс тут пишуть, про вливання наприклад і тд якісь думки є)

а спрогнозувати курс майже неможливо. дуже багато факторів, дуже багато гравців, хто щоб не казав про великих, але їх майже немає, а коли валюту продають-купують сотні тисяч гравців - то це може складатися в зовсім різні варіанти.

але от куди загальний напрямок - це можна оцінити, як на мене. як зараз з цією кількістю гривні. чи при Янику - з приводу кількості гривні не скажу, але в мене тоді склалося враження, що курс почали тримати з осені 2010 року. а от що важко вгадати - після чого курс почне рухатися в економічно обгрунтованому напрямку (хоча мені цей термін й не подобається), що його підштовхне. дуже часто це класичні "чорні" лебеді. 8)
Shaman
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2024 23:12

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  sens написав:Пане сомілітарк, сьогодні курс щоб купити 41,01 щоб продати і 41,05 щоб купити, доречі у роздріб продають на 5 копійок дорожче проте купівля у обміннику 40,10 проти деяких відділень банків 40,5. Я особисто гривневі заощадження перевожу постійно у валюту.

Пане Sens! Ваша стратегія занадто проста. Має один підвох. Рано чи пізно на фінансовому ринку (чи просто на ринку активів) з'являться значно цікавіші активи. Але їх продаж йтиме після проходження досить серйозного фінмоніторингу.
Чи зможете Ви йому довести, що Ваша валюта з матрасу - легальна?
Denik
 
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