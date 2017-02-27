Дякую,я не розумію,а ось ваш прогноз,як і Ігоря Олексійовича,без образ. Проблема не в курсі а в здорожчанні на 63% світла. Далі буде...
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 11 лип, 2024 21:55
Дякую,я не розумію,а ось ваш прогноз,як і Ігоря Олексійовича,без образ. Проблема не в курсі а в здорожчанні на 63% світла. Далі буде...
Додано: Чет 11 лип, 2024 22:30
Re: Валютний ринок в контексті ДС
а тут що оговорюють? один себарит щось розумне пише, правда я не все розумію.
Ще відео є на ютуб від файненс там раніше було так: 'на наступному тижні очікуємо пару копійок туди, пару копійок сюди'.
А по суті, ніхто тут той курс не вгадує, один асті може побігати в кедах щось поміняти, і цікаво розповісти. Покищо був правий тільки один, двигаємось на 55. про 36 вже забули про 37 також, та й про 38 не згадуємо.
Хоча всетаки, згоден, якісь події що можуть вплинути на курс тут пишуть, про вливання наприклад і тд якісь думки є)
Додано: Чет 11 лип, 2024 23:03
а спрогнозувати курс майже неможливо. дуже багато факторів, дуже багато гравців, хто щоб не казав про великих, але їх майже немає, а коли валюту продають-купують сотні тисяч гравців - то це може складатися в зовсім різні варіанти.
але от куди загальний напрямок - це можна оцінити, як на мене. як зараз з цією кількістю гривні. чи при Янику - з приводу кількості гривні не скажу, але в мене тоді склалося враження, що курс почали тримати з осені 2010 року. а от що важко вгадати - після чого курс почне рухатися в економічно обгрунтованому напрямку (хоча мені цей термін й не подобається), що його підштовхне. дуже часто це класичні "чорні" лебеді.
Додано: Чет 11 лип, 2024 23:12
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Пане Sens! Ваша стратегія занадто проста. Має один підвох. Рано чи пізно на фінансовому ринку (чи просто на ринку активів) з'являться значно цікавіші активи. Але їх продаж йтиме після проходження досить серйозного фінмоніторингу.
Чи зможете Ви йому довести, що Ваша валюта з матрасу - легальна?
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